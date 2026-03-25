Μεγάλο ρωσικό λιμάνι στην κοινότητα Ουστ Λούγκα, στον κόλπο της Φινλανδίας, καθώς και ενεργειακές υποδομές στον νότο, μπήκαν στο στόχαστρο ουκρανικών επιδρομών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα Τετάρτη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο λιμάνι της Ουστ Λούγκα», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης στη Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντραζντένκα, σύμφωνα με τον οποίο δεν υπήρξαν θύματα.

Η Ουκρανία εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιδρομές της εναντίον της Ρωσίας

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 – Local residents in Ust-Luga, Leningrad Oblast, have reported visible impacts from a UAV (drone) strike, including fires involving storage tanks at the port. The facility targeted belongs to LLC «NOVATEK-Ust-Luga». This complex processes stable gas condensate—a… pic.twitter.com/NuG0gkWfFK — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 25, 2026

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιος τομέας του λιμανιού χτυπήθηκε. Εκεί καταγράφεται εκτεταμένη δραστηριότητα που αφορά ιδίως τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα.

Προχθές Δευτέρα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το λιμάνι Πρίμορσκ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τη Φινλανδία, όπου επίσης εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Ukraine attacked Russia’s largest oil port in the Baltic Sea to prevent it from benefiting from rising oil prices: about 60% of Russia’s maritime oil exports pass through the port of Primorsk. pic.twitter.com/M2ghU0o6i1 — Open Source Intel (@Osint613) March 23, 2026

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ αναφέρθηκε σήμερα σε «μεγάλες ζημιές» που υπέστησαν ενεργειακές υποδομές στην περιοχή αυτή της νότιας Ρωσίας, απέναντι στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο.

Λόγω πυραυλικών πληγμάτων υπήρξαν «διακοπές στην ηλεκτροδότηση, στην ύδρευση και στη θέρμανση», πρόσθεσε και διευκρίνισε ότι πιο πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα γίνει αφού ξημερώσει.

Ρωσική επιδρομή-μαμούθ

Η Ουκρανία εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιδρομές της εναντίον της Ρωσίας, η οποία από την έναρξη του πολέμου του 2022 σφυροκοπεί καθημερινά την ουκρανική επικράτεια.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας διεξήγαγαν χθες Τρίτη αυτήν που το Κίεβο χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή τους από την έναρξη του πολέμου πριν από τέσσερα χρόνια και πλέον, εξαπολύοντας σχεδόν 1.000 drones σε 24 ώρες, ανάμεσά τους 556 υπό το φως της ημέρας, κατά την καταμέτρηση των ουκρανικών αρχών.

Συνυπολογιζομένων των νυχτερινών πληγμάτων, η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε συνολικά οκτώ αμάχους σε διάφορους τομείς της χώρας, κατά τον επίσημο απολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ