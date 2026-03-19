Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

H Ατλέτικο υπερασπίστηκε σχετικά εύκολα το 5-2 του πρώτου αγώνα επί ισπανικού εδάφους κι έτσι παρά την ήττα με 3-2 απέναντι στην Τότεναμ στο Λονδίνο, εξασφάλισε την πρόκρισή της για τα προημιτελικά του Champions League.

Στις οκτώ καλύτερες ομάδες της κορυφαίας διοργάνωσης οι «Ροχιμπλάνκος» θα έχουν ισπανικό «εμφύλιο» καθώς θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα είχε «σκορπίσει» τη Νιούκαστλ με 7-2.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς η Ατλέτικο κατάφερε σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης να «σβήσει» τον ρυθμό του αγώνα και να μη επιτρέψει έτσι στην Τότεναμ να κάνει το γνωστό πιεστικό παιχνίδι που κάνουν συνήθως οι αγγλικές ομάδες στην έδρα τους.

Ο Κόλο Μουανί έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 30′, όμως με την έναρξη του Β ημιχρόνου ο Άλβαρες ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους. Κι όταν οι Άγγλοι πήραν σύντομα και πάλι το προβάδισμα με 2-1 στο 52′ με τον Σίμονς, ο Χάντσκο ισοφάρισε εκ νέου για την Ατλέτικο στο 75΄

Ενδιάμεσα όμως στο 60′ ο Μούσο είχε κάνει την επέμβαση του αγώνα σε τετ α τετ με τον Πόρο κι έτσι δεν επέτρεψαν στην Τότεναν να αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων και να αρχίσει να ελπίζει βάσιμα.

Ναι μεν στο 90+1′ έγινε το 3-2 από πέναλτι του Σίμονς (δεύτερο προσωπικό γκολ), όμως ήταν…κομμάτι αργά για να ολοκληρωθεί η ανατροπή.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μεγάλη απόκρουση του τερματοφύλακα Μούσο στον δεξί μπακ Πέδρο Πόρο στο διαγώνιο τετ α τετ που είχαν στο 60′. Αν εκεί η Τότεναμ έκανε το 3-1 κανείς δεν ξέρει ποια θα ήταν η εξέλιξη του ματς καθώς απέμενε πάνω από μισή ώρα με τις καθυστερήσεις.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Άλβαρες με την έναρξη του Β’ μέρους, έκοψε τα πόδια της Τότεναμ που ναι μεν σκόραρε λίγο αργότερα για το 2-1, ήταν όμως δύσκολο να πετύχει ακόμη δύο τέρματα ώστε να ελπίζει.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η αδυναμία της Τότεναμ να εκμεταλλευθεί περισσότερο τις ευκαιρίες που δημιούργησε ώστε να έχει καλύτερη τύχη. Και βεβαίως η αδυναμία της να κρατήσει για πολύ το προβάδισμά της στις δύο φορές που το πήρε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Ντάνι Σίμπερτ καταλόγισε άμεσα το πέναλτι υπέρ του Σίμονς στον Χιμένες καθώς η ανατροπή ήταν καθαρή.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 6′ ο Λούκμαν σκόραρε όμως το γκολ που πέτυχε ακυρώθηκε σωστά καθότι ήταν σε θέση οφσάιντ ο ίδιος. Συμφώνησε στο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής στο 90′ υπέρ της Τότεναμ.

ΣΚΟΡΕΡ: 30′ Κόλο Μουανί, 52΄, 90+1πεν. Σίμονς – 47′ Άλβαρεζ, 75′ Χάντσκο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Τότεναμ: Βικάριο, Πόρο (74’Μπέργκβαλ), Ρομέρο (81’Ντάνσο), Ντράγκουσιν (66’Ουντότζι), Φαν ντε Φεν, Σπενς, Σαρ, Γκρέι (81’Γκάλαχερ), Τελ (81’Ολουσέσι), Σίμονς, Κολό Μουανί.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Ρουτζέρι, Χάντσκο, Λε Νορμάν, Μολίνα (63’Κόκε), Γιορέντε, Σιμεόνε (87’Χιμένες), Καρδόσο, Λούκμαν (63’Σέρλοθ), Γκριεζμάν (84’Μπαένα), Άλβαρες (84’Νίκο Γκονθάλεθ).