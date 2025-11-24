Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έμεινε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Έλτσε, για τη 13η αγωνιστική της La Liga, λίγες μόνο μέρες πριν την αναμέτρησή της με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00) για τη League Phase του Champions League.

Αυτή μάλιστα ήταν η δεύτερη σερί απώλεια για τη «βασίλισσα» στο πρωτάθλημα, ωστόσο κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας με 32 βαθμούς, μόλις όμως στο +1 από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα, το +3 από την τρίτη Βιγιαρεάλ και το +4 από την τέταρτη Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το παιχνίδι στο πρώτο μέρος ήταν σχετικά ισορροπημένο με τη Ρεάλ να έχει μια μικρή υπεροχή, αλλά και τις δύο ομάδες να έχουν από μία καλή στιγμή, ωστόσο το 45λεπτό ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως το ματς έγινε… ροντέο.

Αρχικά στο 53′ η Έλτσε ήταν εκείνη που κατάφερε να ανοίξει το σκορ με δράστη τον Αλεΐς Φέμπας, κάνοντας το 1-0, αλλά απάντηση των «μερένγκες» ήρθε στο 78′ με τον Ντιν Χάουζεν να ισοφαρίζει σε 1-1. Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και πήραν ξανά προβάδισμα με τον Άλβαρο Ροντρίγκεθ στο 84′, αλλά η «βασίλισσα» βρήκε τη λύση να φέρει εκ νέου τον αγώνα στα ίσα με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ στο 89′, κάνοντας το 2-2. Η Έλτσε έπαιξε και με δέκα παίκτες στις καθυστερήσεις, αλλά η Ρεάλ δεν μπόρεσε να πάρει κάτι παραπάνω.

ΕΛΤΣΕ: Πένια, Φορτ, Αφενγκρούμπερ, Τσουστ, Νούνιεθ, Αγουάδο(83’ Ρεδόνδο), Ντιανγκάνα, Φέμπας, Βαλέρα(83’ Πετρότ), Σίλβα(79’ Άλβαρο), Μιρ

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Ασένθιο, Χάουζεν, Καρέρας, Θεμπάγιος(57’ Καμαβινγκά), Γκιουλέρ, Άρνολντ, Γκαρσία(57’ Βαλβέρδε), Μπέλινγκχαμ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο(57’ Βίνι)

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Primera Division

Παρασκευή, 21/11

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0

(79′ Ντούρο)

Σάββατο, 22/11

Αλαβές-Θέλτα 0-1

(55′ Άσπας)

Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 4-0

(4′ Λεβαντόφσκι, 45’+3′, 90′ Τόρες, 48′ Λόπεθ)

Οσασούνα-Σοσιεδάδ 1-3

(42′ Κατένια – 53′ Μέντες, 59′ Γκουέδες, 82′ Μπαρενετσέα)

Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα 2-1

(6′ Μορένο, 83′ Ολουβασέγι – 8′ Σάμου Κόστα)

Κυριακή, 23/11

Οβιέδο-Ράγιο Βαγιεκάνο 0-0

Μπέτις-Τζιρόνα 1-1

(75′ Γκομεζ – 20′ Βανάτ)

Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

(82′ αυτ. Ντουάρτε)

Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 2-2

(53′ Φέμπας, 81′ Άλφαρο – 78′ Χάουσεν, 87′ Μπέλιγχαμ)

Δευτέρα, 24/11

Εσπανιόλ-Σεβίλλη (22:00)

Η βαθμολογία της Primera Division σε 13 αγωνιστικές

Η επόμενη αγωνιστική:

28/11 22:00 Χετάφε – Έλτσε

29/11 15:00 Μαγιόρκα – Οσασούνα

29/11 17:15 Μπαρτσελόνα – Αλαβές

29/11 19:30 Λεβάντε – Αθλέτικ

29/11 22:00 Ατλέτικο – Οβιέδο

30/11 15:00 Σοσιεδάδ – Βιγιαρεάλ

30/11 17:15 Σεβίλλη – Μπέτις

30/11 19:30 Θέλτα – Εσπανιόλ

30/11 22:00 Ζιρόνα – Ρεάλ

1/12 22:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Βαλένθια