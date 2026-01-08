sports betsson
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71: Νίκη – «οξυγόνο» για την ομάδα του Αταμάν
Euroleague 08 Ιανουαρίου 2026 | 23:11

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71: Νίκη – «οξυγόνο» για την ομάδα του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί του, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σε ένα παιχνίδι που θα… ξεχαστεί γρήγορα ποιοτικά, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, κάμπτοντας την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague, βάζοντας τέλος στο σερί των δύο εντός έδρας ηττών του.

Οι Πράσινοι είχαν το έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να πλησιάσουν συνεχώς στο σκορ, όμως το σύνολο του Εργκίν Αταμάν είχες τις λύσεις επιθετικά να κρατήσει τη διαφορά σε καλά επίπεδα, φτάνοντας στο τελικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ρισόν Χολμς με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τον Τζέντι Όσμαν να προσθέτει άλλους 11. Από την άλλη πλευρά, ο Κάρσεν Έντουαρντς σταμάτησε στους 24 πόντους, με τον Ματ Μόργκαν να έχει 12.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και γρήγορο ρυθμό, αλλά οι δύο ομάδες ήταν αρκετά νευρικές με αποτέλεσμα να είναι άστοχες, κάτι που φάνηκε από το γεγονός πως το σκορ ήταν στο μόλις στο 6-4 μετά από 5 λεπτά αγώνα. Μετά το πρώτο τάιμ άουτ, ο αγώνας ήτα εμφανώς καλύτερος, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει πόντους από μακριά και να φτάνει στο +5 (18-13) στο 9′. Οι Πράσινοι δεν σταμάτησαν εκεί και στο τελευταίο λεπτό έφτασαν στο +10 (23-13), με τη Βίρτους να μειώνει σε 23-15 με τη λήξη της πρώτης περιόδου.4

Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα 4-0 στην εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου κάνοντας το 27-15 στο 12′, κρατώντας μια διψήφια διαφορά. Οι Ιταλοί αντέδρασαν και στο 15′ μείωσαν σε 29-24 και 31-27 στο 16′. Όμως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε αντίδραση πηγαίνοντας στο +9 (36-27) στο 17′. Η απάντηση της Βίρτους ήρθε άμεσα πλησιάζοντας με το 36-31 στο 19′. Το πρώτο μέρος έκλεισε έτσι στο 39-33 υπέρ των Πράσινων χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Παναθηναϊκό να πατά καλύτερα και να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο φτάνοντας στο +11 (48-37) στο 24′, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε στο +13 με το 53-40 στο 26′. Η διαφορά παρέμενε σε αυτά τα επίπεδα, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να ξεφύγουν κι άλλο, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν περισσότερο. Έτσι η τρίτη περίοδο έκλεισε στο 56-48 υπέρ του «τριφυλλιού».

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τη Βίρτους αν μειώνει σε 59-53 στο 31′, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τις επιθετικές λύσεις να μην επιτρέψει κάτι παραπάνω στους Ιταλούς και με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο έφτασε στο +13 με το 66-53 στο 33′. Στη συνέχεια, παρά τις προσπάθειες της Βίρτους ο Παναθηναϊκός κρατούσε διψήφια τη διαφορά η οποία έφτασε το +16 (76-60) στο 37′. Κάπου εκεί το ματς απέκτησε… διαδικαστικό χαρακτήρα με τους Πράσινους να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη με το τελικό 84-71.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 4 (1/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 5 ασίστ, 2 λάθη), Όσμαν 11 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χολμς 16 (9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος, 2 μπλοκ), Σλούκας 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ, Γκραντ 7 (4 ασίστ), Ναν 21 (4/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 9 (1/3 τρίποντα,8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Γιούρτσεβεν 2 (4 ριμπάουντ)

ΒΙΡΤΟΥΣ (Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς 24 (6/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 λάθη), Παγιόλα 6 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νιανγκ (7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Σμάιλαγκιτς 2, Τέιλορ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Άλστον, Χάκετ 6 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μόργκαν12 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τζάλοου 3, Ντιουφ 2 (2 κλεψίματα), Ακέλε 10 (6 ριμπάουντ)

Commodities
Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Πετρέλαιο
ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026

Οι χρήστες του TikTok θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε στιγμιότυπα αγώνων και σε βίντεο από τα παρασκήνια. Ακόμη, σε συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και σε ηχογραφήσεις από κάμερα θώρακος διαιτητή

Βάιος Μπαλάφας
Stream sports
LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»
Euroleague 07.01.26

Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»

Απασφάλισε ο Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια της media day πριν το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Τούρκο τεχνικό να δηλώνει πως μετά το τέλος της σεζόν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό αν η ομάδα του δεν κατακτήσει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)
Euroleague 07.01.26

Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)

Η Ντενίζ Ακσόι έκανε μία... ιδιαίτερη ερώτηση στον Γιασικεβίτσιους και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας – Ποια είναι η Τoυρκάλα δημοσιογράφος που προκάλεσε… χαμό στη Euroleague...

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
Euroleague 07.01.26

Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)

Η Αρμάνι μετά τη νίκη στο Μιλάνο, πήρε «διπλό» στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Άρμονι Μπρουκς να «πληγώνει» και τις δύο φορές τους Πράσινους – Τα απίθανα νούμερα του Αμερικανού και τα δεδομένα για το συμβόλαιό του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη
Νέες απειλές 08.01.26

Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη

Ο πράκτορας, που κατονομάστηκε ως Τζόναθαν Ρος, είχε εμπλακεί σε άλλο περιστατικό με αυτοκίνητο πριν από έξι μήνες. Πρώην στελέχη της ICE λένε ότι ο θάνατος της Γκουντ «επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους τους»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κόσμος 08.01.26

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας πρότεινε απευθείας συνομιλίες της Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026

Οι χρήστες του TikTok θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε στιγμιότυπα αγώνων και σε βίντεο από τα παρασκήνια. Ακόμη, σε συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και σε ηχογραφήσεις από κάμερα θώρακος διαιτητή

Βάιος Μπαλάφας
Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
Ελλάδα 08.01.26

Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σκοτώθηκαν ο 17χρονος οδηγός και η 20χρονη συνοδηγός

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)

Βαλβέρδε και Ροντρίγκο «ζωγράφισαν» για τη Ρεάλ που νίκησε με 2-1 την Ατλέτικο και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ όπου την περίμενε ήδη η Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 08.01.26

Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο

Από καθαρή τύχη οι ΗΠΑ δεν έχασαν ελικόπτερο ή στρατιώτες στην επιχείρηση απαγωγής του προεδρικού ζεύγους στη Βενεζουέλα. Της επίθεσης των βομβαρδιστικών προηγήθηκε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση

Σύνταξη
Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
Στους 45 οι νεκροί 08.01.26

Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς στο Ιράν - Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Σύνταξη
Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ανάρτηση 08.01.26

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Με αφορμή εκδήλωση στην Κύπρο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, καταγγέλλει όσους «παραποιούν την ιστορία» και λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται «στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού».

Σύνταξη
Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κυνικός 08.01.26

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

Σύνταξη
«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style
Λίστα 08.01.26

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες κατακτά το στέμμα της πιο σπάταλης γαλαζοαίμαστης με κάθε νέο της ρούχο να κοστίζει κατά μέσο όρο 3.473 ευρώ γράφει η έκθεση της UFO No More

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ

Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
