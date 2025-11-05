Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Σπουδαία νίκη για τη Λίβερπουλ που επικράτησε με 1-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Άνφιλντ» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Σκόρερ ο ΜακΆλιστερ που έσπασε το «τείχος» του απίθανου Κουρτουά ενώ αποδοκιμάστηκε έντονα ο Αλεξάντερ-Άρνολντ στην επιστροφή του ως αντίπαλος.

Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών ο Σομποσλάι έπιασε τρομερό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ ενώ στο 27′ ο Ούγγρος νικήθηκε από τον Κουρτουά σε πλασέ. Στο 43′ ο Κουρτουά απέκρουσε ξανά σουτ του Σλομποσλάι ενώ στο επόμενο λεπτό ο Μαμαρντασβίλι έσωσε σε σουτ του Μπέλινγκχαμ.

Στο δεύτερο μέρος ο Κουρτουά συνέχισε τις μεγάλες επεμβάσεις βγάζοντας τις κεφαλιές των Φαν Ντάικ και Εκιτίκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ το ίδιο έκανε και σε εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι στο 51′. Δέκα λεπτά αργότερα όμως από εκτέλεση φάουλ του Ούγγρου ο ΜακΆλιστερ με δυνατή κεφαλιά τον νίκησε και έκανε το 1-0. Στο 87′ Χάκπο και Σαλάχ έχασαν διπλή ευκαιρία για δεύτερο γκολ.

Ο Κουρτουά νικήθηκε από τον ΜακΆλιστερ, αλλά ήταν ο λόγος που η Ρεάλ γλίτωσε από συντριβή.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο ΜακΆλιστερ ήταν αυτός που έδωσε τη λύση απέναντι στον – κατά τα άλλα – ανίκητο Κουρτουά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Βινίσιους για ακόμη μία φορά ήταν εκτός τόπου και χρόνου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν υπήρχε η δύσκολη φάση για τον Κόβατς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε στο πρώτο ημίχρονο για περίπτωση πέναλτι σε χέρι του Μιλιτάο, αλλά ο Κόβατς δεν έδωσε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

61’ ΜακΆλιστερ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Μπράντλεϊ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον (88’ Κέρκεζ), Σομποσλάι, Χράφενμπερχ, ΜακΆλιστερ(79’ Τζόουνς), Σαλάχ, Εκιτικέ (79’ Χάκπο), Βιρτς (88’ Κιέζα)

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Βαλβέρδε (80’ Ντίαθ), Χάουσεν, Μιλιτάο, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (69’ Ροδρίγο), Γκιουλέρ (81’ Αλεξάντερ-Άρνολντ), Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους, Εμπαπέ