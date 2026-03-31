Ρωσία: Ζημιές σε σημαντικό λιμάνι και σε σχολείο από drones
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ρωσία μετά από επίθεση drones
- Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
- Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
- Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Σημαντική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στόχο τη βορειοδυτική Ρωσία προκάλεσε ζημιές στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική, κρίσιμης σημασίας για τις εξαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων, καθώς και σ’ ένα σχολείο, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.
Ο κυβερνήτης της εν λόγω περιφέρειας του Λένινγκραντ, που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από το μέτωπο και πρωτεύουσα της οποίας είναι η Αγία Πετρούπολη, ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι 38 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.
Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε την προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όμως η Ουκρανία στέλνει κάθε νύκτα εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια δεκάδες προς τη Ρωσία ως απάντηση για τους καθημερινούς βομβαρδισμούς του εδάφους της από το στρατό του Κρεμλίνου, στοχοθετώντας ιδιαιτέρως τις ενεργειακές υποδομές.
«Δεν υπάρχουν ζημιές στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος μέσω του Telegram.
Τρεις τραυματίες
Αυτό το λιμάνι στον κόλπο της Φινλανδίας, σημαντικό για τις ρωσικές εξαγωγές κυρίως λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έχει στοχοθετηθεί επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες.
Ο κυβερνήτης διευκρίνισε ότι η πτώση συντριμμιών από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αναχαιτίσθηκαν προκάλεσε ζημιές σε τρεις πολυκατοικίες και σε δύο τάξεις ενός σχολείου στην περιοχή, με αποτέλεσμα τρεις τραυματίες, οι δύο από τους οποίους παιδιά. Πρόσθεσε πως οι επιθέσεις συνεχίζονται.
Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, γύρω στις 50 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας.
- Νόρα Βαλσάμη: Η σπάνια φωτογράφιση από τον γιο της Ερρίκο Ανδρέου
- Το αήττητο του Ολυμπιακού και το ρεκόρ του Μπαρτζώκα με τον Αταμάν
- Ρωσία: Ζημιές σε σημαντικό λιμάνι και σε σχολείο από drones
- Η Ινδονησία καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο
- Ο Άλεκ Πίτερς για το συμβόλαιό του που τελειώνει και το μέλλον του
- Tζένη Τζένη – Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ: Εμπνευσμένο από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο
- Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
