Σοκ στην Ρεάλ με Κουρτουά – Νοκ άουτ για έξι εβδομάδες ο γκολκίπερ της «βασίλισσας»

Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε την σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, καθώς η ισπανική ομάδα απέκλεισε (με δύο νίκες) την Μάντσεστερ Σίτι και στην φάση των οκτώ θα κοντραριστεί με την Μπάγερν.

Την χαρά όμως για την μεγάλη πρόκριση διαδέχθηκε ένα μεγάλο σοκ, λόγω των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έκανε ο Τιμπό Κουρτουά.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες κι αυτό βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους «μερένχες», καθώς ο Κουρτουά είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο.

Ο Αρμπελόα ξέρει πλέον ότι δεν θα έχει στην διάθεσή του ένα από τα μεγαλύτερα ατού της ομάδας του για τα μεγάλα παιχνίδια που ακολουθούν σε Champions League και ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Κουρτουά τραυματίστηκε στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι στο Έιτιχαντ και αντικαταστάθηκε από τον Λούνιν στην έναρξη του δευτέρου μέρους.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως οι αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της «βασίλισσας» δεν ήταν ανησυχητικές, αλλά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε ο Βέλγος τερματοφύλακας στην Μαδρίτη αποκάλυψαν το μέγεθος του τραυματισμού στον μηρό.

Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois is set to miss at least the next six weeks due to a thigh injury. The 33-year-old did not expect the issue to be major before tests on Thursday proved otherwise. Courtois started Madrid’s Champions League last-16 second leg against… pic.twitter.com/ULyTtsub6E — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 19, 2026

Ο Κουρτουά θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι εβδομάδες κι αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του, στα δύο μεγάλα παιχνίδια με τους Βαυαρούς, για τα προημιτελικά του Champions League.

Η Μπάγερν είναι μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πόσο δυσκολότερη γίνεται η αποστολή των «μερένχες» χωρίς τον Κουρτουά.

Την θέση του Βέλγου θα πάρει ο Λούνιν, ο οποίος πάντως έχει εμπειρία από αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο 27χρονος Ουκρανός είναι καλός γκολκίπερ και το έχει αποδείξει, αλλά σίγουρα δεν είναι Κουρτουά και οι Μαδριλένοι σίγουρα θα ήθελαν στην εστία τους τον Βέλγο, σε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια με την ομάδα του Μονάχου.

Ο Κουρτουά δεν θ’ απουσιάσει όμως μόνο από τις δύο «μάχες» με τους Βαυαρούς αλλά θα χάσει και μια σειρά αγώνων του ισπανικού πρωταθλήματος, εκεί που η Ρεάλ είναι στο «κυνήγι» της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα και κάνει τιτάνια προσπάθεια για να καλύψει την διαφορά.

Η «βασίλισσα» είναι τέσσερις βαθμούς πίσω από τους Καταλανούς και δεν χωρά αμφιβολία πως η απουσία του Κουρτουά για ενάμιση μήνα, είναι ένα κενό που δεν καλύπτεται εύκολα.

Θυμίζουμε ότι απομένουν δέκα αγώνες για την ολοκλήρωση της φετινής La Liga και θα είναι μεγάλη υπόθεση για την Ρεάλ, αν ο Τιμπό Κουρτουά καταφέρει να παίξει στα πέντε τελευταία παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Άλβαρος Αρμπελόα καλείται ν’ αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην τελική ευθεία της σεζόν.