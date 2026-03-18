Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Άστραψε και βρόντηξε η Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου». Οι «μπλαουγκράνα» ήταν ασταμάτητοι και διέλυσαν τη Νιούκαστλ με 7-2.

Η Νιούκαστλ, στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League, άντεξε μέχρι το 28’ που έκανε το 2-2 με ισάριθμα γκολ του Ελάνγκα. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 3-2 υπέρ της Μπαρτσελόνα, όμως στο δεύτερο έσπασαν τα φρένα, καθώς οι γηπεδούχοι σε 16’ πέτυχαν τρία γκολ, ενώ στο 72’ έκαναν το 7-2.

Ντελίριο στις κερκίδες του Καμπ Νου. Από δυο γκολ πέτυχαν οι Λεβαντόφσκι και Ραφίνια, ενώ ο Γιαμάλ πέτυχε γκολ με πέναλτι και έβγαλε ασίστ. Ο Ραφίνια ήταν κορυφαίος, καθώς εκτός από τα δυο γκολ που πέτυχε, σέρβιρε τα άλλα δυο ενώ κέρδισε και το πέναλτι!

Για την προημιτελική φάση του Champions League, η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ (5-2). Λογικά, θα προκύψει ισπανικός εμφύλιος.

Το ένα γκολ μετά το άλλο!

Η «βροχή» των γκολ άρχισε νωρίς. Η Μπαρτσελόνα προηγούνταν και ο Ελάνγκα ισοφάριζε!

Το 1-0 στο 6’ με πλασέ του Ραφίνια, αφού ο Γιαμάλ πέρασε τον Τιαό, έδωσε στον Ραφίνια, αυτός στον Φερμίν που έβγαλε ξανά στον Βραζιλιάνο, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το 1-1 στο 15’, συνδυάστηκαν οι Χαλ, Μπαρνς, ο Χαλ είδε τον ανενόχλητο Ελάνγκα που με δεξί πλασέ βρήκε τον στόχο. Το 2-1 ξεκίνησε από τον Ραφίνια, που έδωσε στον Κουμπαρσί, ο οποίος με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον Μπερνάλ, ο οποίος σκόραρε. Η Νιούκαστλ ισοφάρισε και αυτή τη φορά, πάλι με τον Ελάνγκα στο 28’, μετά από πάσα Μπαρνς.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα, το οποίο κέρδισε ο Ραφίνια από τον Τρίπιερ, ο οποίος τον τράβηξε στο χέρι. Εκτέλεσε ο Γιαμάλ και έκανε το 3-2 υπέρ των γηπεδούχων (45»7’). Ο Ράμσντεϊλ βρήκε τη μπάλα, όμως δεν την εμπόδισε να καταλήξει στα δίχτυα.

Τρία γκολ σε 16’ η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ήθελε γκολ και ξεκίνησε να σκοράρει από το 52’. Ο Ραφίνια έδωσε πάσα στον Φερμίν κοντά στη μεσαία γραμμή, ο Φερμίν προχώρησε και πλάσαρε, κάνοντας το 4-2. Όμως, η Μπαρτσελόνα δεν ηρέμησε και στο 56’ ο Λεβαντόφσκι με κεφαλιά έκανε το 5-2 μετά από κόρνερ του Ραφίνια. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να πετάει φωτιές και στο 61’ ο Λεβαντόφσκι, μετά από πάσα του Γιαμάλ, έκανε το 6-2 με σουτ, καθώς ο Τιαό δεν μπόρεσε να τον σταματήσει. Το 7-2 πέτυχε ο Ραφίνια στο 72’, με δεξί σουτ.

Η Μπαρτσελόνα είχε ευκαιρίες και για άλλα γκολ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, όπου η Μπαρτσελόνα σε 16’ πέτυχε τρία γκολ και έκανε το 6-2.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Γιαμάλ έκανε το 3-2 με πέναλτι και η Μπαρτσελόνα πήγε με ψυχολογικό προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τρίπιερ που ανέτρεψε τον Ραφίνια και η Μπαρτσελόνα κέρδισε το πέναλτι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γάλλος Λετεξιέ κλήθηκε στο VAR και έδωσε το πέναλτι στον Ραφίνια (45+1’). Ο ρέφερι έληξε το ματς χωρίς να κρατήσει καθυστερήσεις!

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Μετά από παρέμβαση του Γάλλου Βαν Ντρισέ στο 45+4’ δόθηκε πέναλτι στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Τρίπιερ τράβηξε τον Ραφίνια στο χέρι. Επίσης, εξέτασε στο 39’ αν υπήρχε πέναλτι στον Ελάνγκα

ΣΚΟΡΕΡ: 6’, 72’ Ραφίνια, 18’ Μπερνάλ, 45+7’ (πέναλτι) Γιαμάλ, 52΄Φερμίν, 56’, 61’ Λεβαντόφσκι– 15’, 28’ Ελάνγκα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Ζοάν Γκαρθία (82′ Σέζνι), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Έρικ Γκαρθία (22′ Αραούχο), Κανσέλο (66′ Εσπάρτ), Μπερνάλ, Πέδρι, Φερμίν (66′ Όλμο), Ραφίνια, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι (66′ Τόρες).

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Μπερν, Τιαό, Χολ, Τρίπιερ (46′ Λιβραμέντο), Τονάλι (55′ Γουίλοκ), Ζοέλιντον (63′ Μπότμαν), Ράμσεϊ, Μπαρνς, Ελάνγκα (64′ Μέρφι), Γκόρντον (82′ Οσούλα).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ (5-2). Πρώτο ματς εντός έδρας (7-8/4), ρεβάνς στις 14-15/4.