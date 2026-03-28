Ανταλλαγή πυρών: Τρεις νεκροί σε πλήγματα στην Ουκρανία – Ένα παιδί σκοτώθηκε σε ουκρανικό πλήγμα στη Ρωσία
Απώλειες μετρούν τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία σε επιθέσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ενώ ένα παιδί σκοτώθηκε σε ουκρανικό πλήγμα στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, σε ρωσικά πλήγματα, από τα οποία επλήγησαν κυρίως ένα μαιευτήριο και μια κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης της Οδησσού Σέρχιι Λίσακ.
Βορειότερα στην Ουκρανία, δύο άνδρες σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση στο Κρίβι Ριχ, σύμφωνα με τον στρατιωτικό υπεύθυνο της περιοχής, τον Ολεξάντρ Γκάντζα.
Νεκρό ένα παιδί στη Ρωσία
Στη Ρωσία, ένα παιδί έχασε τη ζωή του και οι γονείς του τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από επίθεση με drones στο Γιαροσλάβ, βόρεια της Μόσχας και μακριά από τη γραμμή του μετώπου.
Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεβρέγεφ δήλωσε ότι η επίθεση, η οποία αποδίδεται στην Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παιδιού, ενώ οι γονείς του παιδιού νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, τα ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας και οι μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου αναχαίτισαν και εξουδετέρωσαν περισσότερα από 30 drones κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
Πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε αρκετά κτίρια κατοικιών καθώς και σε ένα εμπορικό ακίνητο. Αναφέρθηκε επίσης ότι τραυματίστηκε ένας κάτοικος γειτονικού σπιτιού.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέχουν ιατρική βοήθεια στους πληγέντες, και οι αρχές έχουν δεσμευτεί ότι οι οικογένειες θα λάβουν κάθε δέουσα αποζημίωση.
Ο Γεβρέγεφ δήλωσε ότι μονάδες του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή για τη διατήρηση της ασφάλειας και την πρόληψη περαιτέρω περιστατικών.
