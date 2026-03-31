Αεροπορικές επιδρομές του ρωσικού στρατού σε περιφέρειες στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι κάπου τριάντα, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι το βράδυ χθες Δευτέρα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Φονικές ρωσικές επιδρομές στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας

The man injured in Poltava has now died in hospital.

It’s believed falling debris caused the damage. Three other civilians have been injured, including a child.https://t.co/HS0hzihx3E — Tim White (@TWMCLtd) March 30, 2026

Κοντά στην πόλη Πολτάβα, συντρίμμια μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που καταρρίφθηκε σκότωσαν έναν άνθρωπο, τραυμάτισαν άλλους τρεις και προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς.

Επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυρά πυροβολικού σκότωσαν 65χρονο στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, κοντά στη Νικόπολη, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα, προσθέτοντας ότι άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη και 12 στην περιφέρεια συνολικά.

⚡️Eight people were injured in Nikopol (the Dnipropetrovsk region) as a result of an attack by an FPV drone, — Regional Military Administration. Shops, a high-rise building, and cars were damaged. The victims suffered blast injuries, shrapnel wounds, and fractures; they are… pic.twitter.com/e4xVSCPhWJ — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) March 30, 2026

Βόμβες «ολίσθησης»

Δυο ρωσικές βόμβες «ολίσθησης» έπληξαν κοινότητα στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), που γειτονεύει με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6χρονο κορίτσι, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεχ Χριχόροφ, προσθέτοντας πως δεκαπέντε σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.

The youngest victim in the aerial bomb attack on Hlukhiv is a six year old girl. A man in his 50s is critically ill.

Again, this is pure terrorism on the village in Sumy oblast. pic.twitter.com/UhSYW27cYi — Tim White (@TWMCLtd) March 30, 2026

Πηγή: ΑΠΕ