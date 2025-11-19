Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση
Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2025 να είχε έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ, όμως είχε ζημιά 6 εκατ. όπως και εκτόξευση του κόστους του ρόστερ. Νέος στόχος τα 475 εκατ. ευρώ σε έσοδα.
- Στα δικαστήρια για κατάθεση η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη
- Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε
- Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
- Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Στην τελική ευθεία για την πώλησή της βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης καθώς θα μεταβιβαστεί στην Apollo Sports Capital, με αποτίμηση ύψους 2,5 δις. ευρώ. Παράλληλα, έγιναν γνωστά και τα οικονομικά στοιχεία του 2025, με τις ζημίες να φτάνουν στα 6 εκατ. ευρώ, αν και καταγράφθηκαν έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη Marca η ζημιά, η πρώτη μετά την πανδημία, αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των αποσβέσεων, με κορυφαίο παράδειγμα την ακριβή απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες. Για τη σεζόν 2025/26, η Ατλέτικο βάζει ψηλότερα τον πήχη, καθώς προσδοκά σε νέο ρεκόρ εσόδων, καθώς ο νέος στόχος είναι τα 475 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό τα έσοδα από τις συμμετοχές σε διοργανώσεις (σ.σ. σεζόν 2024/25) αυξήθηκαν κατά 30%, φτάνοντας τα 29,2 εκατ. ευρώ. Σε τροχιά ανόδου και ο εμπορικός τομέας με έσοδα τα 113,5 εκατ. ευρώ, κάτι που επίσης είναι ρεκόρ και βγαίνει το συμπέρασμα ότι βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης.
Το «κλειδί» για αυτή την ανοδική πορεία είναι το νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Nike, έως το 2035, αλλά και η ενίσχυση της χορηγικής σχέσης με τη RiyadhAir, που απέκτησε τα δικαιώματα ονομασίας του γηπέδου Μετροπολιτάνο. Υπάρχουν κι άλλες χορηγίες, όπως το Visit Rwanda στις φανέλες, καθώς και τη συμφωνία με τη Red Bull, σηματοδοτώντας την είσοδο του συγκεκριμένου κολοσσού στη La Liga.
Σε άνοδο, ειδικότερα σε ιστορικά υψηλά, οι εγγραφές μελών και οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Πιο συγκεκριμένα, η Ατλέτικο Μαδρίτης διαθέτει πάνω από 145.000 εγγεγραμμένα μέλη και 61.304 κατόχους διαρκείας. Μόνο το συγκεκριμένο εμπορικό κομμάτι την… ενίσχυσε με 56,3 εκατ. ευρώ το 2024/25, αυξημένα κατά 13%.
Αντίθετα, τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα υποχώρησαν κατά 5%. Η μείωση οφείλεται στα ποσά που διένειμε η La Liga αλλά και εξαιτίας του αποκλεισμού στους «16» του Champions League, σε αντίθεση με την προηγούμενη σεζόν όπου έφτασε στα προημιτελικά.
Η έντονη μεταγραφική δραστηριότητα της Ατλέτικο Μαδρίτης αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη μισθολογική δαπάνη της σεζόν 2024/25, η οποία επέστρεψε πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 315,9 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 7% σε σχέση με πέρσι και 12% σε σχέση με το 2022/23.
- Bιλερμπάν – Μονακό 52-84: Επέστρεψε ο Ερτέλ, ξέσπασαν οι Μονεγάσκοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- «Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»
- ΠΑΟΚ – Μπράουνσβαϊγκ 88-87: Πήρε το «θρίλερ» και προκρίθηκε ως πρώτος (vid)
- Μπρνο – Περιστέρι Betsson 73-87: Σπουδαίο «διπλό» και πρόκριση στους 16 του Europe Cup
- Ιταλία: Ο Μαλντίνι εμψυχώνει τον Γκατούζο και τους διεθνείς
- Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις 72-79: 14η σερί ήττα για τους «κυανέρυθρους»…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις