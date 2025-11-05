Ήταν η 15η συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Το 4Χ4 στη League Phase του Champions League. Ένα δίκαιο διπλό με αριθμητικό μειονέκτημα στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Επιτεύγματα που συνιστούν μία ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων για την κατάκτηση του τροπαίου, αφού η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 2-1 της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρκ Ντε Πρενς.

Στο πρώτο ημίχρονο με το 11VS11, οι Βαυαροί ήταν ανώτεροι, είχαν τις ιδέες και την αποτελεσματικότητα για να προηγηθούν και απενεργοποίησαν πλήρως τους Παριζιάνους. Η αχαρακτήριστη αποβολή του μέχρι τότε πολυτιμότερου Λουίς Ντίας μετέβαλλε τις συνθήκες της αναμέτρησης και έδωσε θάρρος στους γηπεδούχους. Όμως, δεν πτόησε καθόλου τους φιλοξενούμενους του Βενσάν Κομπανί, που ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν και με έναν άλλο τρόπο παιχνιδιού.

Η Μπάγερν θα περάσει το βράδυ της Τρίτης στην πρώτη θέση μαζί με την Άρσεναλ και θα περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Για την Παρί ήταν η πρώτη ήττα σε αυτή τη φάση, που μάλλον δεν θα κοστίσει πολύ στη συνέχεια. Ωστόσο, σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθεί πολύ, αν θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της!

Ο Λουίς Ντίας πρώτα σκόραρε και μετά αποβλήθηκε

Η Μπάγερν άρχισε το παιχνίδι με γκολ. Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Ολίσε βγήκε στο τετ-α-τετ, ο Σεβαλιέ απέκρουσε το πλασέ του, όμως στη συνέχεια της φάσης ο Λουίς Ντίαζ κινήθηκε γρήγορα και σκόραρε σε κενή εστία! Η Παρί έφτασε στην ισοφάριση στο 22′, όταν ο Μπαρκολά σέντραρε από δεξιά στον Φαμπιάν Ρουίζ, αυτός πάσαρε με τη μία στον Ντεμπελέ και αυτός με το στήθος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Όμως το VAR παρενέβη και ακύρωσε το γκολ, υποδεικνύοντας οφσάιντ τον σκόρερ.

Κατόπιν, ένα τρίλεπτο καθόρισε το παιχνίδι. Στο 29′ ο Μπαρκολά βρέθηκε απέναντι από τον Νόιερ, όμως πλάσαρε πάνω του. Στην αντεπίθεση, ο Γκνάμπρι σούταρε στο εσωτερικό κάθετο δοκάρι του Σεβαλιέ. Η μπάλα έμεινε στην περιοχή της Παρί, ο Μαρκίνιος ρίσκαρε αδικαιολόγητα και αφού κράτησε το κοντρόλ από την πίεση του Κέιν, δεν κατάφερε το ίδιο με τον επερχόμενο Λουίς Ντίας, ο οποίος έκλεψε και από το πέναλτι σούταρε εύστοχα για το 0-2 στο 32′.

Το ημίχρονο έκλεισε με τον πρωταγωνιστή να εξελίσσεται σε μοιραίο. Ο σκόρερ των δύο τερμάτων Λουίς Ντίας, «κλάδεψε» αναίτια από πίσω τον Χακίμι στο δεξιό άκρο της άμυνας της Παρί και ο Μαριάνι, αφού κλήθηκε να ελέγξει τη φάση στο ριπλέι, απέβαλλε τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερ με απ’ ευθείας κόκκινη. Ο Χακίμι τραυματίστηκε σοβαρά και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με συνέπεια να αντικατασταθεί. Πάντως, στις καθυστερήσεις και πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Κέιν έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-3, αφού τον σταμάτησε ο Σεβαλιέ.

Παρά την αποβολή η Μπάγερν αμυνόταν αποτελεσματικά και η Παρί απείλησε μόνο με μακρινά σουτ των Κβαρατσχέλια και Βιτίνια. Μέχρι το 73′, όταν ο Λι από δεξιά έψαξε στην περιοχή τον Ζοάο Νέβες και αυτός με γυριστό μείωσε το σκορ. O ίδιος συνδυασμός παραλίγο να φέρει την ισοφάριση στο 81′. Ο Λι σέντραρε από δεξιά και ο Ζοάο Νέβες έπιασε την κεφαλιά, που πέρασε μόλις άουτ.

Οι Βαυαροί κλείστηκαν στην περιοχή τους και οι Παριζιάνοι κατέφυγαν ξανά στα μακρινά σουτ. Ο Νόιερ απέκρουσε την προσπάθεια του Κβαρατσχέλια στο 82′, ενώ στο 89′ το πλασέ του Λι πέρασε ξυστά από το κάθετο δοκάρι της πρωταθλήτριας Γερμανίας. O Γερμανός σταμάτησε και μία επιθετική ενέργεια του Μαρκίνιος στο 91′ και αυτή ήταν η τελευταία επικίνδυνη προσπάθεια των Παριζιάνων να σκοράρουν..

O MVP: Θα ήταν ο Λουίς Ντίαζ, αλλά αποβλήθηκε με ανόητη και εγκληματική ενέργεια. Οι Οπαμεκανό και Ταφ δέχτηκαν μεγάλη πίεση μετά την αποβολή του συμπαίκτη του, όμως ήταν άντεξαν και έχασαν τον Ζοάο Νέβες μόνο σε μία φάση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Μπορεί ένας παίκτης να σκοράρει δύο γκολ και να είναι ο χειρότερος; Αν είναι ο Λουίς Ντίας, ναι. Ο χώρος και ο χρόνος του τάκλιν στον Χακίμι που προκάλεσε την αποβολή του, ήταν το λιγότερο ανόητη. Επιπλέον, έκανε ζημιά σε έναν συνάδερφο του, χωρίς κανένα λόγο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η σωστή ανασταλτική λειτουργία της Μπάγερν. Ήταν τόσο συμπαγής και σφιχτή, που μία ομάδα με το ταλέντο και την ποιότητα της Παρί, δεν μπόρεσε να φτάσει με αξιώσεις στην εστία του Νόιερ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Με τη μορφή που είχε το παιχνίδι, εάν δεν μεσολαβούσε η αποβολή του Λουίς Ντίαζ, το διπλό της Μπάγερν θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Μέχρι τότε, η Παρί δεν έπειθε ότι είχε τρόπο να απειλήσει.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Μαουρίτσιο Μαριάνι από την Ιταλία διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ματς, σφύριξε λίγο και επέτρεψε τον γρήγορο ρυθμό. Μοναδικό σοβαρό λάθος του Ιταλού που δεν απέβαλλε απ’ ευθείας τον Λουίς Ντίαζ, αλλά χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο είχε συμβολή στην ομαλή ροή του ματς. Το γκολ της Παρί που ακυρώθηκε ήταν εύκολη φάση, όμως ο Ντι Μπέλο διόρθωσε τον Μαριάνι, που είχε τιμωρήσει με απλή κίτρινη το εγκληματικό τάκλιν του Λουίς Ντίαζ στον Χακίμι.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Νούνο Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιος, Χακίμι (45’+4′ Μαγιουλού), Ζαΐρ-Έμερι, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίζ (66′ Ζοάο Νέβες), Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ (25′ λ.τ. Λι), Μπαρκολά (66 Γκονζάλο Ράμος).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ, Ταχ, Οπαμεκανό, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Λουίς Ντίαζ, Γκνάμπρι (46′ Μπίσοφ), Ολίσε (81′ Κιν), Κέιν (88′ Χορέτζκα).