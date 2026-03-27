newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φρένο από τη Κομισιόν στη δημοσιονομική ρήτρα διαφυγής για τη λήψη μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 27 Μαρτίου 2026, 19:15

Φρένο από τη Κομισιόν στη δημοσιονομική ρήτρα διαφυγής για τη λήψη μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια

«Η ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής ή των εθνικών ρητρών δεν θα ήταν σκόπιμη σε αυτό το στάδιο», εκτιμά η Κομισιόν

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει τη γενικευμένη δημοσιονομική χαλάρωση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και προκρίνει αυστηρά στοχευμένα, προσωρινά και δημοσιονομικά περιορισμένα μέτρα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν εξετάζει (τουλάχιστον προς ώρας) να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής γεγονός το οποίο καθιστά σαφές στο σημείωμα που κατέθεσε στο Eurogroup στις 26 Μαρτίου, η Κομισιόν.

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι «η ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής ή των εθνικών ρητρών δεν θα ήταν σκόπιμη σε αυτό το στάδιο», παρά την εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η προϋπόθεση για μια τέτοια κίνηση, δηλαδή μια γενικευμένη οικονομική ύφεση στην ευρωζώνη, «δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούται ή θα πληρωθεί σύντομα».

Η θέση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η ενεργειακή κρίση επανέρχεται δυναμικά. Σύμφωνα με την ίδια την Επιτροπή, μόνο στις πρώτες 17 ημέρες της κρίσης με το Ιράν, η ΕΕ κατέβαλε επιπλέον 6 δισ. ευρώ για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, ενώ οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται ξανά σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αντίθεση με την περίοδο 2022–2023, η απάντηση δεν θα είναι δημοσιονομική χαλάρωση ευρείας κλίμακας.

Το έγγραφο κατατέθηκε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου οι υπουργοί οικονομικών Οικονομικών να συζητήσουν το συντονισμό των δράσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα «η Ευρωομάδα θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της ΕΕ και θα συζητήσει μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπισή της».

Αυστηρό μήνυμα

Το μήνυμα προς τα κράτη-μέλη είναι αυστηρό, καθώς  οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες, προσωρινές και συμβατές με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι κατευθύνσεις είναι σαφείς για στήριξη μόνο σε ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αποφυγή οριζόντιων επιδοτήσεων και έμφαση σε πολιτικές που δεν στρεβλώνουν τη λειτουργία της αγοράς.

Η Κομισιόν καθιστά σαφές ότι «τυχόν δημοσιονομικά μέτρα που θα εισαχθούν θα πρέπει να παραμείνουν συνεπή με τις πορείες αύξησης των καθαρών δαπανών που συνιστά το Συμβούλιο στα κράτη μέλη» και σημειώνει ότι οι δημοσιονομικές αποκλίσεις «θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από μέτρα ενεργειακής στήριξης ή από οποιοδήποτε άλλο δημοσιονομικό μέτρο».

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι μπορούν να ληφθούν μέτρα στήριξης, αλλά θέτει 4 βασικούς κανόνες καθώς τα μέτρα πρέπει να είναι:

  • Συμβατά με την απανθρακοποίηση
  • Να μην αυξάνουν τη ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
  • Προσωρινά και δημοσιονομικά περιορισμένα
  • Στοχευμένα στους πιο ευάλωτους (νοικοκυριά και επιχειρήσεις)

Εισοδηματική ενίσχυση αντί άμεσης παρέμβασης στις τιμές

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι προτάσεις για εισοδηματική ενίσχυση αντί άμεσης παρέμβασης στις τιμές, για εκστρατείες εξοικονόμησης ενέργειας, για ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών και για επιτάχυνση των ενεργειακών ανακαινίσεων. Παράλληλα, ανοίγει η συζήτηση για αλλαγές στη δομή φόρων και τελών στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά με προσοχή ώστε να μην δημιουργηθούν δημοσιονομικά κενά.

Το «μήνυμα»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη χρηματοδότηση των μέτρων. Η Επιτροπή υποδεικνύει ότι τα κράτη μπορούν να αξιοποιήσουν έσοδα από το σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS) ή να εξετάσουν την έκτακτη φορολόγηση υπερκερδών που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση. Ακόμη και σε περιπτώσεις παρέμβασης στις τιμές, όπως η κλιμακωτή τιμολόγηση, τίθεται ρητή προϋπόθεση ύπαρξης σαφούς «ρήτρας λήξης».

Πίσω από αυτή τη γραμμή διαφαίνεται ότι η εμπειρία της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, όπου τα μέτρα κρίθηκαν «ευρεία και μη στοχευμένα» με υψηλό δημοσιονομικό κόστος, λειτουργεί πλέον ως αρνητικό προηγούμενο. Σήμερα, η δημοσιονομική πειθαρχία αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα, ακόμη και υπό συνθήκες νέου ενεργειακού σοκ.

Έτσι, ενώ τα κράτη-μέλη ήδη κινούνται με εθνικά πακέτα στήριξης, η ευρωπαϊκή απάντηση δείχνει ότι η Κομισιόν δεν είναι έτοιμη για γενναίες αποφάσεις, όπως θα ήταν το «δίχτυ ασφαλείας» της ρήτρας διαφυγής.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 27.03.26

Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Μίνα Μουστάκα
LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ελλάδα – Παραγουάη. Τηλεοπτικά από τον ALPHA.

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 27.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
The Good Life 27.03.26

Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Έφη Αλεβίζου
Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
Ελλάδα 27.03.26

Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Η Εθνική Ελπίδων πέρασε… πάνω από τη Μάλτα (5-0), συνεχίζει με το απόλυτο στα προκριματικά του EURO U21 και πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Χατ-τρικ ο Κούτσιας, από ένα γκολ οι Γκούμας και Καλοσκάμης.

Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής
Αναστάτωση 27.03.26

Ο άντρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Κόσμος 27.03.26

Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νίκος Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – «Εκβιάζουν δημοσίως τον «Νίξον» του Μαξίμου-gate!» – Εκτός πραγματικότητας τα σενάρια για συνεργασία με ΝΔ
Επικαιρότητα 27.03.26 Upd: 20:38

Σε εξέλιξη το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο - Το in βρίσκεται εκεί και σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις.

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Δείτε βίντεο 27.03.26

Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Οι Ιρανοί τίμησαν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μετά από πυραυλικό χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ – Σκόραρε ο Ταρέμι, βασικός ο Μπρούνο στο φιλικό Ιράν – Νιγηρία.

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Κόσμος 27.03.26

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Ελλάδα 27.03.26

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 για τα προκριματικά του U21 EURO 2027. Μετάδοση από το EΡΤ Sports 3.

Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ελλάδα 27.03.26

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο