Ουκρανικές επιθέσεις με 300 drones εναντίον ρωσικού εδάφους
Περίπου 90 από τα drones είχαν στόχο την περιφέρεια Ροστοφ, στα σύνορα με την Ουκρανία
Η Ουκρανία εξαπέλυσε 283 drones εναντίον της Ρωσίας στη διάρκεια της νύxτας της Παρασκευής προς Σάββατο, έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Τα drones αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο RIA Novosti, το οποίο πρόσθεσε ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί. Περίπου 90 από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα είχαν στόχο την περιφέρεια Ροστοφ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούρι Σλιούσαρ.
Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, έκανε λόγο για δύο τραυματίες από επίθεση με drones που προκάλεσε ζημιές σε πολλά σπίτια.
Οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στις ΗΠΑ για νέες συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να επανεκκινήσει η διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου.
Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, διακόπηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις