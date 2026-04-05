Ρωσία: Τα ουκρανικά drones απειλούν τις εξαγωγές πετρελαίου
Οι ουκρανικές επιθέσεις διαταράσσουν τις εξαγωγές πετρελαίου στη Ρωσία, οδηγώντας σε ακριβότερες και πιο περίπλοκες λύσεις
Η ενεργειακή «μηχανή» της Ρωσίας φαίνεται να σκοντάφτει σε ένα νέο, απρόβλεπτο πεδίο μάχης: τα drones.
Με τα βασικά εξαγωγικά της λιμάνια στη Βαλτική να δέχονται διαδοχικά πλήγματα, η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές δυσλειτουργίες που απειλούν όχι μόνο τις εξαγωγές, αλλά και την ίδια την παραγωγή πετρελαίου.
Συνεχείς επιθέσεις και μπλοκάρισμα υποδομών των υποδομών στη Ρωσία
Τα μεγάλα ρωσικά πετρελαϊκά τερματικά στην περιοχή της Βαλτικής, όπως το λιμάνι του Ust-Luga και το Primorsk, παραμένουν εκτός πλήρους λειτουργίας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.
To αδιέξοδο των διυλιστηρίων
Αναζήτηση ακριβότερων εναλλακτικών
Μπροστά στο αδιέξοδο, οι εταιρείες εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, κυρίως μέσω σιδηροδρομικών μεταφορών – επιλογή που αυξάνει σημαντικά το κόστος.
Ορισμένα διυλιστήρια που εξυπηρετούνταν από το Ust-Luga στρέφονται προς το Vysotsk, στον Κόλπο της Φινλανδίας, ή προς το Taman στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, το Vysotsk διαθέτει περιορισμένη δυναμικότητα, ενώ η μεταφορά προς το Taman απαιτεί περισσότερα βαγόνια και πολύπλοκο συντονισμό.
Πτώση των εξαγωγών και ανησυχία για την παραγωγή
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ήδη σημαντική κάμψη στις εξαγωγές. Φινλανδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αποστολές από Primorsk και Ust-Luga έχουν περιοριστεί δραματικά, από 40-50 πλοία την εβδομάδα σε μεμονωμένα φορτία.
Η κατάσταση αυτή εγείρει ανησυχίες ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές, σε συνδυασμό με προβλήματα στα διυλιστήρια, ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε μείωση της παραγωγής πετρελαίου στη Ρωσία, πλήττοντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας της χώρας.
πηγή: ΟΤ
