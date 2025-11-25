sports betsson
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»
Champions League 25 Νοεμβρίου 2025 | 10:08

Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική Marca ενόψει του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και είχε πολλά και ενδιαφέροντα να πει στους Ισπανούς...

Σύνταξη
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Marca με αφορμή την επικείμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League, παραχώρησε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος.

Ο Έλληνας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων» με την πλούσια καριέρα στη χώρα μας, αλλά και το εξωτερικό, θυμήθηκε τις «μάχες» των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη «Βασίλισσα» όπως εκείνο το αξέχαστο 3-3 στο ΟΑΚΑ, μίλησε για το επικείμενο (26/11) ματς, ενώ στάθηκε και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η συνέντευξη που παραχώρησε στη Marca ο Στέλιος Γιαννακόπουλος:

-Γνωρίζατε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ελλάδα;

«Ήξερα ότι δεν έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά όχι ότι δεν έχει νικήσει ποτέ στην Αθήνα. Αυτό είναι ενδιαφέρον».

-Και πού το αποδίδετε αυτό;

«Αυτό θα έπρεπε να το ρωτήσετε τους παίκτες της Μαδρίτης [γέλια]. Ίσως όλες οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ένα επιπλέον κίνητρο: θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, να εντυπωσιάσουν… ακόμα και να ονειρευτούν ότι μια μέρα η Ρεάλ θα τους προσέξει. Είναι αγώνες που περιμένεις με ενθουσιασμό. Και φυσικά, επηρεάζει και η ατμόσφαιρα του γηπέδου, η οποία είναι εντυπωσιακή. Όλες οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ένα επιπλέον κίνητρο: θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, να εντυπωσιάσουν… ακόμα και να ονειρευτούν ότι μια μέρα η Ρεάλ θα τους προσέξει».

-Μπορεί αυτό να επηρεάσει τόσο πολύ παίκτες κορυφαίου επιπέδου;

«Ναι, και με τον Ολυμπιακό ακόμα περισσότερο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αγαπούν την ομάδα τους, είναι τρελοί γι’ αυτήν και τη στηρίζουν στο έπακρο».

-Τι αναμνήσεις έχετε από τα παιχνίδια σας εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης;

«Ήταν πάντα αξέχαστες οι αναμετρήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Θυμάμαι το πρώτο, στην Αθήνα, που έληξε 0-0. Υπήρξε ένα ολοκάθαρο πέναλτι που δεν μας δόθηκε. Ένα άλλο αξέχαστο παιχνίδι ήταν το 3-3, ένας αγώνας με πολλές εναλλαγές στο σκορ στο ΟΑΚΑ. Ήταν τρομερό παιχνίδι, με γκολ, με πάθος. Οι δύο ομάδες έδωσαν παράσταση. Με κάποια λύπη θυμάμαι αυτό στη Μαδρίτη, όπου δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Αλλά το να παίζεις εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα μια τεράστια εμπειρία: για να απολαύσεις, να μάθεις και να δείξεις το επίπεδό σου».

-Αντιμετωπίσατε μια Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1998 και το 2000…

«Ναι, έτσι είναι. Κι εμείς είχαμε κάνει σπουδαία παιχνίδια. Το 2002 θυμάμαι παίξαμε εναντίον της Mπάγερν Λεβερκούζεν, που ήταν φιναλίστ του Champions League, και στην Αθήνα τους νικήσαμε 6-2. Είχαμε μια πολύ συμπαγή και δυνατή ομάδα, γι’ αυτό κατακτήσαμε επτά συνεχόμενα πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό».

-Ανταλλάξατε φανέλα με κάποιον παίκτη της Ρεάλ;

«Ναι, ανταλλάξαμε φανέλα με τον Ρομπέρτο Κάρλος».

-Ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος ο αγαπημένος σας παίκτης από τη Ρεάλ;

«Είναι ένας από αυτούς, αλλά ο αγαπημένος μου είναι ο Φερνάντο Ιέρο, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες στην Μπόλτον. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και μιλάμε συχνά, όπως και με τον Ιβάν Κάμπο. Μπορεί να έχω τη φανέλα του Ρομπέρτο Κάρλος, αλλά ο αγαπημένος μου είναι ο φίλος μου, ο Φερνάντο Ιέρο».

-Τι περιμένετε από το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ;

«Θα είναι ένα σπουδαίο ματς. Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη και ο Ολυμπιακός έχει επιπλέον κίνητρο επειδή η Ρεάλ δεν έχει κερδίσει ποτέ εδώ. Μια νίκη θα ήταν ένα τεράστιο μήνυμα και μια τρομερή ώθηση για τον σύλλογο και το brand του στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, παράγει και πουλάει παίκτες όπως ο Κωστούλας, που μόλις πήγε στην Μπράιτον για 35 ή 40 εκατομμύρια».

-Τι αντιπροσωπεύει η Ρεάλ Μαδρίτης για τους Έλληνες;

«Νομίζω ότι ξέρετε ήδη την απάντηση. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ο βασιλιάς της Ευρώπης. Έχει ιστορία, μεγαλείο και τους καλύτερους παίκτες. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια για να την περιγράψεις. Είναι ένας γίγαντας. Ακόμα και με γήπεδο 200.000 θεατών, θα το γέμιζαν. Η Ρεάλ είναι ένας γίγαντας. Ακόμα και με γήπεδο 200.000 θεατών, θα το γέμιζαν.

-Ας μιλήσουμε για τον Xoσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την επιρροή του στον Ολυμπιακό.

«Έχει μεταμορφώσει την ομάδα σε μια μηχανή νικών. Είναι πειθαρχημένος, έχει ξεκάθαρο πλάνο, ξέρει τι θέλει και το απαιτεί από την πρώτη μέρα. Έχει θέσει πρότυπα, μεθοδολογία και στόχους. Είναι πολύ οργανωμένος και η ομάδα το αντικατοπτρίζει αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο σημαντικότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου: κατέκτησε το Conference League, τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικού συλλόγου στην ιστορία. Ο Μεντιλίμπαρ έχει μεταμορφώσει την ομάδα σε μια μηχανή νικών. Μπορούμε ήδη να πούμε ότι είναι ο σπουδαιότερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού».

-Από επιθετικό σε επιθετικό: H γνώμη σας για τον Εμπαπέ;

«Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Βελτιώνεται κάθε χρόνο. Γνωρίζει το βάρος της φανέλας της Ρεάλ Μαδρίτης και παίζει με συνέπεια. Για να είσαι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, πρέπει να αποδίδεις κάθε εβδομάδα, όπως ο Ronaldo ή ο Raúl. Ο Mbappé το κάνει και είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο»

-Η γνώμη σας για τον Βινίσιους;

«Είναι διαφορετικός από τον Εμπαπέ: άλλος χαρακτήρας, άλλο στυλ. Είναι εκρηκτικός και πολύ επικίνδυνος. Απέναντι σε τέτοιους παίκτες πρέπει να είσαι προσεκτικός σε όλο το παιχνίδι. Τους δίνεις λίγο χώρο και προκαλούν ζημιά. Ο Eμπαπέ και ο Βινίσιους απαιτούν ειδική προσοχή, αλλά αυτή είναι η πρόκληση όταν αντιμετωπίζεις τη Ρεάλ: αν επικεντρωθείς σε αυτούς, άλλοι παίκτες εμφανίζονται από πίσω. Όλοι είναι ταλαντούχοι, έξυπνοι και παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Κάθε λεπτομέρεια, όσο μικρή κι αν είναι, σου αλλάζει το παιχνίδι. Και αυτό μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε παίκτης της Ρεάλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί μια τεράστια πρόκληση, διότι αν εστιάσεις στον Εμπαπέ και τον Βινίσιους, οποιοσδήποτε άλλος παίκτης μπορεί να κρίνει τον αγώνα».

-Μπορείτε να φανταστείτε τον Βινίσιους να παίζει υπό τις οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ;

«Γιατί όχι; Ο Ρεχάγκελ ήξερε πώς να διαχειρίζεται κάθε παίκτη, ακόμα και αυτούς με έντονο χαρακτήρα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε επίσης εκρηκτικοί, παρόμοιοι με τους Ισπανούς. Αλλά ο Ρεχάγκελ ήταν πειθαρχημένος και σοβαρός· ενέπνεε σεβασμό. Ήξερες ότι ό,τι σου έλεγε ήταν για να βοηθήσει εσένα και την ομάδα. Ο σεβασμός είναι το κλειδί».

-Πρόσφατα υπήρξε ένα θέμα μεταξύ του Τσάμπι Αλόνσο και του Βινίσιους, ακριβώς για τον σεβασμό…

«Το γνωρίζω. Γι’ αυτό επιλέγω τη λέξη «σεβασμός». Είναι μια μικρή λέξη με τεράστια σημασία. Αν δεν δείχνουμε σεβασμό, πώς περιμένουμε να τον λάβουμε;»

-Τελευταία ερώτηση: τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για την ελληνική αθλητική κουλτούρα;

«Είναι ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και αυτό θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για το ποδόσφαιρο της χώρας. Ήταν ήδη ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στην Ελλάδα —περισσότερο από τον Παναθηναϊκό ή οποιονδήποτε άλλον— και γι’ αυτό το όνομά του είναι θρύλος».

