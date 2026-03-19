Τα «κανόνια» του Champions League: Παραμένει πρώτος σκόρερ ο Εμπαπέ, τον απειλεί ο Κέιν
Παρά την απουσία του από τα ματς με τη Σίτι, ο Κίλιαν Εμπαπέ παραμένει πρώτος σκόρερ του Champions League, ενώ τρία γκολ πίσω ακολουθεί ο Χάρι Κέιν.
- Στους πρωτεργάτες της κβαντικής τεχνολογίας το φετινό «Νόμπελ των Υπολογιστών»
- ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
- Πέθανε ο σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστας Μαρκάκης - Η μυθιστορηματική ζωή του
- Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου
Μετά την ολοκλήρωση της «φάσης των 16» στο Champions League και παρά το γεγονός ότι έλειψε από τα γήπεδα για σχεδόν έναν μήνα λόγω τραυματισμού, ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει προηγείται στον πίνακα των σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.
Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει σκοράρει 13 φορές μέχρι στιγμής, ενώ από δέκα τέρματα έχουν ο Κέιν της Μπάγερν Μονάχου και ο Γκόρντον της Νιουκάστλ.
Μάλιστα Κέιν και Εμπαπέ αναμένεται να αναμετρηθούν καθώς η κλήρωση έφερε αντιμέτωπες στα προημιτελικά τις Ρεάλ και Μπάγερν Μονάχου σε μία «τιτανομαχία» του Champions League που κόβει… την ανάσα.
Αναλυτικά η λίστα με τους σκόρερ του Champions League
13 γκολ: Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)
10 γκολ: Γκόρντον (Νιούκαστλ), Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)
8 γκολ: Αλβαρες (Ατλέτικο Μαδρίτης), Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)
7 γκολ: Κβαρατσχέλια (Παρί ΣΖ), Οσιμέν (Γαλατασαράϊ)
6 γκολ: Αντράντε (Καραμπάγκ), Μπαρνς (Νιούκαστλ), Χάουγκε (Μπόντο Γκλιμτ), Ισάκ (Λεχ Πόζναν), Λόπες (Μπαρτσελόνα), Μαρτινέλι (Άρσεναλ), Βάργκα (Φερεντσβάρος/ΑΕΚ), Βιτίνια (Παρί ΣΖ), Βάαρστ Χόγκ (Μποντο/Γκλιμτ).
5 γκολ: Μπαλογκάν (Μονακό), Ντουράν (Καραμπάγκ), Γκουρουθέτα (Αθλέτικ Μπιλμπάο
- Σλοτ: «Ήταν το τέλειο παιχνίδι» – Τι είπε ο Ολλανδός ενόψει Παρί
- Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έχει το απόλυτο των προκρίσεων
- «Συμφώνησε με τη Μπαρτσελόνα ο Ράιτ»
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ξέρει ήδη την ενδεκάδα του για τη Μπέτις
- Τσιριβέγια: «Ελπίζω να παίξω με την Μπέτις…»
- H Βαλένθια ανανεώνει το συμβόλαιο του Πέδρο Μαρτίνεθ
