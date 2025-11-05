sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05 Νοεμβρίου 2025 | 00:04

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ήταν η 15η συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Το 4Χ4 στη League Phase του Champions League. Ένα δίκαιο διπλό με αριθμητικό μειονέκτημα στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Επιτεύγματα που συνιστούν μία ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων για την κατάκτηση του τροπαίου, αφού η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 2-1 της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρκ Ντε Πρενς.

Στο πρώτο ημίχρονο με το 11VS11, οι Βαυαροί ήταν ανώτεροι, είχαν τις ιδέες και την αποτελεσματικότητα για να προηγηθούν και απενεργοποίησαν πλήρως τους Παριζιάνους. Η αχαρακτήριστη αποβολή του μέχρι τότε πολυτιμότερου Λουίς Ντίας μετέβαλλε τις συνθήκες της αναμέτρησης και έδωσε θάρρος στους γηπεδούχους. Όμως, δεν πτόησε καθόλου τους φιλοξενούμενους του Βενσάν Κομπανί, που ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν και με έναν άλλο τρόπο παιχνιδιού.

Η Μπάγερν θα περάσει το βράδυ της Τρίτης στην πρώτη θέση μαζί με την Άρσεναλ και θα περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Για την Παρί ήταν η πρώτη ήττα σε αυτή τη φάση, που μάλλον δεν θα κοστίσει πολύ στη συνέχεια. Ωστόσο, σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθεί πολύ, αν θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της!

Ο Λουίς Ντίας πρώτα σκόραρε και μετά αποβλήθηκε

Η Μπάγερν άρχισε το παιχνίδι με γκολ. Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Ολίσε βγήκε στο τετ-α-τετ, ο Σεβαλιέ απέκρουσε το πλασέ του, όμως στη συνέχεια της φάσης ο Λουίς Ντίαζ κινήθηκε γρήγορα και σκόραρε σε κενή εστία! Η Παρί έφτασε στην ισοφάριση στο 22′, όταν ο Μπαρκολά σέντραρε από δεξιά στον Φαμπιάν Ρουίζ, αυτός πάσαρε με τη μία στον Ντεμπελέ και αυτός με το στήθος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Όμως το VAR παρενέβη και ακύρωσε το γκολ, υποδεικνύοντας οφσάιντ τον σκόρερ.

Κατόπιν, ένα τρίλεπτο καθόρισε το παιχνίδι. Στο 29′ ο Μπαρκολά βρέθηκε απέναντι από τον Νόιερ, όμως πλάσαρε πάνω του. Στην αντεπίθεση, ο Γκνάμπρι σούταρε στο εσωτερικό κάθετο δοκάρι του Σεβαλιέ. Η μπάλα έμεινε στην περιοχή της Παρί, ο Μαρκίνιος ρίσκαρε αδικαιολόγητα και αφού κράτησε το κοντρόλ από την πίεση του Κέιν, δεν κατάφερε το ίδιο με τον επερχόμενο Λουίς Ντίας, ο οποίος έκλεψε και από το πέναλτι σούταρε εύστοχα για το 0-2 στο 32′.

Το ημίχρονο έκλεισε με τον πρωταγωνιστή να εξελίσσεται σε μοιραίο. Ο σκόρερ των δύο τερμάτων Λουίς Ντίας, «κλάδεψε» αναίτια από πίσω τον Χακίμι στο δεξιό άκρο της άμυνας της Παρί και ο Μαριάνι, αφού κλήθηκε να ελέγξει τη φάση στο ριπλέι, απέβαλλε τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερ με απ’ ευθείας κόκκινη. Ο Χακίμι τραυματίστηκε σοβαρά και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με συνέπεια να αντικατασταθεί. Πάντως, στις καθυστερήσεις και πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Κέιν έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-3, αφού τον σταμάτησε ο Σεβαλιέ.

Παρά την αποβολή η Μπάγερν αμυνόταν αποτελεσματικά και η Παρί απείλησε μόνο με μακρινά σουτ των Κβαρατσχέλια και Βιτίνια. Μέχρι το 73′, όταν ο Λι από δεξιά έψαξε στην περιοχή τον Ζοάο Νέβες και αυτός με γυριστό μείωσε το σκορ. O ίδιος συνδυασμός παραλίγο να φέρει την ισοφάριση στο 81′. Ο Λι σέντραρε από δεξιά και ο Ζοάο Νέβες έπιασε την κεφαλιά, που πέρασε μόλις άουτ.

Οι Βαυαροί κλείστηκαν στην περιοχή τους και οι Παριζιάνοι κατέφυγαν ξανά στα μακρινά σουτ. Ο Νόιερ απέκρουσε την προσπάθεια του Κβαρατσχέλια στο 82′, ενώ στο 89′ το πλασέ του Λι πέρασε ξυστά από το κάθετο δοκάρι της πρωταθλήτριας Γερμανίας.  O Γερμανός σταμάτησε και μία επιθετική ενέργεια του Μαρκίνιος στο 91′ και αυτή ήταν η τελευταία επικίνδυνη προσπάθεια των Παριζιάνων να σκοράρουν..

O MVP: Θα ήταν ο Λουίς Ντίαζ, αλλά αποβλήθηκε με ανόητη και εγκληματική ενέργεια. Οι Οπαμεκανό και Ταφ δέχτηκαν μεγάλη πίεση μετά την αποβολή του συμπαίκτη του, όμως ήταν άντεξαν και έχασαν τον Ζοάο Νέβες μόνο σε μία φάση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Μπορεί ένας παίκτης να σκοράρει δύο γκολ και να είναι ο χειρότερος; Αν είναι ο Λουίς Ντίας, ναι. Ο χώρος και ο χρόνος του τάκλιν στον Χακίμι που προκάλεσε την αποβολή του, ήταν το λιγότερο ανόητη. Επιπλέον, έκανε ζημιά σε έναν συνάδερφο του, χωρίς κανένα λόγο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η σωστή ανασταλτική λειτουργία της Μπάγερν. Ήταν τόσο συμπαγής και σφιχτή, που μία ομάδα με το ταλέντο και την ποιότητα της Παρί, δεν μπόρεσε να φτάσει με αξιώσεις στην εστία του Νόιερ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Με τη μορφή που είχε το παιχνίδι, εάν δεν μεσολαβούσε η αποβολή του Λουίς Ντίαζ, το διπλό της Μπάγερν θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Μέχρι τότε, η Παρί δεν έπειθε ότι είχε τρόπο να απειλήσει.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Μαουρίτσιο Μαριάνι από την Ιταλία διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ματς, σφύριξε λίγο και επέτρεψε τον γρήγορο ρυθμό. Μοναδικό σοβαρό λάθος του Ιταλού που δεν απέβαλλε απ’ ευθείας τον Λουίς Ντίαζ, αλλά χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο είχε συμβολή στην ομαλή ροή του ματς. Το γκολ της Παρί που ακυρώθηκε ήταν εύκολη φάση, όμως ο Ντι Μπέλο διόρθωσε τον Μαριάνι, που είχε τιμωρήσει με απλή κίτρινη το εγκληματικό τάκλιν του Λουίς Ντίαζ στον Χακίμι.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Νούνο Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιος, Χακίμι (45’+4′ Μαγιουλού), Ζαΐρ-Έμερι, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίζ (66′ Ζοάο Νέβες), Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ (25′ λ.τ. Λι), Μπαρκολά (66 Γκονζάλο Ράμος).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ, Ταχ, Οπαμεκανό, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Λουίς Ντίαζ, Γκνάμπρι (46′ Μπίσοφ), Ολίσε (81′ Κιν), Κέιν (88′ Χορέτζκα).

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

