Ευρώπη: Συνασπισμός των προθύμων για τις γεωπολιτικές απειλές
Κόσμος 05 Απριλίου 2026, 08:00

Παρότι θα δημιουργηθεί μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, η εξέλιξη δεν αποτελεί κίνδυνο, λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» η γερμανογαλλίδα πολιτική οικονομολόγος και πρόεδρος της Σχολής Hertie στο Βερολίνο

Μαρία Βασιλείου
Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως να προχωρήσει προς την κατεύθυνση δημιουργίας συνασπισμών των προθύμων για να αντιμετωπίσει τις γεωπολιτικές απειλές που διαμορφώνονται, δηλώνει στη συνέντευξή της στα «ΝEA» η Κορνίλια Βολ, πρόεδρος της Σχολής Hertie στο Βερολίνο.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναρωτηθεί πώς μπορεί να διασφαλίσει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει»

Η γερμανογαλλίδα πολιτική οικονομολόγος, η οποία θα συμμετέχει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (22-25 Απριλίου), θεωρεί πάντως ότι, παρότι έτσι θα δημιουργηθεί μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, η εξέλιξη δεν αποτελεί κίνδυνο.

Οδεύουμε προς μια νέα ρήξη στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ;

Θα έλεγα ναι. Βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό την απρόβλεπτη φύση των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστος εταίρος. Ο Τραμπ λέει κάτι τη μiα μέρα και κάτι άλλο την επόμενη. Το μέλλον του ΝΑΤΟ είναι συνεχώς στον αέρα. Η Ευρώπη πρέπει να αναρωτηθεί πώς μπορεί να διασφαλίσει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει, να κατανοήσει τις συνέπειες του τι σημαίνει να είναι πιο μόνη της.

Η Ευρώπη μόνη της: Τι θα σήμαινε αυτό στην πραγματικότητα, όταν δυσκολεύεται να έχει μια φωνή, όπως βλέπουμε στον πόλεμο στο Ιράν;

Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι περίπλοκα ζητήματα, επειδή εντός της ΕΕ υπάρχουν περιοχές συναίνεσης και δεν μπορείς να επιτύχεις συναίνεση με 27 κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρξει το θάρρος για τη δημιουργία θεσμικής καινοτομίας ώστε να αναπτύσσονται στρατηγικές, για παράδειγμα, αμυντικές στρατηγικές, με έναν μικρότερο αριθμό χωρών που είναι πρόθυμες να προχωρήσουν και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι άλλες αργότερα.

Στη Μέση Ανατολή πιο συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη που έχουν την ικανότητα να συμβάλουν σε κάποιο είδος αντίδρασης είναι αυτά που πρέπει να προχωρήσουν. Απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και θάρρος από τις χώρες που είναι πρόθυμες να ηγηθούν. Είναι δύσκολο να δούμε ποιες θα είναι αυτές, αλλά θα είναι ομάδες χωρών και όχι ολόκληρη η ΕΕ.

εικόνα που δείχνει την Κορνίλια Βολ

Η Κορνίλια Βολ

Διατρέχουμε, όμως, έτσι τον κίνδυνο να έχουμε μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων;

Ναι, θα έχουμε μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων. Δεν αποτελεί κίνδυνο επειδή πάντα είχαμε μια Ευρώπη πολλαπλών επιπέδων. Πολλές πρωτοβουλίες ξεκίνησαν από μερικά κράτη-μέλη και στη συνέχεια έγιναν ευρύτερες. Αυτό ίσχυε για τη Σένγκεν, το ίδιο για την ευρωζώνη. Αλλά θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να αναρωτηθούν τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε πραγματικά.

Τι είδους αποφάσεις χρειάζονται για να κινηθεί η Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτή;

Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τα δικαιώματα βέτο ορισμένων από τα μέλη. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την ΕΕ από το να μπλοκάρει από ένα ή δύο κράτη-μέλη που έχουν μια πολύ διαφορετική ατζέντα. Η θεσμική αυτή σκέψη τώρα καθίσταται πολύ επείγουσα. Το θεσμικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων χρειάζεται αναθεώρηση. Χρειάζεται ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος σκέψης για το τι χρειάζεται για να γίνει κανείς μέλος της ΕΕ και να λειτουργήσει με αυτή.

Στην Ουκρανία, για παράδειγμα, αν η ΕΕ αποφασίσει ότι η κατάσταση της Ουκρανίας δικαιολογεί μια διαφορετική πορεία, τότε πρέπει πραγματικά να σκεφτεί πώς είναι δυνατόν να τους δώσουμε κάποιο είδος ένταξης και στη συνέχεια να τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. Αν γίνει, θα ισχύει αυτό και για τα Δυτικά Βαλκάνια και για άλλες χώρες που επιδιώκουν την ένταξη.

Πρέπει να εγκαταλείψουμε ορισμένους από τους προηγούμενους θεσμικούς μηχανισμούς για να προχωρήσουμε εν μέσω των περιορισμών και των γεωπολιτικών απειλών που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Αυτή η νέα κατεύθυνση των συνασπισμών των προθύμων ή της ενισχυμένης συνεργασίας γίνεται αναγκαία και λόγω της έλλειψης ενός ισχυρού γαλλογερμανικού άξονα;

Ο γαλλογερμανικός άξονας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Δεν αποδίδει. Οταν η Ευρώπη αποτελούνταν από λιγότερες χώρες, ήταν σημαντικός επειδή ήταν αυτός ο συνασπισμός των προθύμων που τραβούσε όλους τους άλλους. Η Ευρώπη είναι πλέον ευρύτερη και θα μπορούσε να έχει άλλους συνασπισμούς που την τραβούν προς τα εμπρός. Δεν χρειάζεται να είναι ο γαλλογερμανικός.

Η ηγεσία, αν δεν πρόκειται να είναι η Γαλλία και η Γερμανία, μπορεί να προέρχεται από άλλες ομάδες χωρών. Αυτό που είναι διαφορετικό σήμερα σε σχέση με παλαιότερα είναι η απόλυτα επείγουσα ανάγκη να υπάρχει κάποιος που θα τραβάει την Ευρώπη προς τα εμπρός. Προηγουμένως δεν ήταν τόσο ισχυρός επειδή οι ΗΠΑ ήταν εκεί παρέχοντας σταθερότητα. Τώρα βρισκόμαστε σε μια εποχή πολυκρίσεων. Δεν θα είναι πλέον οι ΗΠΑ για να παρέχουν σταθερότητα.

Η Γερμανία για πολύ καιρό ήταν ευτυχής να αναθέτει την ασφάλεια της εντός του ΝΑΤΟ ή σε διατλαντικό επίπεδο. Αλλά η Γερμανία πρέπει να αναρωτηθεί τι κάνουμε σε έναν κόσμο όπου οι ΗΠΑ δεν παρέχουν πλέον τη σταθερότητα. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι θα πρέπει να προέρχεται από την Ευρώπη. Επείγει να βρεθούν εκείνοι που είναι πρόθυμοι να ηγηθούν.

Δεν είναι αντίφαση να πούμε ότι προσπαθούμε ακόμα να έχουμε μια σχέση με τις ΗΠΑ σε όλους τους τομείς, επιστήμη, άμυνα, οικονομία κ.λπ. αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι διαλύονται οι πολυμερείς θεσμοί, επειδή οι ΗΠΑ αποσύρονται. Πρέπει να υπάρχει πάροχος ενός πλαισίου. Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές ξανά και ξανά ότι δεν θα είναι πλέον προτεραιότητά τους.

Οσον αφορά πιο συγκεκριμένα τον πόλεμο στο Ιράν, θεωρείτε ότι τελικά οι ευρωπαϊκές χώρες θα εμπλακούν στο άνοιγμα του Ορμούζ μετά την «καυτή» περίοδο του πολέμου;

Αυτή είναι η γραμμή της γερμανικής κυβέρνησης. Μπορούν να φανταστούν να συνοδεύουν πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ, για παράδειγμα, στρατιωτικά, αλλά μόνο όταν τελειώσει η «καυτή» περίοδος. Η επιθυμία να εμπλακούν σε έναν «καυτό» πόλεμο που δεν είναι δική τους δημιουργία είναι πολύ περιορισμένη.

Στην καυτή φάση του πολέμου το πλεονέκτημα του Ιράν είναι ότι μπορεί να πάρει όμηρο ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Αυτό γίνεται αισθητό πολύ περισσότερο στην Ασία παρά στις ευρωπαϊκές χώρες. Ολος ο κόσμος έχει συμφέρον να ανοίξει ξανά αυτό το σημείο και ίσως η απόσυρση των ΗΠΑ από έναν καυτό πόλεμο να δώσει μια ευκαιρία να γίνει.

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Κωνσταντοπούλου: Τους 4 «ιδιώτες» τους πετάξανε σαν τα σκυλιά, ενώ είναι συνεργάτες τους – Ο Μητσοτάκης θυσίασε συνεργάτες, εργαλειοποιώντας τη Δικαιοσύνη
Interview 01.04.26

«Η κυβέρνηση αυτή θα έπρεπε προ πολλού να έχει παραιτηθεί, διότι είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα και την αξιόποινη δράση» τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταδικάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το έγκλημα των Τεμπών, ενώ για τις υποκλοπές λέει χαρακτηριστικά ότι δεν απαιτείται επιπλέον απόδειξη από τον Ντίλιαν της Intellexa για να επιβεβαιωθεί η κακουργηματική δράση της κυβέρνησης. Ισχυρίζεται ότι οι υποκλοπές συνεχίστηκαν έως το 2024 με τον Μητσοτάκη να υποκαθιστά τον «βοηθό εκπλήρωσης του ωτακουστή πρωθυπουργού» Γρ.Δημητριάδη με τον Γ.Μυλωνάκη. Χειμαρρώδης κατακρίνει τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο στο Ιράν και μιλά για το πολιτικό σκηνικό.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών
Interview 31.03.26

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Interview 25.03.26

Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις
Interview 24.03.26

Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί
Ελλάδα 05.04.26

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ως ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 3 συλληφθέντες, που στη συνέχεια, για να γλυτώσουν από τον αστυνομικό έλεγχο, προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο όπλο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

