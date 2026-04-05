Οικονομία 05 Απριλίου 2026, 08:00

Δελτίο στα καύσιμα; Όχι, ευχαριστώ – Υπάρχουν και καλύτερες λύσεις

Αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει πιο παρεμβατικά μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας, ακόμα και δελτίο στα καύσιμα. Τι μπορεί να γίνει για να μη φτάσουμε ως εκεί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ΕΕ εξετάζει σενάρια ακόμα και για δελτίο στα καύσιμα. Η είδηση έσκασε, όχι ακριβώς σαν βόμβα αλλά τουλάχιστον σαν πασχαλινή στρακαστρούκα του Πάσχα, την Παρασκευή 3 Απριλίου. Ο Επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν Νταν Γιόργκενσεν, σε συνέντευξη στους Financial Times, μας το σέρβιρε μαλακά. «Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμάζεται για μακροχρόνιο ενεργειακό σοκ».  Δεν προεξόφλησε ότι θα μας μοιράζουν καύσιμα με το δελτίο, δηλαδή με το σταγονόμετρο. Το άφησε ωστόσο να αιωρείται, ως plan b που θα ενεργοποιηθεί αν η κατάσταση χειροτερέψει. Παράλληλα, εξετάζει μια νέα αποδέσμευση στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων, αν και όταν καταστεί απαραίτητο.

Τις επόμενες ημέρες η ΕΕ αναμένεται να ανακοινώσει  μια εργαλειοθήκη μέτρων, με ευρύ φάσμα παρεμβάσεων. Προς το παρόν, υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού και δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να επιβάλλουμε περιορισμούς στα καύσιμα. Γίνονται όμως αυστηρές εκκλήσεις για μείωση της ζήτησης,  σε ευθυγράμμιση με το «Σχέδιο 10 σημείων» του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Το δελτίο στα καύσιμα ως εφιάλτης από το παρελθόν

Όπως ήταν αναμενόμενο, από όλη τη συνέντευξη του Γιόργκενσεν στους FT η φράση «δελτίο στα καύσιμα», ήταν αυτή που έμεινε περισσότερο και αναπαράχθηκε σε ρεπορτάζ και πρωτοσέλιδα. Για το ευρύ κοινό το ενδεχόμενο να καταναλώνουμε καύσιμα με δελτίο ακούγεται σχεδόν σαν απειλή ή εφιάλτης.

Στην Ελλάδα το μέτρο εφαρμόστηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης του 1979, από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τότε είχε μπει πλαφόν στα ΙΧ, ως 100 λίτρα βενζίνης τον μήνα, σε συνδυασμό με εκ περιτροπής κυκλοφορία (μονά-ζυγά) και όριο ταχύτητας στις εθνικές οδούς (90χλμ/ώρα).

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν δελτίο στα καύσιμα

Προς το παρόν η μόνη χώρα της ΕΕ που επέβαλε προσωρινά περιορισμούς στα καύσιμα είναι η Σλοβενία. Τα ΙΧ μπορούν να προμηθεύονται ως και 50 λίτρα την ημέρα, ενώ για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες το όριο είναι στα 200 λίτρα.

Το μέτρο επιβλήθηκε και ως απάντηση στον «τουρισμό καυσίμων». Οδηγοί από γειτονικές χώρες,  κυρίως από την Αυστρία, αγοράζουν βενζίνη από τα πρατήρια της Σλοβενίας, επωφελούμενοι από τις χαμηλότερες επιδοτούμενες τιμές. Για τον ίδιο λόγο η κυβέρνηση ενθαρρύνει τους πρατηριούχους να εφαρμόζουν ακόμα πιο αυστηρά όρια αγοράς καυσίμων, ειδικά για τους ξένους οδηγούς.

H Σλοβακία εφαρμόζει έναν διαφορετικό περιορισμό, μόνο για το ντίζελ. Οι οδηγοί μπορούν να γεμίζουν μόνο απευθείας στο ντεπόζιτο, συν ένα δοχείο μέχρι δέκα λίτρα.

Σε κάθε επίσκεψη στο βενζινάδικο υπάρχει όριο δαπάνης 400 ευρώ, για να καλύπτονται και τα μεγάλα φορτηγά. Το πιο προβληματικό σημείο των μέτρων είναι ότι τα πρατήρια επιτρέπεται να πουλάνε σε υψηλότερες τιμές σε αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες – πάλι ως μέτρο αποθάρρυνσης του «τουρισμού καυσίμων». Το μέτρο προσκρούει στους όρους της ενιαίας αγοράς, με την Κομισιόν να απειλεί με κυρώσεις.

Σχέδιο 10 σημείων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, για τη μείωση χρήσης πετρελαίου

Μέτρα μείωσης της ζήτησης

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας – IEA, στο «Σχέδιο των 10 σημείων», για τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, δεν αναφέρει πουθενά την επιβολή δελτίου στα καύσιμα. Αντίθετα αναφέρει εναλλακτικά μέτρα, κάποια εκ των οποίων μπορούν να εφαρμοστούν εθελοντικά.

O ιστότοπος Discovery Alert, ο οποίος ειδικεύεται στις αγορές ενέργειας και πετρελαιοειδών, παρουσίασε μια συγκεντρωτική αξιολόγηση των μέτρων μετριασμού της ζήτησης και κατανάλωσης ενέργειας, ανά κατηγορία.

Εξετάζει την αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με το βαθμό εξοικονόμησης και το πόσο άμεσα αποδίδουν. Παράλληλα εξετάζει τους περιορισμούς κάθε μέτρου και τις απαιτήσεις σε υποδομές.

Εξοικονόμηση στις μεταφορές

Σύμφωνα με την ανάλυση ο τομέας των μεταφορών αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45% της συνολικής ζήτησης. Οι κύριες στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν μέτρα όπως η διαχείριση ορίων ταχύτητας η  ενίσχυση δημόσιων συγκοινωνιών, η τηλεργασία κ.ά.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν πολύ γρήγορα. Τα βασικά μέτρα τίθενται σε ισχύ εντός 24-48 ωρών, ενώ πλήρης αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται συνήθως σε 2-3 εβδομάδες.

Διαχείριση Ορίων Ταχύτητας

Η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους προσφέρει άμεση βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων. Ενδεικτικά, μια μείωση της ταχύτητας κατά 10 χλμ/ώρα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμων κατά 8-12%, εντός 24-48 ωρών.  Η μείωση των ορίων ταχύτητας κατά 20 χλμ/ώρα, μπορεί να εξοικονομήσει 18-25% της κατανάλωσης καυσίμων σε μια εβδομάδα.
Απαιτούνται μέτρα ψηφιακής σήμανσης ορίων ταχύτητας, αυξημένοι έλεγχοι, καμπάνιες ενημέρωσης και αυτοματοποιημένη επιτήρηση.

Ενίσχυση των ΜΜΜ 

Αν εφαρμοστούν σωστά τα προγράμματα για την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφορών από το κοινό κατά 15%-25%, εντός 2-3 εβδομάδων. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση της ζήτησης για καύσιμα κατά 2% ως 4%.

Οι βασικές δράσεις περιλαμβάνουν:

Προσωρινές μειώσεις εισιτηρίων ή ακόμα και δωρεάν πρόσβαση στα μέσα.
Περισσότερες αποκλειστικές λωρίδες για λεωφορεία, για την αύξηση της αξιοπιστίας και τη μείωση του χρόνου μετακινήσεων.
Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στάθμευσης (park-and-ride).

Διαχείριση πρόσβασης στα αστικά κέντρα

Η εφαρμογή συστημάτων εκ περιτροπής κυκλοφορίας οχημάτων (π.χ. με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας) μπορεί να μειώσει την πυκνότητα της αστικής κυκλοφορίας κατά 30-50%, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη κινητικότητα για την οικονομική δραστηριότητα.

Στρατηγικές στις αερομεταφορές

Επειδή τα επαγγελματικά ταξίδια αντιπροσωπεύουν το 15-20% της συνολικής ζήτησης αεροπορικών καυσίμων, προτείνεται ο εξορθολογισμός τους μέσω της χρήσης τηλεδιασκέψεων και της ιεράρχησης των απαραίτητων μετακινήσεων. Μια μείωση των μη απαραίτητων ταξιδιών κατά 30-40% μπορεί να μειώσει τη ζήτηση καυσίμων αεριωθουμένων κατά 5-8%.

Από την πλευρά των αεροπορικών εταιρειών, απαιτούνται αντίστοιχες στρατηγικές βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους.

Διαχείριση δρομολογίων και χωρητικότητας

  • Στρατηγικές ενοποίησης κόμβων για τη βελτίωση των δεικτών πληρότητας.
  • Βελτιστοποίηση της συχνότητας των δρομολογίων με βάση τη ζήτηση μετακινήσεων.
  • Προσαρμογές στο μέγεθος των αεροσκαφών για να ανταποκρίνονται στον μειωμένο αριθμό επιβατών.
  • Σχεδιασμός διαδρομών πτήσης για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των καυσίμων.
Τηλεργασία

Η εφαρμογή της τηλεργασίας μειώνει άμεσα την κατανάλωση καυσίμων περιορίζοντας τις μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς το γραφείο.

Η εξοικονόμηση καυσίμων ανά εργαζόμενο κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που εργάζεται εξ αποστάσεως κάθε εβδομάδα:

  • 2 ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα.  Επιφέρουν 40% μείωση στις μετακινήσεις, γεγονός που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 15-20 λίτρων καυσίμου ανά μήνα για κάθε εργαζόμενο.
  • 3 ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα.  Οδηγούν σε 60% μείωση των μετακινήσεων και εξοικονόμηση 25-30 λίτρων ανά μήνα.
  • 4 ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα. Επιτυγχάνουν 80% μείωση των μετακινήσεων, εξοικονομώντας 35-40 λίτρα καυσίμου ανά μήνα για τον κάθε εργαζόμενο.

Σε εθνικό επίπεδο η υιοθέτηση τηλεργασίας μπορεί να μειώσει τη συνολική ζήτηση καυσίμων κατά 1% έως 4%.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, πρέπει να εξασφαλιστεί επάρκεια στη χωρητικότητα και την ταχύτητα των ευρυζωνικών δικτύων.

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fuel Pass: Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα – Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα
Ποσά και δικαιούχοι 05.04.26

Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass - Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα

Ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Σύνταξη
Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Κλιματική αλλαγή 05.04.26

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη - Πώς η σκόνη της Σαχάρας πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον

Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Σύνταξη
Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

