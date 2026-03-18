Ρωσία: Ενας νεκρός και ζημιές σε κτίρια από επίθεση ουκρανικών drones στην Κρασνοντάρ
Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε τρία κτίρια κατά την επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία.
Σε επίθεση με drones των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χθες Τρίτη το βράδυ επλήγησαν κτίρια στην πόλη Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τετάρτη ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιοχής Βενιαμίν Καντράτιεφ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
«Σκοτώθηκε ένας άνθρωπος» και «υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια» από επίθεση ουκρανικών drones
Krasnodar 👀🔥
— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 17, 2026
«Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασνοντάρ», ανέφερε, εκφράζοντας «συλλυπητήρια» μέσω Telegram, και διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά, η οποία κατασβέστηκε «άμεσα», όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Ο κυβερνήτης είπε επίσης ότι ένα άλλο drone συνετρίβη χωρίς να προκληθεί φωτιά αφού χτύπησε στον τοίχο ενός κτιρίου, και θραύσματα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους βρέθηκαν στο μπαλκόνι ενός άλλου κτίσματος.
Ο δήμαρχος της πόλης Γεβγκένι Ναούμοφ σημείωσε στο κανάλι του στο Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης.
Συχνά στόχος
Επίθεση ουκρανικών drones προχθές στην ίδια πόλη προκάλεσε φωτιά σε αποθήκη πετρελαίου, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Krasnodar Krai, Russia ❗
💥🔥Some more footage of the current situation at the oil depot in Labinsk. Firefighting efforts are proving difficult. Due to strong winds, several more tanks caught fire.
— LX (@LXSummer1) March 16, 2026
Η εν λόγω περιφέρεια αποτελεί τακτικά στόχο ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
