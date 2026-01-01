Ανατροπή δεδομένων: Μένει στον Παναθηναϊκό ο Γιούρτσεβεν ως το τέλος της σεζόν

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα έως το τέλος της σεζόν, καθώς παραμένει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς. Ο Εργκίν Αταμάν ήταν αρκετά ευχαριστημένος από τις εμφανίσεις του Τούρκου παίκτη το τελευταίο διάστημα και έτσι, αφού το επιθυμούσε και ο Γιούρτσεβεν θα παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας μέχρι το φινάλε της σεζόν 2025-26.

Ο Γιούρτσεβεν τη φετινή σεζόν μετράει 8.2 πόντους (67% στο δίποντο, 79% στις βολές), 4.5 ριμπάουντ και 11.2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας αγωνιστεί σε 13 ματς στην Euroleague. Αξίζει να σημειωθεί ότι επέκταση συνεργασίας θα υπάρξει και με τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι.

Ο Εργκίν Αταμάν βλέπει στο πρόσωπο του Αμερικανού σέντερ μία αξιόπιστη λύση στη θέση 5. Ο Φαρίντ υπέγραψε τον περασμένο Νοέμβριο συμβόλαιο διαρκείας δύο μηνών και με την έλευση του στο ρόστερ βελτίωσε σημαντικά την εικόνα της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη και τις απουσίες που υπήρχαν.

«O Ομέρ Γιουρτσεβεν θα συνεχίσει με την ομάδα. Ειδικά στα τελευταία δύο ή τρία παιχνίδια είχε εξαιρετική παρουσία. Όχι μόνο στο Κάουνας, αλλά και στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες μας στατιστικά.

Οπότε θα συνεχίσει μαζί μας. Ναι, φυσικά και ο Φαριντ. Ο Φαριντ, τον πρώτο μήνα, πήρε το βραβείο MVP της EuroLeague. Μετά από λίγο έπεσε κάτω από το επίπεδο που είχε τον πρώτο μήνα. Όμως μας αρέσει το παιδί. Είναι ένας πολύ θετικός χαρακτήρας, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Θα συνεχίσουμε μαζί του μέχρι το τέλος της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής.