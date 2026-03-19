Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.
- Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
- Νεαρός οδηγός έκανε σούζες με τη μηχανή και ανέβαζε βίντεο στα social media
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
- Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
H Ατλέτικο υπερασπίστηκε σχετικά εύκολα το 5-2 του πρώτου αγώνα επί ισπανικού εδάφους κι έτσι παρά την ήττα με 3-2 απέναντι στην Τότεναμ στο Λονδίνο, εξασφάλισε την πρόκρισή της για τα προημιτελικά του Champions League.
Στις οκτώ καλύτερες ομάδες της κορυφαίας διοργάνωσης οι «Ροχιμπλάνκος» θα έχουν ισπανικό «εμφύλιο» καθώς θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα είχε «σκορπίσει» τη Νιούκαστλ με 7-2.
Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς η Ατλέτικο κατάφερε σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης να «σβήσει» τον ρυθμό του αγώνα και να μη επιτρέψει έτσι στην Τότεναμ να κάνει το γνωστό πιεστικό παιχνίδι που κάνουν συνήθως οι αγγλικές ομάδες στην έδρα τους.
Ο Κόλο Μουανί έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 30′, όμως με την έναρξη του Β ημιχρόνου ο Άλβαρες ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους. Κι όταν οι Άγγλοι πήραν σύντομα και πάλι το προβάδισμα με 2-1 στο 52′ με τον Σίμονς, ο Χάντσκο ισοφάρισε εκ νέου για την Ατλέτικο στο 75΄
Ενδιάμεσα όμως στο 60′ ο Μούσο είχε κάνει την επέμβαση του αγώνα σε τετ α τετ με τον Πόρο κι έτσι δεν επέτρεψαν στην Τότεναν να αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων και να αρχίσει να ελπίζει βάσιμα.
Ναι μεν στο 90+1′ έγινε το 3-2 από πέναλτι του Σίμονς (δεύτερο προσωπικό γκολ), όμως ήταν…κομμάτι αργά για να ολοκληρωθεί η ανατροπή.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μεγάλη απόκρουση του τερματοφύλακα Μούσο στον δεξί μπακ Πέδρο Πόρο στο διαγώνιο τετ α τετ που είχαν στο 60′. Αν εκεί η Τότεναμ έκανε το 3-1 κανείς δεν ξέρει ποια θα ήταν η εξέλιξη του ματς καθώς απέμενε πάνω από μισή ώρα με τις καθυστερήσεις.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Άλβαρες με την έναρξη του Β’ μέρους, έκοψε τα πόδια της Τότεναμ που ναι μεν σκόραρε λίγο αργότερα για το 2-1, ήταν όμως δύσκολο να πετύχει ακόμη δύο τέρματα ώστε να ελπίζει.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η αδυναμία της Τότεναμ να εκμεταλλευθεί περισσότερο τις ευκαιρίες που δημιούργησε ώστε να έχει καλύτερη τύχη. Και βεβαίως η αδυναμία της να κρατήσει για πολύ το προβάδισμά της στις δύο φορές που το πήρε.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Ντάνι Σίμπερτ καταλόγισε άμεσα το πέναλτι υπέρ του Σίμονς στον Χιμένες καθώς η ανατροπή ήταν καθαρή.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 6′ ο Λούκμαν σκόραρε όμως το γκολ που πέτυχε ακυρώθηκε σωστά καθότι ήταν σε θέση οφσάιντ ο ίδιος. Συμφώνησε στο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής στο 90′ υπέρ της Τότεναμ.
ΣΚΟΡΕΡ: 30′ Κόλο Μουανί, 52΄, 90+1πεν. Σίμονς – 47′ Άλβαρεζ, 75′ Χάντσκο
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
Τότεναμ: Βικάριο, Πόρο (74’Μπέργκβαλ), Ρομέρο (81’Ντάνσο), Ντράγκουσιν (66’Ουντότζι), Φαν ντε Φεν, Σπενς, Σαρ, Γκρέι (81’Γκάλαχερ), Τελ (81’Ολουσέσι), Σίμονς, Κολό Μουανί.
Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Ρουτζέρι, Χάντσκο, Λε Νορμάν, Μολίνα (63’Κόκε), Γιορέντε, Σιμεόνε (87’Χιμένες), Καρδόσο, Λούκμαν (63’Σέρλοθ), Γκριεζμάν (84’Μπαένα), Άλβαρες (84’Νίκο Γκονθάλεθ).
- Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Συμπληρώθηκε το παζλ: Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Champions League
- Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
- Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ 4-0: Θριαμβευτική πρόκριση των «κόκκινων» (vid)
- Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας
- Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ 88-93: Νίκησε στην παράταση και στους «8» θα έχει πλεονέκτημα έδρας
- Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 88-80: «Γλυκιά» ήττα για τον «δικέφαλο» και πρόκριση στους «4» FIBA Europe Cup (vid)
- Footix: «Ο Παναθηναϊκός κινείται για μόνιμη απόκτηση του Λαφόν»
