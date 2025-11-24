sports betsson
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Η UEFA όρισε τον Μάικλ Όλιβερ στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 24 Νοεμβρίου 2025 | 11:29

Η UEFA όρισε τον Μάικλ Όλιβερ στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη στο Καραϊσκάκη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (26/11, 22:00) στο κατάμεστο Καραϊσκάκη τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια σπουδαία αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η UEFA δυο μέρες πριν το τεράστιο ματς με τη βασίλισσα ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει το ματς και αυτός θα είναι ο Άγγλος, Μάικλ Όλιβερ.

Βοηθοί του την Τετάρτη θα είναι οι Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, τέταρτος ο Άντριου Μάντλεϊ, ενώ στο VAR θα είναι οι Άντριου Ντάλας και Πίτερ Μπανκς.

Τα παιχνίδια που έχει σφυρίξει ο Όλιβερ φέτος και ο… Ολυμπιακός

Φέτος έχει διευθύνει τρία ματς της League Phase, Άγιαξ-Ίντερ 0-2, Μπαρτσελόνα-Παρί 1-2 και Γαλατάσαραϊ-Μπόντο Γκλιμτ 3-1.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Premier League έχει «σφυρίξει» φέτος δέκα ματς, ανάμεσά τους το Λίβερπουλ-Μαν. Γιουνάιτεντ 1-2 και το χθεσινό Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1.

Όσον αφορά παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο 40χρονος Άγγλος ρέφερι έχει βρεθεί μία φορά στο δρόμο των «ερυθρόλευκων», στην ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας στον επαναληπτικό για τους «16» του Europa League στις 16/3/2017.

Επίσης έχει «σφυρίξει» τρεις φορές τη Ρεάλ με απολογισμό δύο νίκες (η μία με 2-0 στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Άιντραχτ το 2022) και μία ήττα.

Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»
Champions League 19.11.25

Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»

Την Τετάρτη (19/11) η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ, εξαντλήθηκαν. Να τονίσουμε ότι περισσότεροι από 220.000(!) διαφορετικοί χρήστες επιχείρησαν να αγοράσουν ένα «μαγικό» χαρτάκι.

Σύνταξη
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.11.25

Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα κόντρα στη, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τίθενται σε κυκλοφορία από την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Σύνταξη
Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη

Ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε το βραβείο Golden Boy Web για το 2025, ξεπερνώντας πανάκριβους παίκτες των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων - Τι έκαναν στην καριέρα τους και ποια ήταν η εξέλιξη των προηγούμενων νικητών

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)

Παίκτες όπως οι Γιαμάλ, Ντουέ, Γιλντίζ, Γκιουλέρ και Κουμπαρσί... έφαγαν τη σκόνη του Χρήστου Μουζακίτη ο οποίος πήρε το βραβείο European Golden Boy Web για το 2025 - Πόσο κοστίζει η πρώτη δεκάδα της λίστας.

Σύνταξη
Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)

Χρειάστηκε να περάσουν 59 χρόνια, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι θα το κάνει και αυτό -θα γίνει ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και θα προσθέσει μια ακόμη «κορυφή» στην απλησίαστη καριέρα του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έχει κάνει ως τώρα ο Ολυμπιακός στο Champions League, δηλώνει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στο επικίνδυνο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»
Κόσμος 24.11.25

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη και ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία

Σύνταξη
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζελένσκι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα για μια βιώσιμη εκεχειρία
Κόσμος 24.11.25

«Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» βλέπει ο Ζελένσκι αλλά δηλώνει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα για την «ειρήνη»

Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταφέραμε να εντάξουμε «πολλά ευαίσθητα σημεία» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
