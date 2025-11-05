Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1: Αγχώθηκε αλλά έκανε τη δουλειά της

Ένα γκολ του Μάρκος Γιορέντε στο 90+6 του ματς, διαμόρφωσε το Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1. Δεν ήταν ένα εύκολο βράδυ για τους Ροχιμπλάνκος που ζορίστηκαν αρκετά, αν και στο πρώτο ημίχρονο πίεζαν και είχαν συντριπτική κατοχή. Το σκορ άνοιξε στο 39ο λεπτό ο Χούλιαν Άλβαρες με όμορφη ενέργεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Σιμεόνε βρήκε και δεύτερο γκολ, στο 72′, με τον Γκόνορ Γκάλαχερ. Οι Μαδριλένοι φαίνονταν να έχουν κλειδώσει το ματς, ωστόσο από μια στημένη φάση, στο 80′ οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 2-1, με τον Σάικς.

Η Ατλέτικο τελείωσε το ματς στο 90+6′, με τον Γιορέντε να κάνει το 3-1. Δεύτερη νίκη για το σύνολο του Τσολο σε τέσσερα ματς. Επόμενη αναμέτρηση, ξανά εντός, στις 26/11 με την Ιντερ. Η Ουνιόν αγωνίζεται μια μέρα νωρίτερα στην έδρα της Γαλατασαράι.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Μολίνα, Λε Νορμάν (26’ Χοσέ Μαρία Χιμένες) Χάντσκο, Ρουγγέρι, Σιμεόνε (88’ Γιορέντε), Μπάριος, Κόκε (62’ Αλμάντα), Μπαένα (62’ Γκάλαχερ), Άλβαρες, Γκριεζμάν (62’ Σόρλοθ)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Σχέρπεν, Καλαϊλί, Μακ Άλιστερ, Μπέρζες, Σάικς, Ζοργκάν, Φαν Ντε Πέρε (74’ Ράσμουνσεν) , Σκουφς (60’ Ντέιβιντ), Νιάνγκ, Ροντρίγκες, Ελ Χαντζ