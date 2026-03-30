3 άμαχοι νεκροί στην Ουκρανία, ανάμεσά τους 13χρονος, και ένας στη νοτιοανατολική Ρωσία
Αμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αγόρι 13 ετών, σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία και των ουκρανικών δυνάμεων στη Ρωσία.
Αεροπορικός βομβαρδισμός στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε τρεις αμάχους, ανάμεσά τους αγόρι 13 ετών, και τραυμάτισε άλλους δεκατρείς χθες Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία, καθώς οι επιθέσεις της Ρωσίας κοντά σε μέτωπα συνεχίζονται (στη φωτογραφία από Vadym Filashkin/Telegram, επάνω, ζημιές σε κτίριο από τη ρωσική επίθεση στην Κραματόρσκ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, χρησιμοποιήθηκαν βόμβες «ολίσθησης» στον βομβαρδισμό της Κραματόρσκ, που γίνεται συχνά στόχος στον πόλεμο ο οποίος διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.
Επλήγησαν επίσης μεταξύ άλλων οι πόλεις Ολεξίιβο -Ντρουζκίφκα – σε μικρή απόσταση από την Κραματόρσκ – και η Σλοβιάνσκ, βορειότερα.
Η Κραματόρσκ και η Σλοβιάνσκ βρίσκονται σε αυτήν που έχει βαφτιστεί «ζώνη των οχυρών» και θεωρούνται στόχοι κλειδιά στη βραδεία προέλαση των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων προς δυσμάς με σκοπό την κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας Ντονέτσκ.
Επιδρομή ουκρανικού drone
Στην άλλη πλευρά των συνόρων, επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην πόλη Ταγκανρόγκ, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αζοφικής Θάλασσας, ανατολικά από τα ρωσοουκρανικά σύνορα, σκότωσε άμαχο, τραυμάτισε δεύτερο και προκάλεσε πυρκαγιά, εξωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα τους κατοίκους τομέα της πόλης, σύμφωνα με τον Γιούρι Σλιούσαρ, περιφερειάρχη στη Ραστόφ.
Οι ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών εξακολουθούν να ανταλλάσσουν αεροπορικά πλήγματα μέρα και νύχτα.
Πηγή: ΑΠΕ
