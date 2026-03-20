Ρωσία: Νέα έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο
«Ζητούμε την ταχύτερη δυνατή παύση των εχθροπραξιών, οι οποίες ήταν απόρροια των απρόκλητων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».
Η Ρωσία απηύθυνε την Πέμπτή (19/3) νέα έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο, αρχής γενομένης από τη διακοπή των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ προσφέρθηκε να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο.
«Ζητούμε την ταχύτερη δυνατή παύση των εχθροπραξιών, οι οποίες ήταν απόρροια των απρόκλητων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.
«Η Ρωσία, μαζί με την Κίνα, την Τουρκία και άλλες χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διευθέτηση της σύγκρουσης και στην προσπάθεια επίλυσης των διαφορών με διπλωματικά-πολιτικά μέσα», αναφέρει.
Επισημαίνει πως «το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση» είναι να συμφωνήσουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν.
Η Ρωσία τάσσεται υπέρ ενός σχεδίου συλλογικής ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο, «με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή και τη συνεργασία μεταξύ όλων των παράκτιων κρατών».
