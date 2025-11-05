Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
Δείτε όλα τα γκολ από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League. Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Τετάρτης (5/11).
Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.
Όλα τα γκολ που μπήκαν στα αποψινά παιχνίδια:
Ισοπαλία στο Καραϊσκάκη
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε της Αϊντχόφεν με ένα εντυπωσιακό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 17’, αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν λίγο πριν το φινάλε με τον Ρικάρντο Πέπι (93′) σε 1-1.
Άνετη και ωραία
Η Τότεναμ κέρδισε εύκολα την Κοπεγχάγη με 4-0. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Τζόνσον (19’), Οντομπερντ (51’), Βαν ντε Βεν (64’) και Παλίνια (67’).
Έκανε το καθήκον της
Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε εντός έδρας της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 3-1. Τα γκολ που έδωσαν τη νίκη στους γηπεδούχους πέτυχαν ο Άλβαρες στο 39’, ο Γκάλαχερ στο 73’ και ο Γιορέντε στο 90+6′.
Χωρίς νικητή
Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Ιταλία ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Σπόρτινγκ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Αραούχο στο 12’ το γκολ για τους Πορτογάλους, Βλάχοβιτς στο 34’ το αντίστοιχο για τους γηπεδούχους.
Πήρε το ντέρμπι
Η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδριτης, επικρατώντας με 1-0. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Μακ Άλιστερ στο 61’.
Διπλό για τη Μονακό
Η Μονακό κέρδισε στη Νορβηγία την Μπόντο Γκλιμτ με 1-0. Χρυσός σκόρερ για τους Μονεγάσκους ο Μπαλουγκάν στο 43’.
Άλωσε το Παρίσι
Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε από το Παρίσι, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1. Δύο γκολ ο Ντίαζ (4’, 32’) για τους Βαυαρούς, μείωσε ο Νέβες για τους γηπεδούχους (74’).
4Χ4 η Άρσεναλ
Η Άρσεναλ κέρδισε εύκολα με 3-0 την Σλάβια στην Πράγα και έκανε το 4Χ4. Δύο γκολ ο Μερίνο (46’, 68’), ένα ο Σάκα (32’).
Κόλλησαν στο μηδέν
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Ιταλία ανάμεσα στη Νάπολι και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Τρίτη 4 Νοεμβρίου
Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2
Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ
19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα
22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν
22:00 Ίντερ – Καϊράτ
22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα
Η βαθμολογία του Champions League:
Επόμενη αγωνιστική (5η):
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα
19:45 Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα
22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν
22:00 Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους
22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ
22:00 Νάπολι-Καραμπάγκ
22:00 Μαρσέιγ-Νιουκάστλ
22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
19:45 Πάφος-Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη-Καϊράτ
22:00 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου
22:00 Λίβερπουλ-PSV
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεταμ
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ
22:00 Σπόρτινγκ-Κλαμπ Μπριζ
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα
