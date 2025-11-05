Η βαθμολογία της League Phase του Champions League (pic)

Επιστροφή στην δράση στο UEFA Champions League, με το πρώτο… πιάτο της League Phase να περιλαμβάνει εννέα αναμετρήσεις και μπόλικο θέαμα.

Στα πρώτα χρονικά παιχνίδια, η Άρσεναλ συνέχισε την εκπληκτική της πορεία επικρατώντας εύκολα της Σλάβια Πράγας με 3-0, ενώ ο αγώνας της Νάπολι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν έβγαλε νικήτρια (0-0).

Στους βραδινούς αγώνες, Ολυμπιακός και PSV έμειναν στο 1-1, η Σπόρτινγκ του βασικού Ιωαννίδη ήρθε 1-1 με τη Γιουβέντους, η Τότεναμ διέλυσε την Κοπεγχάγη του βασικού Χατζηδιάκου με 4-0, η Μονακό επιβλήθηκε 1-0 της Μπόντο/Γκλιμτ, η Λίβερπουλ νίκησε 1-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Ατλέτικο επικράτησε της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1 και τέλος η Μπάγερν πέρασε από την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2

Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ

19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα

22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

22:00 Ίντερ – Καϊράτ

22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα

Η βαθμολογία του Champions League:

Επόμενη αγωνιστική (5η):

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα

19:45 Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους

22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ

22:00 Νάπολι-Καραμπάγκ

22:00 Μαρσέιγ-Νιουκάστλ

22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:45 Πάφος-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Καϊράτ

22:00 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λίβερπουλ-PSV

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεταμ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ

22:00 Σπόρτινγκ-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα