Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.
Η Γιουβέντους βρήκε… τοίχο πάνω στον Ρουί Σίλβα και ήρθε ισόπαλη με 1-1 απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αγωνίστηκαν βασικοί τόσο ο Γιώργος Βαγιαννίδης, όσο και ο Φώτης Ιωαννίδης στο παιχνίδι, με τους Πορτογάλους να παίρνουν έναν βαθμό από… χρυσάφι, καθώς σκαρφάλωσαν στη 10η θέση, έχοντας 7 βαθμούς. Από την άλλη η Γιουβέντους έμεινε χαμηλά και βρίσκεται στην 23η θέση με μόλις τρεις βαθμούς έπειτα από τέσσερις αγώνες.
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας άνοιξε το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ιωαννίδης έσπασε την μπάλα στον Τρινκάο, ο Πορτογάλος πάσαρε στον Αραούχο και εκείνος με ένα «ξερό» αριστερό σουτ, νίκησε με την βοήθεια και του δοκαριού τον Ντι Γκριγκόριο για το 1-0 των «λιονταριών».
Στο 17′ ο Βλάχοβιτς λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, όμως η κεφαλιά του απομακρύνθηκε εντυπωσιακά από τον Σίλβα. Στο 34΄η «Γιούβε» έφερε το ματς στα ίσια με τον Τουράμ να πασάρει και τον… συνήθη ύποπτο, Ντούσαν Βλάχοβιτς να κάνει το 1-1 σε καθοριστικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 50ο λεπτό και πάλι ο Σέρβος «killer», απείλησε με τον Ρουί Σίλβα να αποκρούει και να κρατά το 1-1. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο ρυθμός έπεσε πολύ με τους Πορτογάλους να το διαχειρίζονται. Η Σπόρτινγκ απείλησε στο 85ο λεπτό με τον Κατάμο να σουτάρει και να καταλήγει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Ντι Γκριγκόριο.
Στο 90+2 ο Ντέιβιντ πήρε την κεφαλιά, ο Σίλβα έκανε ακόμα μία τρομερη απόκρουση και κράτησε το ματς στο «Χ».
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η τρομερή εμφάνιση του γκολκίπερ των Πορτογάλων, Ρουί Σίλβα ο οποίος ήταν υπέροχος και κράτησε όρθια την ομάδα του στο Τορίνο, δίνοντάς της έναν βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο στη συνέχεια της League Phase.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αναποτελεσματικότητα της Γιουβέντους στην επίθεση και η αδυναμία των Ιταλών να στηρίξουν τον Βλάχοβιτς, ο οποίος ήταν ο καλύτερος και πιο δραστήριος παίκτης της «Γηραιάς Κυρίας» στο παιχνίδι.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ντι Γκριγκόριο ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, καθώς έκανε αρκετά λάθη, ενώ φέρει και ευθύνη στην κακή τοποθέτηση της άμυνας σε αρκετές φάσεις.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ζίμπερτ ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης και είχε καλή απόδοση, χωρίς να έχει ιδιαίτερα δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί, όπου χρειάστηκε ωστόσο ο Γερμανός ήταν πολύ καλός στον πειθαρχικό του έλεγχο.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ήρεμο βράδυ στο Τορίνο για το VAR, το οποίο δεν χρειάστηκε να επέμβει σε καμία στιγμή του ματς.
ΣΚΟΡΕΡ: Aραούχο 12′, Βλάχοβιτς 34′
ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι, Λοκατέλι (83’ Μιρέτι), Καμπιάζο, ΜακΚένι, Καλουλού, Τουράμ (72’ Κόστιτς), Κοουπμάινερς, Κονσεϊσάο (72’ Ζεγκρόβα), Γιλντίζ (87’ Γιλντίζ), Βλάχοβιτς (83’ Άντζιτς)
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ: Ρουί Σίλβα, Αραούχο, Βαγιαννίδης (68’ Κουαρέσμα), Ντιομαντέ, Ινάσιο, Σιμόες (82’ Μορίτα), Χιούλμαντ, Τρινκάο, Κέντα (67’ Κατάμο), Πότε (82’ Άλισον Σάντος), Ιωαννίδης (72’ Σουάρες)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:Η Γιουβέντους στις 25/11 υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας φιλοξενεί την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στις 26/11.
