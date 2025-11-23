Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»

Το αυτογκόλ του Ντομίνγκος Ντουάρτε στο 83ο λεπτό έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ομάδα του «Τσόλο» Σιμεόνε νίκησε 1-0 τη Χετάφε στην τοπική κόντρα της Μαδρίτης, αποτέλεσμα που της έδωσε τη δυνατότητα να πλησιάσει στο -1 από την τρίτη Βιγιαρεάλ.

Με τη νίκη αυτή, οι «ροχιμπλάνκος» συμπλήρωσαν πέντε συνεχόμενες, έμειναν για 12ο σερί ματς αήττητοι έχοντας χάσει για τελευταία φορά πριν από 3 μήνες και συγκεκριμένα στην πρεμιέρα της σεζόν, στις 17 Αυγούστου και το 2-1 από την Εσπανιόλ, που συνιστά και τη μοναδική ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Σημαντικό βαθμό στην προσπάθεια να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού πήρε η Χιρόνα στην έδρα της Μπέτις (1-1), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, χάνοντας μάλιστα ευκαιρίες στο τέλος να πάρει ακόμη και τη νίκη. Η ομάδα της Καταλονίας προηγήθηκε με τον Βάνατ (20′) και οι Ανδαλουσιάνοι ισοφάρισαν με τον Γκόμες στο 75ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Άντονι για τους γηπεδούχους.

Νωρίτερα, ισόπαλο χωρίς γκολ έληξε το ματς στο Οβιέδο μεταξύ της τοπικής Ρεάλ και της Βαγιεκάνο, με την ουραγό της βαθμολογίας να παίζει μάλιστα στο μεγαλύτερο διάστημα του β’ ημιχρόνου με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Τσάιρα (53′).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Βαλένθια – Λεβάντε 1-0

Αλαβές – Θέλτα 0-1

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ 4-0

Οσασούνα – Σοσιεδάδ 1-3

Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα 2-1

Οβιέδο – Ράγιο Βαγεκάνο 0-0

Μπέτις – Ζιρόνα 1-1

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1

23/11 22:00 Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

24/11 22:00 Εσπανιόλ – Σεβίλλη

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

28/11 22:00 Χετάφε – Έλτσε

29/11 15:00 Μαγιόρκα – Οσασούνα

29/11 17:15 Μπαρτσελόνα – Αλαβές

29/11 19:30 Λεβάντε – Αθλέτικ

29/11 22:00 Ατλέτικο – Οβιέδο

30/11 15:00 Σοσιεδάδ – Βιγιαρεάλ

30/11 17:15 Σεβίλλη – Μπέτις

30/11 19:30 Θέλτα – Εσπανιόλ

30/11 22:00 Ζιρόνα – Ρεάλ

1/12 22:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Βαλένθια