Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Όλα τα γκολ που μπήκαν στα αποψινά παιχνίδια:

Ισοπαλία στο Καραϊσκάκη

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε της Αϊντχόφεν με ένα εντυπωσιακό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 17’, αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν λίγο πριν το φινάλε με τον Ρικάρντο Πέπι (93′) σε 1-1.

Άνετη και ωραία

Η Τότεναμ κέρδισε εύκολα την Κοπεγχάγη με 4-0. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Τζόνσον (19’), Οντομπερντ (51’), Βαν ντε Βεν (64’) και Παλίνια (67’).

Έκανε το καθήκον της

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε εντός έδρας της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 3-1. Τα γκολ που έδωσαν τη νίκη στους γηπεδούχους πέτυχαν ο Άλβαρες στο 39’, ο Γκάλαχερ στο 73’ και ο Γιορέντε στο 90+6′.

Χωρίς νικητή

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Ιταλία ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Σπόρτινγκ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Αραούχο στο 12’ το γκολ για τους Πορτογάλους, Βλάχοβιτς στο 34’ το αντίστοιχο για τους γηπεδούχους.

Πήρε το ντέρμπι

Η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδριτης, επικρατώντας με 1-0. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Μακ Άλιστερ στο 61’.

Διπλό για τη Μονακό

Η Μονακό κέρδισε στη Νορβηγία την Μπόντο Γκλιμτ με 1-0. Χρυσός σκόρερ για τους Μονεγάσκους ο Μπαλουγκάν στο 43’.

Άλωσε το Παρίσι

Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε από το Παρίσι, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1. Δύο γκολ ο Ντίαζ (4’, 32’) για τους Βαυαρούς, μείωσε ο Νέβες για τους γηπεδούχους (74’).

4Χ4 η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ κέρδισε εύκολα με 3-0 την Σλάβια στην Πράγα και έκανε το 4Χ4. Δύο γκολ ο Μερίνο (46’, 68’), ένα ο Σάκα (32’).

Κόλλησαν στο μηδέν

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Ιταλία ανάμεσα στη Νάπολι και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2

Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ

19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα

22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

22:00 Ίντερ – Καϊράτ

22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα

Η βαθμολογία του Champions League:

Επόμενη αγωνιστική (5η):

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα

19:45 Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους

22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ

22:00 Νάπολι-Καραμπάγκ

22:00 Μαρσέιγ-Νιουκάστλ

22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:45 Πάφος-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Καϊράτ

22:00 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λίβερπουλ-PSV

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεταμ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ

22:00 Σπόρτινγκ-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα