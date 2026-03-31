Σημαντική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στόχο τη βορειοδυτική Ρωσία προκάλεσε ζημιές στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική, κρίσιμης σημασίας για τις εξαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων, καθώς και σ’ ένα σχολείο, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της εν λόγω περιφέρειας του Λένινγκραντ, που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από το μέτωπο και πρωτεύουσα της οποίας είναι η Αγία Πετρούπολη, ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι 38 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε την προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όμως η Ουκρανία στέλνει κάθε νύκτα εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια δεκάδες προς τη Ρωσία ως απάντηση για τους καθημερινούς βομβαρδισμούς του εδάφους της από το στρατό του Κρεμλίνου, στοχοθετώντας ιδιαιτέρως τις ενεργειακές υποδομές.

«Δεν υπάρχουν ζημιές στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος μέσω του Telegram.

Τρεις τραυματίες

Αυτό το λιμάνι στον κόλπο της Φινλανδίας, σημαντικό για τις ρωσικές εξαγωγές κυρίως λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έχει στοχοθετηθεί επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε ότι η πτώση συντριμμιών από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αναχαιτίσθηκαν προκάλεσε ζημιές σε τρεις πολυκατοικίες και σε δύο τάξεις ενός σχολείου στην περιοχή, με αποτέλεσμα τρεις τραυματίες, οι δύο από τους οποίους παιδιά. Πρόσθεσε πως οι επιθέσεις συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, γύρω στις 50 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας.