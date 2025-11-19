Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση

Στην τελική ευθεία για την πώλησή της βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης καθώς θα μεταβιβαστεί στην Apollo Sports Capital, με αποτίμηση ύψους 2,5 δις. ευρώ. Παράλληλα, έγιναν γνωστά και τα οικονομικά στοιχεία του 2025, με τις ζημίες να φτάνουν στα 6 εκατ. ευρώ, αν και καταγράφθηκαν έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Marca η ζημιά, η πρώτη μετά την πανδημία, αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των αποσβέσεων, με κορυφαίο παράδειγμα την ακριβή απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες. Για τη σεζόν 2025/26, η Ατλέτικο βάζει ψηλότερα τον πήχη, καθώς προσδοκά σε νέο ρεκόρ εσόδων, καθώς ο νέος στόχος είναι τα 475 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό τα έσοδα από τις συμμετοχές σε διοργανώσεις (σ.σ. σεζόν 2024/25) αυξήθηκαν κατά 30%, φτάνοντας τα 29,2 εκατ. ευρώ. Σε τροχιά ανόδου και ο εμπορικός τομέας με έσοδα τα 113,5 εκατ. ευρώ, κάτι που επίσης είναι ρεκόρ και βγαίνει το συμπέρασμα ότι βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης.

Το «κλειδί» για αυτή την ανοδική πορεία είναι το νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Nike, έως το 2035, αλλά και η ενίσχυση της χορηγικής σχέσης με τη RiyadhAir, που απέκτησε τα δικαιώματα ονομασίας του γηπέδου Μετροπολιτάνο. Υπάρχουν κι άλλες χορηγίες, όπως το Visit Rwanda στις φανέλες, καθώς και τη συμφωνία με τη Red Bull, σηματοδοτώντας την είσοδο του συγκεκριμένου κολοσσού στη La Liga.

Σε άνοδο, ειδικότερα σε ιστορικά υψηλά, οι εγγραφές μελών και οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Πιο συγκεκριμένα, η Ατλέτικο Μαδρίτης διαθέτει πάνω από 145.000 εγγεγραμμένα μέλη και 61.304 κατόχους διαρκείας. Μόνο το συγκεκριμένο εμπορικό κομμάτι την… ενίσχυσε με 56,3 εκατ. ευρώ το 2024/25, αυξημένα κατά 13%.

Αντίθετα, τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα υποχώρησαν κατά 5%. Η μείωση οφείλεται στα ποσά που διένειμε η La Liga αλλά και εξαιτίας του αποκλεισμού στους «16» του Champions League, σε αντίθεση με την προηγούμενη σεζόν όπου έφτασε στα προημιτελικά.

Η έντονη μεταγραφική δραστηριότητα της Ατλέτικο Μαδρίτης αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη μισθολογική δαπάνη της σεζόν 2024/25, η οποία επέστρεψε πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 315,9 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 7% σε σχέση με πέρσι και 12% σε σχέση με το 2022/23.