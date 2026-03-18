Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)

Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο της Βασίλισσας ξεπεράστηκε πολύ πιο εύκολα από ότι περίμεναν οι περισσότεροι όταν προέκυψε το ζευγάρι με την Μάντσεστερ Σίτι. Και αν στο «Μπερναμπέου» το 3-0 της Ρεάλ ήταν εμφατικό, η προσπάθεια της ομάδας του Γκουαρντιόλα για μια επική ανατροπή σταμάτησε μόλις στο… 17΄.

Τότε ο Βινίσιους σημάδεψε αρχικά το δοκάρι και στην δεύτερη απόπειρα είδε τον Μπερνάντο Σίλβα να διώχνει αντικανονικά πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα, με το VAR να οδηγεί σε πέναλτι και αποβολή. Και κάπου εκεί, στο 20΄ ο «γάμος σχόλασε» νωρίς-νωρίς με το 0-1 του Βινίσιους.

Η Σίτι κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Χάαλαντ στο 41΄, πίεσε παρότι με 10 παίκτες, είχε ευκαιρίες και για να πάρει τη νίκη αλλά δεν τα κατάφερε με την Ρεάλ απλώς να διαφυλάσσει το συνολικό προβάδισμά της και να «κλείνει» το νέο μεγάλο ραντεβού στα προημιτελικά με την Μπάγερν Μονάχου. Μια ακόμη «επικίνδυνη αποστολή» για την Ρεάλ των 15 Τσάμπιονς Λιγκ που ποτέ δεν «χορταίνει»…

Το κλειδί του ματς: Πέναλτι και αποβολή στο 20΄για την Σίτι με τον Μπερνάντο Σίλβα. Θέλετε κάτι παραπάνω;

Άλλαξε το ματς: Ο Βινίσιους στην Μαδρίτη έχασε το πέναλτι για το 4-0, το… έκανε όμως στο Μάντσεστερ στο 22΄ για το 0-1 και το αντίο στην Σίτι…

Ο χειρότερος του γηπέδου: Για την εμπειρία του τεράστιο λάθος. Ο Μπερνάντο Σίλβα με το πέναλτι και την αποβολή του καταδίκασε την Σίτι και τις λιγοστές ελπίδες που είχε.

Ο διαιτητής: Δεν είδε το πέναλτι, όπως και ο βοηθός του που θα έπρεπε. Το Var έδωσε το σωστό. Κατά τα άλλα είχε εύκολο βράδυ.

Varoλογώντας: Έκαναν την δουλειά τους σωστά και στην φάση του πέναλτι και όποτε χρειάστηκε στα τσεκαρίσματα.

Σκόρερ: 22΄, 93΄Βινίσιους, 41΄Χάαλαντ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνιες (57΄Σεμένιο), Κουσάνοφ, Ντίας (46΄Γκέι), Νούρι, Μπερνάντο Σίλβα, Ρόδρι (76΄Νίκο Γκονσάλες), Σερκί, Ντοκού, Ρέιντερς (46΄Ακέ), Χάαλαντ (57΄Μαρμούς)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά (46΄Λούνιν), Αλεξάντερ-Αρνολντ (83΄Καρβαχάλ), Ρίντιγκερ, Χούισεν, Γκαρσία, Βαλβέρδε, Πίταρς (74΄Μοράν), Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Ντίας (69΄Εμπαπέ), Βινίσιους