«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Περιβάλλον 05 Απριλίου 2026, 08:00

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον

Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τη Σαχάρα με τρόπους που επηρεάζουν την ποσότητα και την πορεία της αφρικανικής σκόνης που φτάνει στην Ευρώπη, δημιουργώντας τα απόκοσμα πορτοκαλοκόκκινα τοπία όπως αυτά που είδαμε πρόσφατα στην Κρήτη.

Οι επιπτώσεις από τη σκόνη είναι πολλαπλές, όπως επιδείνωση της ποιότητας του αέρα και προβλήματα υγείας

Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει με τη βοήθεια των ανέμων. Ωστόσο, το πόση από αυτή τελικά φτάνει στην Ευρώπη εξαρτάται από τις αλλαγές στα κλιματικά μοτίβα.

Για την Ευρώπη, οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές: επιδείνωση της ποιότητας του αέρα (σωματίδια PM10), προβλήματα υγείας (άσθμα, καρδιαγγειακά), επιτάχυνση τήξης χιονιού στις Άλπεις, μείωση απόδοσης ηλιακών πάνελ και προβλήματα σε μεταφορές.

Όπως αναφέρει το The Conversation, τα τελευταία χρόνια, οι κάτοικοι της Ισπανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αντικρύσει ένα ανατριχιαστικό θέαμα, όπως ακριβώς οι κάτοικοι της Κρήτης: Ανατολές με έντονο πορτοκαλί χρώμα και πυκνή κιτρινωπή ομίχλη, που συχνά συνοδεύονται από λασποβροχές που αφήνουν μια λεπτή στρώση «σκουριάς» στα αυτοκίνητα και στα παράθυρα.

Αυτά τα φαινόμενα προκαλούνται από στήλες σκόνης από την έρημο της Σαχάρας που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα διασχίζοντας τη Μεσόγειο. Καθώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου, η Ευρώπη βρίσκεται όλο και περισσότερο στην κατεύθυνση του ανέμου μιας μεταβαλλόμενης περιβαλλοντικής κρίσης.

Η Σαχάρα ευθύνεται για περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εκπομπών σκόνης παγκοσμίως. Υπό ζεστές, ξηρές και ανεμώδεις συνθήκες, τα σωματίδια ανυψώνονται αρκετά χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα και μεταφέρονται σε όλες τις ηπείρους.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος ταξιδεύει δυτικά προς την Αμερική, ένα μέρος κινείται βόρεια προς την Ευρώπη, ιδιαίτερα μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου. Πρόσφατα νέφη σκόνης, όπως η «Καλίμα» που καλύπτει μερικές φορές την Ισπανία, έχουν φτάσει μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα και τη Σκανδιναβία.

Υπερθέρμανση και αφρικανική σκόνη

Η σχέση της υπερθέρμανσης και της αφρικανικής σκόνης είναι πολύπλοκη. Από τη μία πλευρά, η άνοδος των θερμοκρασιών ξηραίνει τα εδάφη και επιταχύνει την ερημοποίηση, καθιστώντας πολύ πιο εύκολο για τον άνεμο να αποσπάσει τα λεπτά σωματίδια.

@dwnews Eerie skies over Crete after Sahara storm – Saharan dust from North Africa turned skies red over the Greek island of Crete. #dwnews ♬ Originalton – DW News

Σε σενάρια ακραίας θέρμανσης, η ποσότητα της σαχάριας σκόνης που ανυψώνεται στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 40% έως 60% μέχρι το τέλος του αιώνα.

Ωστόσο, η «σκόνη» του μέλλοντος εξαρτάται επίσης από τα μοτίβα των ανέμων. Ορισμένες αμμοθύελλες της Σαχάρας έχουν στην πραγματικότητα γίνει πιο σπάνιες και λιγότερο έντονες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της βλάστησης στην περιοχή του Σαχέλ στα νότια σύνορα της Σαχάρας, αλλά και σε μια γενική εξασθένιση των επιφανειακών ανέμων και σε αλλαγές σε ορισμένα κλιματικά μοτίβα μεγάλης κλίμακας.

Σκόνη από τη Σαχάρα: Κίνδυνοι για την υγεία και την οικονομία

Για την Ευρώπη, ο αντίκτυπος δεν είναι έχει να κάνει μόνο με ένα απόκοσμο τοπίο που προκαλεί αίσθηση και κάποιες φορές φόβο. Η σκόνη της Σαχάρας μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα, ωθώντας τα επίπεδα των αόρατων σωματιδίων πέρα από τα όρια που ορίζουν οι οδηγίες για την υγεία.

Αυτά τα λεπτά σωματίδια, γνωστά ως PM10, μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες, προκαλώντας άσθμα και καρδιαγγειακά προβλήματα. Στην Ισπανία και την Ιταλία, μελέτες μοντελοποίησης υποδηλώνουν ότι η σκόνη της Σαχάρας μπορεί να ευθύνεται για έως και το 44% των θανάτων που συνδέονται με τη ρύπανση από PM10.

Η σκόνη συνεπάγεται και άλλα κόστη. Όταν κατακάθεται στο χιόνι των Άλπεων, σκουραίνει την επιφάνεια και μειώνει την ικανότητά της να αντανακλά το ηλιακό φως, επιταχύνοντας την τήξη. Μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητα των ηλιακών συλλεκτών και να διαταράξει την αεροπορική και οδική κυκλοφορία, μειώνοντας την ορατότητα.

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την αφρικανική σκόνη στην Ευρώπη προκύπτουν κυρίως έμμεσα, από την επιβάρυνση των συστημάτων υγείας λόγω αναπνευστικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων, τις διαταραχές στις μεταφορές και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις στον τουρισμό, καθώς και τις απώλειες παραγωγής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά.

Τι να κάνουμε για τη σκόνη

Η αντιμετώπιση αυτού του αυξανόμενου διασυνοριακού προβλήματος σημαίνει δράση τόσο στην πηγή όσο και στις πληγείσες περιοχές.

Στη Σαχάρα και στις παρυφές της, είναι ζωτικής σημασίας η πρόληψη της διαταραχής των ανέπαφων εδαφών. Η υπερβόσκηση, η κατασκευή φραγμάτων σε ποτάμια και η εγκατάλειψη γης μπορούν να αυξήσουν τις εκπομπές σκόνης.

Για τη σταθεροποίηση του εδάφους, τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της βλάστησης, τη διατήρηση της ροής των ποταμών και την προστασία της εύθραυστης «βιοκρούστας» από βακτήρια, βρύα και άλλους οργανισμούς που δεσμεύουν τα πρώτα λίγα χιλιοστά του εδάφους της ερήμου και σχηματίζουν ένα φυσικό προστατευτικό κάλυμμα κατά της διάβρωσης από τον άνεμο.

Στην Ευρώπη, η έμφαση δίνεται στην προετοιμασία. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης παρέχουν πλέον προβλέψεις έως και 15 ημέρες νωρίτερα, επιτρέποντας στις υγειονομικές αρχές να προειδοποιούν τις ευάλωτες ομάδες ανθρώπων να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Απλά μέτρα, από τη βελτίωση του αερισμού των κτιρίων έως τη δημιουργία περισσότερων αστικών χώρων πρασίνου, μπορούν επίσης να μειώσουν την έκθεση.

Στις επόμενες δεκαετίες, η «ζώνη σκόνης» της Σαχάρας θα παραμείνει ένας ορατός δείκτης της υγείας του πλανήτη μας. Ωστόσο, η τεχνολογία και οι προβλέψεις από μόνες τους δεν θα αρκούν για την επίλυση του προβλήματος.

Η σκόνη δεν γνωρίζει σύνορα, οπότε η διαχείρισή της θα απαιτήσει ισχυρότερη διεθνή συνεργασία και δεσμευτικές συμφωνίες, σε όλα τα επίπεδα, από τη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών για να αποτραπεί η ξήρανση των λιμνών έως τις πρωτοβουλίες στον τομέα της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση, είτε ο πορτοκαλί ουρανός παραμείνει μια παραδοξότητα είτε γίνει ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής ζωής, οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική οφείλουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά τον κίνδυνο που μοιράζονται.

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fuel Pass: Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα – Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα
Ποσά και δικαιούχοι 05.04.26

Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass - Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα

Ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δελτίο στα καύσιμα; Όχι, ευχαριστώ – Υπάρχουν και καλύτερες λύσεις
Ενεργειακή κρίση 05.04.26

Δελτίο στα καύσιμα; Όχι, ευχαριστώ – Υπάρχουν και καλύτερες λύσεις

Αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει πιο παρεμβατικά μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας, ακόμα και δελτίο στα καύσιμα. Τι μπορεί να γίνει για να μη φτάσουμε ως εκεί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98' (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

