Ρωσία: Τα ουκρανικά drones απειλούν τις εξαγωγές πετρελαίου

Η ενεργειακή «μηχανή» της Ρωσίας φαίνεται να σκοντάφτει σε ένα νέο, απρόβλεπτο πεδίο μάχης: τα drones.

Με τα βασικά εξαγωγικά της λιμάνια στη Βαλτική να δέχονται διαδοχικά πλήγματα, η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές δυσλειτουργίες που απειλούν όχι μόνο τις εξαγωγές, αλλά και την ίδια την παραγωγή πετρελαίου.

Συνεχείς επιθέσεις και μπλοκάρισμα υποδομών των υποδομών στη Ρωσία

Τα μεγάλα ρωσικά πετρελαϊκά τερματικά στην περιοχή της Βαλτικής, όπως το λιμάνι του Ust-Luga και το Primorsk, παραμένουν εκτός πλήρους λειτουργίας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.

Οι επιθέσεις με ουκρανικά drones, που εντάθηκαν στα τέλη Μαρτίου, προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις λιμενικές υποδομές. Μόνο στο Ust-Luga καταγράφηκαν τουλάχιστον πέντε πλήγματα μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, εντείνοντας την πίεση στο σύστημα εξαγωγών. To αδιέξοδο των διυλιστηρίων Η κρίση δεν περιορίζεται στα λιμάνια. Τα ρωσικά διυλιστήρια αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα στη διάθεση των προϊόντων τους. Από τις 22 Μαρτίου, το ντίζελ δεν μπορεί να αποσταλεί στο Primorsk, στερώντας από τα διυλιστήρια της ευρωπαϊκής Ρωσίας και της Σιβηρίας την πιο άμεση και οικονομική διέξοδο προς τις διεθνείς αγορές.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο Reuters μία πηγή, «το Primorsk έχει σταματήσει να δέχεται φορτία ντίζελ, αν και υπάρχουν υποσχέσεις για επανέναρξη». Αναζήτηση ακριβότερων εναλλακτικών

Μπροστά στο αδιέξοδο, οι εταιρείες εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, κυρίως μέσω σιδηροδρομικών μεταφορών – επιλογή που αυξάνει σημαντικά το κόστος. Ορισμένα διυλιστήρια που εξυπηρετούνταν από το Ust-Luga στρέφονται προς το Vysotsk, στον Κόλπο της Φινλανδίας, ή προς το Taman στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, το Vysotsk διαθέτει περιορισμένη δυναμικότητα, ενώ η μεταφορά προς το Taman απαιτεί περισσότερα βαγόνια και πολύπλοκο συντονισμό. Πτώση των εξαγωγών και ανησυχία για την παραγωγή Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ήδη σημαντική κάμψη στις εξαγωγές. Φινλανδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αποστολές από Primorsk και Ust-Luga έχουν περιοριστεί δραματικά, από 40-50 πλοία την εβδομάδα σε μεμονωμένα φορτία.

Η κατάσταση αυτή εγείρει ανησυχίες ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές, σε συνδυασμό με προβλήματα στα διυλιστήρια, ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε μείωση της παραγωγής πετρελαίου στη Ρωσία, πλήττοντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας της χώρας.

πηγή: ΟΤ