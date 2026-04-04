Ο Τραμπ τα κάνει όλα λάθος με την Ευρώπη – Γιατί η Αμερική χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Κόσμος 04 Απριλίου 2026, 07:00

Ο ανταγωνισμός του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Η ΕΕ βρίσκεται σε σοκ από την άνευ προηγουμένου εχθρότητα της Ουάσινγκτον, ειδικά μετά την απειλή της εισβολής στη Γροιλανδία. Αλλά η σχέση ΗΠΑ-ΕΕ είναι πολύ σημαντική για να αφεθεί να φθαρεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Ντόναλντ Τραμπ περιφρονεί εδώ και καιρό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη του θητεία, συχνά μίλησε κατά του μπλοκ, περιγράφοντάς την Ευρώπη ως «εχθρό» και «χειρότερη από την Κίνα». Στη δεύτερη θητεία του, η στάση του Τραμπ έχει μετατραπεί σε μίσος. Η επιθυμία του, τώρα, είναι να «σπάσει» την ΕΕ, να την διαλύσει.

Ένα προσχέδιο που διέρρευσε μιας προηγούμενης έκδοσης της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας του 2025 περιελάμβανε τον στόχο της «απομάκρυνσης» ορισμένων χωρών από το μπλοκ. Αυτός ο στόχος είναι επίσης εμφανής στην απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει υψηλούς δασμούς στις εξαγωγές της ΕΕ και στην τελική έκδοση της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, η οποία πρότεινε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα υποστήριζε ακροδεξιά, αντιευρωπαϊκά κόμματα σε όλη την ήπειρο.

Οι αντιρρήσεις του Τραμπ για την ΕΕ είναι πολλές. Τον Φεβρουάριο του 2025, είπε στο υπουργικό του συμβούλιο ότι η ΕΕ «δημιουργήθηκε για να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ο σκοπός τους, και το έχουν κάνει καλά. Αλλά τώρα είμαι πρόεδρος». Πρόσφατα, επιτέθηκε στους ηγέτες της για την απροθυμία τους να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Πιστεύει ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί και η χριστιανική κληρονομιά της ηπείρου καταστρέφονται από τη δήθεν επιτρεπτική προσέγγισή της στη μετανάστευση. Θεωρεί την εμπορική και τεχνολογική πολιτική της ως άδικη και, βασικά, φαίνεται να θεωρεί την ΕΕ αποφασισμένη να υπονομεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν η ΕΕ διαλυθεί, τα συμφέροντα των ΗΠΑ θα υποφέρουν

Οι κατηγορίες του Τραμπ είναι μια επικίνδυνη καρικατούρα του μπλοκ. Οκτώ δεκαετίες δικομματικής εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ προώθησαν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι περιπτώσεις που η ΕΕ αποκλίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πολύ περισσότερες από τις περιπτώσεις ευθυγράμμισης. Η ιστορική υποστήριξη της Ουάσινγκτον για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν προήλθε από ιδεαλισμό, αλλά από την ξεκάθαρη άποψη ότι μια στενά δεμένη, ευημερούσα και σταθερή Ευρώπη θα ήταν ένας αποτελεσματικός εταίρος στην αντιμετώπιση μιας σειράς διεθνών προκλήσεων. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι ισχύει.

Εάν η ΕΕ διαλυθεί, τα συμφέροντα των ΗΠΑ θα υποφέρουν. Μια κατακερματισμένη Ευρώπη θα οδηγούσε στην επιστροφή της αστάθειας και της αβεβαιότητας που έχουν σημαδέψει την ιστορία της ηπείρου. Το τέλος της ΕΕ θα σήμαινε επίσης το τέλος της ενιαίας αγοράς, από την οποία οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί θεαματικά, και το τέλος του ευρώ που μείωσε το κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών. Επιπλέον, η Ουάσινγκτον θα έχανε έναν βασικό εταίρο στην επιβολή κυρώσεων, καθώς και στην επιβολή του νόμου, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ο ανταγωνισμός του Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Η ΕΕ βρίσκεται σε σοκ από την άνευ προηγουμένου εχθρότητα της Ουάσινγκτον, ειδικά μετά την απειλή της εισβολής στη Γροιλανδία. Αλλά η σχέση ΗΠΑ-ΕΕ είναι πολύ σημαντική για να αφεθεί να φθαρεί. Πάρα πολλά εξαρτώνται από αυτό, τονίζει το Foreign Affairs σε ανάλυσή του. Η σχέση πρέπει να διατηρηθεί, και αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα μέσω της συνεργασίας σε εκείνα τα θέματα για τα οποία οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον εξακολουθούν να συμφωνούν.

Το πρόβλημα με το εμπόριο

Ο Τραμπ έχει εκνευριστεί από τη δήθεν αναξιοπιστία των Βρυξελλών ως εμπορικού εταίρου. Δεν του αρέσει το γεγονός ότι η ΕΕ ενισχύει τη διαπραγματευτική μόχλευση των 27 κρατών μελών της. Το μπλοκ, υποστήριξε, δημιουργήθηκε από ευρωπαϊκά κράτη, ειδικά την Γερμανία, ως «κοινοπραξία» για να «πηδ@@ει» τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Για να υποστηρίξει αυτή την αφήγηση, η κυβέρνηση Τραμπ επισημαίνει το διατλαντικό εμπορικό ισοζύγιο.

Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπορικό έλλειμμα με την ΕΕ άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν και τα στατιστικά εμπορίου των ΗΠΑ και της ΕΕ διαφέρουν, το εύρος του καθαρού συνολικού εμπορικού ελλείμματος είναι, στην πραγματικότητα, μεταξύ 60 και 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων (συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου υπηρεσιών, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλεόνασμα). Το έλλειμμα είναι μικρό σε σύγκριση με τις διατλαντικές εμπορικές ροές των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ή, μάλιστα, με το εμπορικό έλλειμμα των 290 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα. Σε κάθε περίπτωση, τα εμπορικά ελλείμματα δεν αποτελούν απαραίτητα απόδειξη εξαπάτησης. Αντίθετα, αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό μακροοικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης αποταμίευσης και των υπερβολικών δαπανών στις ΗΠΑ, καθώς και της έλλειψης επενδύσεων στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ΕΕ είναι μια κλειστή αγορά, ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν μια αγορά ανοιχτή. Τα γεγονότα δίνουν μια πιο άλλη εικόνα, όμως. Πριν από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ του 2025, ο μέσος δασμός (σταθμισμένος με το μερίδιο που αντιπροσωπεύει κάθε προϊόν στις συνολικές εισαγωγές) ήταν 1,5% για τις Ηνωμένες Πολιτείες και 1,3% για την ΕΕ. Είναι ασφαλώς αλήθεια ότι, σε ορισμένους σημαντικούς τομείς, η ΕΕ διατηρεί υψηλούς δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς, ιδίως στη γεωργία. Είναι επίσης αλήθεια ότι αυτά τα εμπόδια έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή του εμπορίου με εταιρείες των ΗΠΑ. Ωστόσο, πολλοί γεωργικοί μη δασμολογικοί φραγμοί αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές διαφέρουν από τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ ως προς το τι θέλουν να φάνε.

Αν και οι Βρυξέλλες διατηρούν ορισμένους περιορισμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν οι ίδιες μοντέλο διαφάνειας. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προστατεύει πολλούς τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας.

Ο κανονισμός της ΕΕ για την ψηφιακή οικονομία και τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΕ στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν επίσης εξοργίσει τον Τραμπ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, καμία ξένη ρυθμιστική αρχή δεν θα πρέπει να τολμήσει να διερευνήσει, να φορολογήσει, να επιβάλει πρόστιμο ή να νομοθετήσει εναντίον εταιρειών των ΗΠΑ. Αυτή η άποψη έρχεται σε σύγκρουση με τη μακρά ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιβολή του νόμου εκτός εδάφους. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι οι κυρώσεις άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η Ουάσιβγκτον από το 2014 έως το 2024 στις ευρωπαϊκές τράπεζες για παραβάσεις όπως η απάτη και η αποφυγή των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Ταυτότητα και ελεύθερος λόγος

Οι τρέχουσες αντιρρήσεις της Ουάσινγκτον για τις Βρυξέλλες δεν είναι μόνο οικονομικές. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει βάλει, επίσης, στο στόχαστρο τις μεταναστευτικές πολιτικές της Ευρώπης. Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη προκαλεί τη «διαγραφή του πολιτισμού» μέσω της μαζικής μετανάστευσης και της μείωσης των ποσοστών γεννήσεων.

Είναι περίεργο, όμως, να κατηγορούμε τις Βρυξέλλες ότι προωθούν την απεριόριστη μετανάστευση που έχει υπονομεύσει τον εθνικό χαρακτήρα της ηπείρου, επισημαίνει το Foreign Affairs. Επιπλέον, αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εφαρμόσει προγράμματα επαναπατρισμού μεταναστών. Η ΕΕ δεν αντιτάχθηκε σε αυτά. Αντίθετα, έχει υπογράψει συμφωνίες με αρκετές χώρες της Βόρειας Αφρικής και των Δυτικών Βαλκανίων για να εμποδίσει τους μετανάστες να εγκαταλείψουν τις ακτές τους προς την Ευρώπη και να δέχονται μετανάστες που είχαν φτάσει παράνομα στην ΕΕ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει ότι η ΕΕ είναι ένοχη για υπονόμευση της πολιτικής ελευθερίας και κυριαρχίας, λογοκρισίας και καταστολής της πολιτικής αντιπολίτευσης. Εμψυχωμένες από αυτές τις απόψεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τώρα ακροδεξιές πολιτικές ομάδες στην Ευρώπη. Μετά από μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας κατέληξε στο συμπέρασμα, το 2025, ότι η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), το κορυφαίο ακροδεξιό κόμμα της χώρας, έχει δεσμούς με το νεοναζιστικό κίνημα. Τα μέλη του κόμματος διαπιστώθηκε επίσης ότι υποβάθμισαν το Ολοκαύτωμα και υποστήριξαν φυλετικές απόψεις για τη γερμανική ταυτότητα. Ογδόντα χρόνια αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν στην απελευθέρωση της Γερμανίας από τον ναζισμό, η Ουάσινγκτον αντιτίθεται τώρα στο δικαίωμα μιας δημοκρατικά εκλεγμένης γερμανικής κυβέρνησης να πατάξει τους νεοναζί.

Ο Τραμπ έχει επίσης ισχυριστεί ότι η ΕΕ είναι εχθρική προς την ελευθερία του λόγου. Στα τέλη του 2025, στον πρώην Επίτροπο της ΕΕ, Τιερί Μπρετόν, απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αιτιολογία ότι συμμετείχε στη ψήφιση δύο κανονισμών της ΕΕ που απέρριψε η κυβέρνηση. Παρόλο που οι κανονισμοί εγκρίθηκαν ως μέρος μιας προσπάθειας πάταξης της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης, η διοίκηση ισχυρίζεται ότι η πραγματική της πρόθεση ήταν να «αναγκάσουν τις αμερικανικές πλατφόρμες να λογοκρίνουν, να απονομιμοποιήσουν και να καταστείλουν τις αμερικανικές απόψεις». Η απαγόρευση ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς ο Μπρετόν ενεργούσε με επίσημη ιδιότητα ως μέλος ενός Σώματος Επιτρόπων της ΕΕ που λαμβάνει συλλογικές αποφάσεις. Αυτοί οι κανονισμοί εγκρίθηκαν από ένα δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εθνικές κυβερνήσεις. Είναι δύσκολο να συμπεράνουμε ότι η επιβολή κυρώσεων σε έναν υπάλληλο με αυτό τον τρόπο είναι συμβατή με το σεβασμό της δημοκρατίας, σχολιάζει το αμερικανό περιοδικό.

Ένας δύσκολος δρόμος

Υπάρχει χώρος για αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών. Αλλά για να συμβεί αυτό, η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να αναγνωρίσει ότι η ΕΕ μπορεί να είναι βασικός εταίρος στην εκστρατεία των ΗΠΑ να αναγκάσουν την Κίνα να μεταρρυθμίσει τις καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Πεκίνο, αν και περιφρονεί την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα πολιτικής και ασφάλειας, επιθυμεί συνεχή πρόσβαση στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Εξάλλου, το Πεκίνο απάντησε στους δασμούς του Τραμπ ανακατευθύνοντας τις εξαγωγές του από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Αυτό παρέχει στην ΕΕ έναν τεράστιο μοχλό πίεσης επί της Κίνας, εάν επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει.

Ως πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεργαστούν με την ΕΕ για την αναβίωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου επιβάλλοντας μια θεμελιώδη αλλαγή στους κανόνες του. Ο ΠΟΕ θα πρέπει να προσαρμόσει τους όρους της αρχής τού «πιο ευνοημένου έθνους», η οποία απαιτεί οποιαδήποτε εμπορική παραχώρηση που χορηγείται από μια χώρα να επεκταθεί σε όλες τις άλλες χώρες μέλη του ΠΟΕ. Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, έχει ήδη προτείνει ότι αυτή η αρχή έχει μετατραπεί σε στεγανό. Αντί να παρέχεται αυτόματα άνευ όρων πρόσβαση σε χαμηλότερους δασμούς, αυτό το όφελος, υποστήριξε, «πρέπει να κερδηθεί μέσω ισχυρότερων, αξιόπιστων δεσμεύσεων στις βασικές αρχές του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου». Η μεταρρύθμιση αυτού του κανόνα θα δώσει κίνητρο στην Κίνα να τερματίσει τις εμπορικές πρακτικές της.

Επιπλέον, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναπτύξουν τη συνεργασία τους για την αύξηση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας σε κρίσιμα ορυκτά, εντοπίζοντας κοινά έργα και αυξάνοντας την οικονομική και τεχνική υποστήριξη των εταιρειών τους προς αυτά.

Η Ουάσινγκτον υποστήριξε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή αναγνώριζε τα οφέλη που θα έφερνε μια ενωμένη ήπειρος. Οι επόμενες δεκαετίες επιβεβαίωσαν την ακρίβεια αυτής της πεποίθησης. Οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον έχουν συχνά συνεργαστεί με επιτυχία. Αυτές οι μέρες ευρείας συνεργασίας μπορεί να έχουν φύγει. Αλλά κάποια συνεργασία μπορεί να είναι ακόμα δυνατή.

Πριν από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, οι απόψεις των Βρυξελλών για την Κίνα ευθυγραμμίστηκαν με τις απόψεις της Ουάσινγκτον. Αυτή η ευθυγράμμιση θα μπορούσε να αποκατασταθεί, καθώς τόσο η ΕΕ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να συνεργαστούν για να αποτρέψουν την Κίνα από το να θέσει τους όρους της παγκόσμιας τάξης. Και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως το σημείο εκκίνησης για μια επιστροφή σε μια πληρέστερη ατζέντα, καθώς και να δώσει στην Ουάσινγκτον την ευκαιρία να επανεξετάσει την επικίνδυνη εχθρότητά της προς έναν τόσο μακροχρόνιο σύμμαχο.

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του
Κόσμος 05.04.26

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του

H Χαμάς ζητά από τους μεσολαβητές να λάβουν «σαφή και άμεση στάση, προκειμένου να υποχρεώσουν τον Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις και να εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας»

GlobalFirepower: Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 – Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά
GlobalFirepower 05.04.26

Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 - Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά

Η στρατιωτική ισχύς συνδέεται συχνά με προηγμένα όπλα και τεχνολογία, αλλά ο αριθμός των στρατιωτών εξακολουθεί να καθορίζει τις παγκόσμιες κατατάξεις. Η κατάταξη με βάση τα στοιχεία από το GlobalFirepower.

Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ
«Ισραηλοποίηση» της Παιδείας 05.04.26

Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ

«Κόφτες» για τους εκπαιδευτικούς στα χριστιανικά σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εισάγει το ισραηλινό υπουργείο Παιδείας.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

