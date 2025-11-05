Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1: Διπλό με «υπογραφή» Μπαλογκάν (vid)

«Σεφτέ» στο Champions League έκανε η Μονακό, επικρατώντας με 1-0 της Μπόντο/Γκλιμτ στη Νορβηγία, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Μπαλογκάν έκρινε την αναμέτρηση στο 43ο λεπτό, με τους Γάλλους να αντέχουν στην πίεση των γηπεδούχων στο δε΄τερο ημίχρονο.

Οι δύο ομάδες έψαχναν τα πατήματά τους στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με αρκετές «μάχες», παιχνίδι κατοχής και την πρώτη καλή ευκαιρία να έρχεται στο 23ο λεπτό από τη γαλλική ομάδα. Οι Μονεγάσκοι αναπτύχθηκαν όμορφα στην επίθεση, ο Ακλιούς πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως αστόχησε εξ’ επαφής. Στο 32’ ήταν η σειρά των γηπεδούχων να απειλήσουν, με τον Χάουγκε να πατάει περιοχή, να «σπάει» την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Μπεργκ να στέλνει τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κεν.

Οι Γάλλοι κατάφεραν να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ στο 43ο λεπτό. Ο Μπαλογκάν έκανε το ένα-δύο με τον Ακλιούς και ο Αμερικανός στράικερ με ένα δυνατό σουτ από τα αριστερά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα Χάικιν. Η Μπόντο έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει 2 λεπτά αργότερα, με τον Χογκ να πετυχαίνει το δοκάρι και τον Μπεργκ να αστοχεί στην επαναφορά.

Οι Νορβηγοί είχαν την υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο, ψάχνοντας το γκολ που θα φέρει τα πράγματα σε ισορροπία. Ο Μπεργκ απείλησε με εκτέλεση φάουλ στο 53′, με τον Κεν να μπλοκάρει στην αριστερή γωνία, ενώ ο τερματοφύλακας των Γάλλων αποσόβησε τον κίνδυνο σε ένα σουτ του Χογκ 5 λεπτά αργότερα. Στο 69′, ο Χογκ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως το γυριστό του πέρασε ελάχιστα από το δεξί δοκάρι του Κεν.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο τερματοφύλακας της Μονακό, Κεν, ήταν κομβικός για τους Γάλλους, καθώς με τις επεμβάσεις του χάρισε το τρίποντο στους Μονεγάσκους

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αποβολή του Γκούντερσεν ουσιαστικά τελείωσε τις όποιες προσπάθειες της Μπόντο για ισοφάριση

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Γκούντερσεν πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο για τους Νορβηγούς, όμως δεν φάνηκε στην αναμέτρηση και στο 82΄ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ντάμιαν Σιλβέστρζακ είχε να διαχειριστεί αρκετές μονομαχίες στην αναμέτρηση, χάνοντας και τη φάση της κόκκινης κάρτας στον Γκούντερσεν

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε στο 57ο λεπτό σε ένα χέρι του Μπαλογκάν μέσα στην περιοχή, όμως το ματς συνεχίστηκε, ενώ στο 82’ κάλεσε τον διαιτητή για την κόκκινη κάρτα στον Γκούντερσεν

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπάλογκαν 43’

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Μπιέρτουφτ, Μπεργκ, Όκλεντ, Σιέβολντ, Εβιέν, Μπιέρκαν, Μοέ(46’ Γκούντερσεν), Φετ(75’ Χέρμενσεν), Χογκ(75’ Μπλόμπεργκ), Χάουγκε.

ΜΟΝΑΚΟ: Κεν, Κουλιμπαλί, Τέζε, Κέρερ, Σαλισού, Ουατάρα, Μιναμίνο(63’ Καμπράλ), Κάιο Ενρίκε, Ακλιούς(73’ Μπίερεθ), Μπαλογκάν, Γκολόβιν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η Μπόντο θα φιλοξενήσει τη Γιουβέντους (25/11, 22:00) και η Μονακό θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο από την Πάφο (26/11, 19:45)