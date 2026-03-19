Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)

Πολύ σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, λίγο πριν το τέλος του αγώνα στο «Άνφιλντ» κόντρα στη Λίβερπουλ για τους «16» του Champions League. Ήταν το 82ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Ολλανδός εξτρέμ έπεσε με φόρα πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες με αποτέλεσμα το δάχτυλό του σχεδόν να ακρωτηριαστεί.

Αμέσως ο παίκτης σωριάστηκε στο έδαφος και το ιατρικό τιμ της Γαλατά έσπευσε να του παρέσχει τις πρώτες βοήθειες με την εξέδρα να «παγώνει», μέχρι τελικά να αποχωρήσει ο 26χρονος με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε τι συνέβη με τον Λανγκ

Οι πρώτες πληροφορίες από την Τουρκία για την κατάσταση της υγείας του δεν είναι ακριβείς, αφού από τη μία πλευρά υπάρχουν αναφορές για πολύ βαθύ κόψιμο στο δάχτυλο, ενώ από την άλλη τονίζεται ότι πρόκειται για μερικό ακρωτηριασμό. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο τραυματισμός του Λανγκ θα χρειαστεί επέμβαση για να αποκατασταθεί.

Ο συμπατριώτης του αμυντικός της Λίβερπουλ, Τζέρεμι Φρίμπονγκ, μετά το ματς δήλωσε ότι οι άνθρωποι της Γαλατά του είπαν ότι λείπει όντως το μισό δάχτυλο του παίκτη, ο οποίος φυσικά βρίσκεται σε σοκ και πονάει πάρα πολύ. «Μόλις πήγα και τον είδα. Κάποιοι λένε ότι του λείπει περίπου μισό δάχτυλο, κάτι τέτοιο. Πονάει… πονάει…» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Γαλατάσαραϊ για τον Λανγκ

Λίγες ώρες μετά το ματς, η Γαλατάσαραϊ έδωσε και την πρώτη επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του παίκτη, με ανάρτηση στα social media του συλλόγου. «Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Λίβερπουλ, ο παίκτης μας Νόα Λανγκ, υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο δάχτυλό του και προγραμματίστηκε να μπει στο χειρουργείο στο Λίβερπουλ μέσα στις επόμενες ώρες, με τη συμμετοχή του ιατρικού μας τιμ», αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους Τούρκους.