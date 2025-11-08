Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε 3-1: Τέταρτη σερί νίκη με υπογραφή Γκριεζμάν

Τέταρτη σερί νίκη για την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία επικράτησε της Λεβάντε με 3-1 στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της La Liga.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ροχιμπλάνκος» ήταν ο Αντουάν Γκριεζμάν που σκόραρε δύο φορές όταν οι δύο ομάδες ήταν στην ισοπαλία, χαρίζοντας έτσι ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα στο σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε που ανέβηκε προσωρινά στην τρίτη θέση.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν εκείνη που κατάφερε να προηγηθεί χάρη στο αυτογκόλ του Άντρι στο 12ο λεπτό της συνάντησης, με τη Λεβάντε ωστόσο να φέρνει το ματς σε ισορροπία με τον Μανουέλ Σάντσεθ στο 21′ για το 1-1. Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε ο Γκριεζμάν και γκολ στο 61′ και το 80′ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Όμπλακ, Χιμένες, Ρουτζέρι (78’ Γκάλαχερ), Γιορέντε, Χάντσκο, Κόκε, Μπάριος (60’ Αλμάδα), Μπαένα (78’ Μολίνα), Σιμεόνε (72’ Γκονθάλεθ), Σόρλοθ (60’ Γκριεζμάν), Άλβαρες

ΛΕΒΑΝΤΕ: Ράιαν, Μορένο, Ολασαγάστι (73’ Μοράλες), Ελγεθάμπαλ (85’ Ματούρο), Ντέλα, Μπρουγκέ (73’ Κογιαλιπού), Εγιόνγκ, Αριάγα, Τόλιαν (85’ Ρέι), Μανού Σάντσεθ (85’ Βίκτορ Γκαρσία), Άλβαρες

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 7/11

Έλτσε-Σοσιεδάδ 1-1

Σάββατο, 8/11

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0

Σεβίλλη-Οσασούνα 1-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ

Κυριακή, 8/11

Μπιλμπάο-Οβιέδο

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

Βαλένθια-Μπέτις

Μαγιόρκα-Χετάφε

Θέλτα-Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία: