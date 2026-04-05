Γιορτή σήμερα 5 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν | Κυριακή των Βαΐων και Εορτολόγιο
Δείτε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 5 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο και τι τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή των Βαΐων.
Αναρωτιέστε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Απριλίου; Δείτε αναλυτικά τα ονόματα που έχουν την τιμητική τους, καθώς και τι τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή την ημέρα.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Απριλίου
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Αργυρώ, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα
- Βάια, Βάγια, Βαία, Βάιος
- Δάφνη, Δάφνης
Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους αγαπημένους σας!
Τι γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα
Η σημερινή ημέρα συνδέεται με:
- Την Κυριακή των Βαΐων (κινητή εορτή που δεν πέφτει κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία)
- Τη μνήμη της Αγίας Αργυρής της Νεομάρτυρος
Η Κυριακή των Βαΐων σηματοδοτεί τη θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ημέρες πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Η Αγία Αργυρή η Νεομάρτυς
Η Αγία Αργυρή γεννήθηκε στην Προύσα το 1688 και διακρίθηκε για την πίστη και την αρετή της από νεαρή ηλικία.
Όταν αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει, κατηγορήθηκε άδικα και υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Παρέμεινε όμως σταθερή στην πίστη της μέχρι το τέλος, μαρτυρώντας το 1721.
Η ζωή της αποτελεί σύμβολο δύναμης, πίστης και αφοσίωσης.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις