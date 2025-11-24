Η UEFA όρισε τον Μάικλ Όλιβερ στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη στο Καραϊσκάκη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (26/11, 22:00) στο κατάμεστο Καραϊσκάκη τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια σπουδαία αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η UEFA δυο μέρες πριν το τεράστιο ματς με τη βασίλισσα ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει το ματς και αυτός θα είναι ο Άγγλος, Μάικλ Όλιβερ.
Βοηθοί του την Τετάρτη θα είναι οι Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, τέταρτος ο Άντριου Μάντλεϊ, ενώ στο VAR θα είναι οι Άντριου Ντάλας και Πίτερ Μπανκς.
Τα παιχνίδια που έχει σφυρίξει ο Όλιβερ φέτος και ο… Ολυμπιακός
Φέτος έχει διευθύνει τρία ματς της League Phase, Άγιαξ-Ίντερ 0-2, Μπαρτσελόνα-Παρί 1-2 και Γαλατάσαραϊ-Μπόντο Γκλιμτ 3-1.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην Premier League έχει «σφυρίξει» φέτος δέκα ματς, ανάμεσά τους το Λίβερπουλ-Μαν. Γιουνάιτεντ 1-2 και το χθεσινό Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1.
Όσον αφορά παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο 40χρονος Άγγλος ρέφερι έχει βρεθεί μία φορά στο δρόμο των «ερυθρόλευκων», στην ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας στον επαναληπτικό για τους «16» του Europa League στις 16/3/2017.
Επίσης έχει «σφυρίξει» τρεις φορές τη Ρεάλ με απολογισμό δύο νίκες (η μία με 2-0 στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Άιντραχτ το 2022) και μία ήττα.
