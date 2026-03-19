Τα «κανόνια» του Champions League: Παραμένει πρώτος σκόρερ ο Εμπαπέ, τον απειλεί ο Κέιν

Μετά την ολοκλήρωση της «φάσης των 16» στο Champions League και παρά το γεγονός ότι έλειψε από τα γήπεδα για σχεδόν έναν μήνα λόγω τραυματισμού, ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει προηγείται στον πίνακα των σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει σκοράρει 13 φορές μέχρι στιγμής, ενώ από δέκα τέρματα έχουν ο Κέιν της Μπάγερν Μονάχου και ο Γκόρντον της Νιουκάστλ.

Μάλιστα Κέιν και Εμπαπέ αναμένεται να αναμετρηθούν καθώς η κλήρωση έφερε αντιμέτωπες στα προημιτελικά τις Ρεάλ και Μπάγερν Μονάχου σε μία «τιτανομαχία» του Champions League που κόβει… την ανάσα.

Αναλυτικά η λίστα με τους σκόρερ του Champions League

13 γκολ: Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

10 γκολ: Γκόρντον (Νιούκαστλ), Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

8 γκολ: Αλβαρες (Ατλέτικο Μαδρίτης), Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

7 γκολ: Κβαρατσχέλια (Παρί ΣΖ), Οσιμέν (Γαλατασαράϊ)

6 γκολ: Αντράντε (Καραμπάγκ), Μπαρνς (Νιούκαστλ), Χάουγκε (Μπόντο Γκλιμτ), Ισάκ (Λεχ Πόζναν), Λόπες (Μπαρτσελόνα), Μαρτινέλι (Άρσεναλ), Βάργκα (Φερεντσβάρος/ΑΕΚ), Βιτίνια (Παρί ΣΖ), Βάαρστ Χόγκ (Μποντο/Γκλιμτ).

5 γκολ: Μπαλογκάν (Μονακό), Ντουράν (Καραμπάγκ), Γκουρουθέτα (Αθλέτικ Μπιλμπάο