Ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης από την έρημο Σαχάρα έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της Καραϊβικής. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός του είδους του φέτος και κατευθύνεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το σύννεφο εκτείνεται περίπου 3.200 χιλιόμετρα από την Τζαμάικα μέχρι πολύ πέρα ​​από τα Μπαρμπέιντος στην ανατολική Καραϊβική, και περίπου 1.200 χιλιόμετρα από τα νησιά Τερκς και Κάικος στη βόρεια Καραϊβική, νότια, μέχρι το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ο επικεφαλής εμπειρογνώμονας για τους τυφώνες της AccuWeather, Άλεξ Ντα Σίλβα, χαρακτήρισε το φαινόμενο «πολύ εντυπωσιακό». Αλλά πέρα από τις εντυπωσιακές εικόνες που καταγράφηκαν, η αφρικανική σκόνη προκάλεσε φτερνίσματα, βήχα και δακρύρροια σε όλη την Καραϊβική. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν τους κατοίκους της περιοχής, όσοι έχουν αλλεργίες, άσθμα και άλλες παθήσεις θα πρέπει να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους ή να φορούν μάσκες προσώπου εάν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

