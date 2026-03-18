Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ 4-0: Θριαμβευτική πρόκριση των «κόκκινων» (vid)

Η Λίβερπουλ ήταν σαρωτική στην ρεβάνς με την Γαλατάσαραϊ για την φάση των 16 του Champions League επικρατώντας εύκολα με 4-0. Έτσι η πρωταθλήτρια Αγγλίας εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπου θ’ αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Η αγγλική ομάδα, που είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι 1-0, έκανε πάρτι στο Άνφιλντ διαλύοντας όλα τα αμυντικά σχέδια της Γαλατά και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει ακόμα και… δέκα γκολ.

Η Λίβερπουλ πίεσε από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης την άμυνα της Γαλατά, με τους «κόκκινους» να γίνονται απειλητικοί σε πολλές περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έψαξαν με συνεχόμενες επιθέσεις το γκολ και κατάφεραν να προηγηθούν με τον Σομποσλάι στο 25’.

Η κομπίνα στην εκτέλεση κόρνερ του ΜακΆλιστερ έφερε τον Ούγγρο σε θέση βολής στο ύψος της περιοχής και ο μέσος της Λίβερπουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τους «κόκκινους».

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι από το 25’ μέχρι το 33’, η Λίβερπουλ είχε κι άλλες μεγάλες ευκαιρίες με Σαλάχ, Βιρτς και Σομποσλάι να κάνει το 2-0, αλλά σε δύο περιπτώσεις ο γκολκίπερ της Γαλατά, Τσακίρ είπε «όχι» ενώ στο σουτ του Βιρτς από την μικρή περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Τορέιρα και πέρασε κόρνερ.

Έχασε πέναλτι ο Σαλάχ – Τεράστιες αποκρούσεις από τον Τσακίρ

Η μεγαλύτερη όμως ευκαιρία των γηπεδούχων χάθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν κέριδσαν πέναλτι σε ανατροπή του Σομποσλάι από τον Γιάκομπς. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Σαλάχ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων αλλά ο πορτιέρε της Γαλατά απέκρουσε με το πόδι.

Ο Τσακίρ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των φιλοξενούμενων, καθώς μετά την απόκρουση του πέναλτι έκανε δύο ακόμα μεγάλες επεμβάσεις σε προσπάθειες του Σαλάχ και του Βιρτς.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο ενώ από την άλλη πλευρά η τουρκική ομάδα δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική στην εστία του Άλισον, μ’ εξαίρεση μια κεφαλιά στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ τίμησαν την μνήμη του Ντιόγκο Ζότα

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας η κίνηση των οπαδών της Λίβερπουλ να τιμήσουν στην διάρκεια του αγώνα, την μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα.

Όλο το Άνφιλντ χειροκρότησε για ένα λεπτό στο 20′ δείχνοντας πως δεν ξεχνά τον Πορτογάλο που έφυγε τόσο άδικα από την ζωή το περασμένο καλοκαίρι, σε τροχαίο δυστύχημα στα σύνορα Ισπανίας – Πορτογαλίας.

Δίλεπτο φωτιά και 3-0 για τους «κόκκινους»

Η Λίβερπουλ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και ο Σαλάχ είχε νέα ευκαιρία στο 49′, με τον Τσακίρ να κάνει νέα δύσκολη απόκρουση, αλλά στο δίλεπτο 51′ – 53′ έγινε το… έλα να δεις με την αγγλική ομάδα να πετυχαίνει δύο ακόμα γκολ.

Ο Σαλάχ έκανε εξαιρετική πάσα στον Εκιτικέ στο 51′ και ο τελευταίος με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσακίρ για το 2-0, ενώ στο 53′ ο Χράφενμπεργκ με σουτ έκανε το 3-0 για τους γηπεδούχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 56′ αυκρώθηκε και αυτογκόλ του Σινγκό, λόγω οφσάιντ του Φρίμπονγκ, ο οποίος έκανε την σέντρα.

Η Γαλατά έχασε τα… αυγά και τα πασχάλια με την πίεση των παικτών της Λίβερπουλ και ο Τσακίρ ήταν αδύνατον ν’ αποκρούσει κάθε σουτ και κεφαλιά προς την εστία του. Ο Σαλάχ έγραψε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, κάνοντας το 4-0 στο 62′ κι έγινε ο πρώτος Αφρικανός παίκτης που πετυχαίνει 50 γκολ στο Champions League.

Οι «κόκκινοι» είχαν στη συνέχεια κι άλλες μεγάλες φάσεις, μεταξύ των οποίων και ένα δοκάρι του Αιγύπτιου στράικερ, ενώ ακυρώθηκε και δεύτερο γκολ των γηπεδούχων (σκόρερ ο ΜακΆλιστερ στο 90′ ) για φάουλ του Φαν Ντάικ στον Τσακίρ.

Μεγάλος άτυχος της βραδιάς ήταν ο Λανχ, ο οποίος τραυματίστηκε κτυπώντας σε διαφημιστική πινακίδα κι έγινε αλλαγή στο 80′.

Το 4-0 ήταν το τελικό σκορ, με την Λίβερπουλ να κάνει την καλύτερη εμφάνισή της στην φετινή σεζόν και να παίρνει πανάξια την πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League.

Το «κλειδί» του ματς:

Το πρώτο γκολ της Λίβερπουλ στο 25′ απελευθέρωσε τους «κόκκινους» από το άγχος και όλα πήραν τον… δρόμο τους για τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Άλλαξε το ματς:

Το δίλεπτο 51΄- 53′ όπου κρίθηκαν όλα, καθώς σε αυτά τα δύο λεπτά η Λίβερπουλ πέτυχε δύο γκολ ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Βίκτορ Όσιμεν δεν κατάφερε να βοηθήσει την Γαλατά κι έγινε αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Πάβελ Ρακόβσκι

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο 56′ ακυρώθηκε το αυτογκόλ του Σινγκό, καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ ο Φρίμπονγκ που έβγαλε την σέντρα.

Σκόρερ: Σομποσλάι 25’, Εκιτικέ 51′, Χράφενμπεργκ 53′, Σαλάχ 62′

Λίβερπουλ: Άλισον, Φρίμπονγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Σόμποσλαϊ, Χράφενμπερχ (89′ Νιόνι), ΜακΆλιστερ, Σαλάχ (74′ Χάκπο), Εκιτικέ (89′ Κιέζα), Βιρτς (89′ Νγκουμόα).

Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Μπούι (46′ Λανχ, λ.τ. 80′ Ικάρντι)), Σινγκό, Μπαρντακτσί (73′ Ελμαλί), Γιάκομπς, Τορέιρα (60′ Αγκιούν), Λεμινά, Σάλαϊ, Σάρα, Γιλμάζ, Όσιμεν (46′ Σανέ).