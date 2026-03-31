Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Οικονομία 31 Μαρτίου 2026, 23:42

Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ενεργειακή κρίση ήταν το βασικό θέμα της  έκτακτης συνόδου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.  Κι ενώ η ελληνική πλευρά πιέζει για την υιοθέτηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής, τα μηνύματα που εκπέμπουν οι Βρυξέλλες είναι πιο κοντά στο «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Αν κρίνουμε από τη βασική κατευθυντήρια γραμμή που έδωσε ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, όταν η ΕΕ λέει «πρέπει να δράσουμε μαζί», στην πραγματικότητα εννοεί «βγάλτε τα πέρα μόνοι σας».

Ναι μεν καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης, ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να ειδοποιηθεί η Κομισιόν για να λάβει συντονισμένα μέτρα.

Όμως το κύριο βάρος πέφτει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την οποία καλούνται να εφαρμόσουν οι εθνικές κυβερνήσεις, προς το παρόν με «εθελοντικά μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων, με έμφαση στον τομέα των μεταφορών».

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι δεν βγήκε λευκός καπνός από την τηλε-διάσκεψη των υπουργών Ενέργειας. Η συζήτηση δεν κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις δράσης για την ενεργειακή κρίση. Ωστόσο ο Γιόργκενσεν υποσχέθηκε ότι θα ανακοινώσει ένα πακέτο πανευρωπαϊκών μέτρων στο εγγύς μέλλον.

Μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων

Η νέα ανακοίνωση της Κομισιόν συστήνει ρητά στις χώρες της ΕΕ «να αποφεύγουν τη λήψη μέτρων που ενδέχεται να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων». Επίσης εκτός ατζέντας είναι τα μέτρα που ενδέχεται να «περιορίσουν την ελεύθερη ροή των προϊόντων πετρελαίου ή να αποθαρρύνουν την παραγωγή των διυλιστηρίων της ΕΕ.

Με άλλα λόγια, ξεχάστε τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, γιατί μπορεί να «αποθαρρυνθούν» οι βιομήχανοι. Κρατήστε τα «fuel pass», τα κουπόνια και τις επιδοτήσεις στα απολύτως απαραίτητα, για να μη διαταραχθεί η αγορά.

Το βασικό ζητούμενο δεν είναι να μειωθούν ή να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα, αυτό ξεχάστε το. Το ζητούμενο είναι να μην ξεμείνουμε από καύσιμα, ενόψει μιας πιθανής μακροχρόνιας κρίσης.

Ο Γιόργκενσεν παραπέμπει ευθέως στο «Σχέδιο 10 σημείων» του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας – ΔΟΕ, για τη μείωση χρήσης πετρελαίου.

Περιορισμός μετακινήσεων

Το Politico Europe την είχε μυριστεί τη δουλειά πριν τη διάσκεψη των υπουργών: «Oι Βρυξέλλες λένε στους Ευρωπαίους να ταξιδεύουν λιγότερο, για να αποφύγουν ελλείψεις ενέργειας». Μια μέρα μετά επιβεβαιώθηκε: «Δουλέψτε από το σπίτι, οδηγείτε λιγότερο», είναι το νέο μήνυμα των Βρυξελλών.

Οι ευσεβείς πόθοι ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα είναι ένα σύντομο δυσάρεστο διάλειμμα, έχουν μετατραπεί στην βάσιμη ανησυχία ότι βρισκόμαστε ενόψει «μιας παρατεταμένης διακοπής ενεργειακού εφοδιασμού»

Με το σκεπτικό «δεν είναι σπριντ είναι αγώνας αντοχής», η  ΕΕ μεταθέτει το βάρος από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης, στα μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα συντήρησης δυνάμεων.

Nα μειώσουν τα αεροπορικά ταξίδια προτρέπει ο επίτροπος Ενέργειας τους Ευρωπαίους

Καθήστε στ’αβγά σας

Η προτροπή για διαφύλαξη των αποθεμάτων καυσίμων, σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να υποβληθούν σε «ενεργειακή δίαιτα».

Για παράδειγμα, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά ΙΧ και να μειώσουν τα αεροπορικά ταξίδια, προκειμένου να εξοικονομήσουν καύσιμα για πιο ουσιώδεις σκοπούς. Πρόκειται για μέτρα που εφαρμόζουν ήδη αρκετές Ασιατικές χώρες που έχουν πληγεί από την ενεργειακή κρίση.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιόργκενσεν μετά τη διάσκεψη ήταν ανησυχητικές: «Ακόμα και αν η ειρήνη έρθει αύριο, δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα στο προβλέψιμο μέλλον. Ό,τι περισσότερο κάνετε για να εξοικονομήσουμε πετρέλαιο, ιδίως αεροπορικά καύσιμα, τόσο το καλύτερο», είπε.

Προέτρεψε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις βασικές οδηγίες του ΔΟΕ, αναφέροντας κατά σειρά προτεραιότητας την τηλεργασία, τη μείωση ορίων ταχύτητας, τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς αντί για ΙΧ.

Μακροπρόθεσμα, κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,. «Αυτή πρέπει να είναι η στιγμή που θα αντιστρέψουμε επιτέλους το ρεύμα και θα γίνουμε πραγματικά ενεργειακά ανεξάρτητοι», δήλωσε.

Οι δέκα εντολές για την ενεργειακή κρίση

Τα δέκα σημεία του ΔΟΕ θυμίζουν τις δέκα εντολές που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Μόνο που στη θέση του «ου φονεύσεις» μπαίνει το «ου σπαταλήσεις καύσιμα επί ματαίω».

Καθώς οι εντολές επανέρχονται και με ευρωπαϊκή βούλα, αξίζει να τις υπενθυμίσουμε:

1.      Εργασία από το σπίτι, όπου είναι δυνατόν, για να μειωθούν οι μετακινήσεις και η κατανάλωση καυσίμων.

2.      Μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα – για εξοικονόμηση καυσίμων.

3.       Προώθηση των δημόσιων μεταφορών αντί για ΙΧ.

4.       Εναλλαγή κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε μεγάλες πόλεις (σύστημα πινακίδων).

5.      Αύξηση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων και υιοθέτηση οικολογικής οδήγησης.

6.    Αποδοτική οδήγηση για τα επαγγελματικά οχήματα και τη διανομή εμπορευμάτων (καλύτερες πρακτικές οδήγησης, συντήρηση οχημάτων, βελτιστοποίηση του φορτίου για μείωση χρήσης ντίζελ).

7.      Εκτροπή της χρήσης υγραερίου από τις μεταφορές σε βασικές ανάγκες (π.χ. μετάβαση στη βενζίνη για τα οχήματα διπλής καύσης).

8.      Αποφυγή των αεροπορικών μετακινήσεων όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.

9.      Ενθάρρυνση του ηλεκτρικού μαγειρέματος αντί για υγραέριο.

10.  Μείωση κατανάλωσης πετρελαίου και υγραερίου από τη βιομηχανία, με «γρήγορες λειτουργικές βελτιώσεις».

Προειδοποιήσεις και προετοιμασίες

Στην επιστολή του, ο Γιόργκενσεν ανέφερε ότι ο ευρωπαϊκός τομέας των μεταφορών αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις εφοδιασμού. Βασική αιτία είναι η μεγάλη εξάρτησης του κλάδου από τον Περσικό Κόλπο, από τον οποίο η ΕΕ προμηθευόταν πάνω από το 40% των εισαγωγών της σε καύσιμα αεροσκαφών και ντίζελ.

Η αυξανόμενη έλλειψη επιδεινώνεται από την «περιορισμένη διαθεσιμότητα εναλλακτικών προμηθευτών και δυναμικότητας διύλισης για συγκεκριμένα προϊόντα εντός της ΕΕ».

Η Κομισιόν, διαβεβαιώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλά προετοιμασμένη, χάρη στην υποχρέωση των χωρών της ΕΕ να διατηρούν αποθέματα πετρελαίου και να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών που απειλούν την ασφάλεια του εφοδιασμού».

Τονίζει ότι οι χώρες της ΕΕ συμβάλλουν επίσης – κατά περίπου 20% – στην αποδέσμευση περισσότερων από 400 εκατομμυρίων βαρελιών αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, υπό τον συντονισμό του ΔΟΕ.

Ενεργειακή κρίση τότε και τώρα

Προς το παρόν, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει μέτρα για να εξοικονομήσουν ενέργεια. «Τα μέτρα αυτά  αποτελούσαν βασικό στοιχείο των πετρελαϊκών κρίσεων της δεκαετίας του 1970. Τότε οι κυβερνήσεις επέβαλαν περιορισμούς στη βενζίνη και Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα», υπογραμμίζει το Politico. Όσο όμως ο πόλεμος στο Ιράν παρατείνεται τόσο γίνεται πιο πιθανή η υιοθέτηση μέτρων «ενεργειακής δίαιτας». Κακομελέτα και έρχεται…

MSCI: Αναβαθμίζει ο MSCI το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον… Μάιο του 2027

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

ΓΠΚΒ: Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη – Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις
Αναθεωρεί χαμηλότερα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. «Εκρηκτική» άνοδο θα σημειώσει ο πληθωρισμός. «Οδηγός» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο

Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)
Στην τελική φάση του Μουντιάλ του προσεχούς καλοκαιριού πέρασαν Τουρκία, Σουηδία , Βοσνία και Τσεχία. Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

LIVE: Σουηδία – Πολωνία
LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: Τσεχία – Δανία
LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

