Σλοτ: «Ήταν το τέλειο παιχνίδι» – Τι είπε ο Ολλανδός ενόψει Παρί
Ο Άρνε Σλοτ μίλησε για το νέο αντάμωμα της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ υποστήριξε πως η ομάδα του έκανε το τέλειο ματς απέναντι στη Γαλατά.
Η Λίβερπουλ εμφανίστηκε μεταμορφωμένη προς το πολύ καλύτερο και διέλυσε τη Γαλατάσαραϊ με 4-0 σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους «8» του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Άρνε Σλοτ μίλησε για το νέο ραντεβού με τους Παριζιάνους αλλά και για την πρόκριση απέναντι στους Τούρκους.
Ο Ολλανδός τεχνικός είπε πως η ομάδα του ήταν όπως ακριβώς ήθελε απέναντι στη Γαλατά, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος πως οι «ρεντς» θα είναι άκρως ανταγωνιστικοί.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σλοτ:
«Από την αρχή μέχρι το τέλος, παίξαμε το παιχνίδι που περίμενα εγώ, που ήθελαν οι παίκτες και που ονειρεύονταν οι οπαδοί μας. Ήταν σχεδόν το τέλειο παιχνίδι για εμάς, αλλά σίγουρα και για τους οπαδούς μας. Για τον Σαλάχ το γκολ λέει πολλά για τον ίδιο, αφού είχε αστοχήσει σε ένα πέναλτι λίγο πριν το ημίχρονο. Έδωσε την ασίστ στον Ούγκο Εκιτίκε και στη συνέχεια πέτυχε ένα χαρακτηριστικό γκολ του. Αυτό λέει πολλά για την ψυχική του δύναμη.
Η Παρί είναι μια απίστευτη ομάδα και το απέδειξε και κόντρα στην Τσέλσι. Τους αντιμετωπίσαμε την περασμένη σεζόν στους 16. Εδώ στο Άνφιλντ παίξαμε ένα φανταστικό παιχνίδι εναντίον τους, το καλύτερο παιχνίδι που έχω διευθύνει στην καριέρα μου. Και οι δύο ομάδες απλώς έπαιζαν ποδόσφαιρο για να διασκεδάσουν τους οπαδούς. Ήμασταν η μόνη ομάδα που τους οδήγησε στην παράταση και στα πέναλτι. Έχουν αποδείξει αυτή τη σεζόν ότι δεν έχουν χάσει καθόλου από το επίπεδό τους».
