Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε η φάση των »16» του Champions League, με τις Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης να συμπληρώνουν το παζλ των προημιτελικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όλα τα γκολ της Τετάρτης (18/3):

Ανατροπή και πρόκριση για τη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ επικράτησε στο Άνφιλντ της Γαλατάσαραϊ με 4-0, ανέτρεψε το 1-0 του πρώτου αγώνα και πέρασε στα προημιτελικά. Σομποσλάι (25’), Εκιτικέ (52’), Γκραβενμπερχ (53’) και Σαλάχ (62′) τα τέρματα για τους Reds.

Σαρωτική ξανά η Μπάγερν

Μετά το 6-1 του πρώτου αγώνα, η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε και στο δεύτερο ματς την Αταλάντα, αυτή τη φορά με 4-1. Δύο γκολ ο Κέιν (25’), από ένα ο Καρλ (56’) και ο Ντίαζ (70′). Ο Σάμαρτζιτς στο 86′ το γκολ της τιμής για τους Ιταλούς.

Ανώδυνη ήττα στο Λονδίνο

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης να ηττήθηκε στο Λονδίνο από την Τότεναμ με 3-2, αλλά η ισπανική ομάδα πέρασε στα προημιτελικά του Champions League χάρη στο 5-2 του πρώτου αγώνα. Κολο Μαουνί (30’) και Σίμονς (52’, 90′) και τα γκολ για τους Βρετανούς, Άλβαρες στο 47’ και Χάντσκο στο 75′ τα αντίστοιχα για τους Ροχιμπλάνκος.

«Επτάσφαιρη» η Μπαρτσελόνα

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μπαρτσελόνα τη ρεβάνς με την Νιουκάστλ, με τους Καταλανούς να συντρίβουν τη βρετανική ομάδα στο Καμπ Νου με 7-2. Από δύο γκολ οι Ραφίνια (6′, 72) και Λεβαντόφσκι (56′, 61′), από ένα οι Μπερνάλ (18′), Γιαμάλ (45+7΄πεν.) και Φερμίν Λόπεθ (51′) για την ομάδα του Φλικ, δύο τέρματα ο Ελάνγκα για τους φιλοξενούμενους (15′, 28′).

Όλα τα γκολ της Τρίτης (17/3):

Άνετη και ωραία η Παρί

Μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα, η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε την Τσέλσι και στη ρεβάνς του Λονδίνου, επικρατώντας με 3-0. Κβαρατσχέλια στο 6’, Μπαρκόλα στο 14’ και Μαγιουλού στο 62’ τα γκολ για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Πέρασε η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική που της δίνει το Εμιρέιτς και πέρασε στα προημιτελικά, κερδίζοντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 (1-1 το πρώτο ματς). Έζε (36’) και Ράις (63’) τα τέρματα της νίκης για την ομάδα του Αρτέτα.

«Σφράγισε» το εισιτήριο η Ρεάλ

Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League. Η Βασίλισσα, μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, επικράτησε και στο Έτιχαντ της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1. Πρωταγωνιστής ο Βινίσιους, που σκόραρε και τα δύο τέρματα της ισπανικής ομάδας (22′, 90+3′). Ο Χάαλαντ είχε ισοφαρίσει σε 1-1 στο 41′, ενώ οι Πολίτες έπαιζαν από το 20’ με 10, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μπερνάντο Σίλβα.

Επική πρόκριση για την Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με μια μυθική ανατροπή απέκλεισε την Μπόντο Γκλιμτ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League. Οι Πορτογάλοι πέτυχαν τρία γκολ μέχρι το 90’ με τους Ινάσιο (34), Γκονσάλβες (61′) και Σουάρες πέν. (78′) και ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα, με τους Ίβηρες να στέλνουν το ματς στην παράταση, όπου πέτυχαν δύο ακόμα με τους Αραούχο (92′) και Νελ (120’+1) και με συνολικό σκορ 5-0 πέρασαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στους «16»:

Πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Αταλάντα – Μπάγερν 1-6

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ 3-0

Δεύτεροι αγώνες

Τρίτη 17 Μαρτίου

Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ 5-0 (παρ. 3-0 κ.δ)

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ 1-2

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2

Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 4-0

Μπάγερν – Αταλάντα 4-1

Τότεναμ – Ατλέτικο 3-2

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν Vs Λίβερπουλ (Ζευγάρι 1)

Ρεάλ Vs Μπάγερν (Ζευγάρι 2)

Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο (Ζευγάρι 3)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας Vs Άρσεναλ (Ζευγάρι 4)

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2)

Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4)

Ο τελικός

30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης