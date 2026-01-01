sports betsson
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Επίσημο: Δανεικός στο Μαρούσι από τον Παναθηναϊκό ο Κουζέλογλου
Μπάσκετ 01 Ιανουαρίου 2026 | 16:59

Επίσημο: Δανεικός στο Μαρούσι από τον Παναθηναϊκό ο Κουζέλογλου

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Κουζέλογλου με την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Spotlight

Ήταν γνωστό εδώ και κάποιες μέρες όμως πλέον πήρε και επίσημη μορφή. Ο Γιάννης Κουζέλογλου ανακοινώθηκε από το Μαρούσι στο οποίο θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της χρονιάς με την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Έτσι το Μαρούσι ενισχύεται κοντά στο καλάθι με έναν Έλληνα παίκτη και ο Παναθηναϊκός δίνει την ευκαιρία στον Κουζέλογλου να βρει εκεί τον χρόνο συμμετοχής που θα ήταν αδύνατο να βρει στους πράσινους.

Φέτος με τα πράσινα στο ελληνικό πρωτάθλημα σε 9,9 λεπτά στο παρκέ έχει κατά μέσο όρο 3,3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.

Η ανάρτηση:

«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ Chery ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Γιάννη Κουζέλογλου, μέχρι το τέλος της περιόδου, με την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Γιάννη, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«Ο Γιάννης Κουζέλογλου γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1995, έχει ύψος 2.07μ. και αγωνίζεται ως power forward και ως center.Ξεκίνησε την μπασκετική του πορεία από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Το καλοκαίρι του 2014 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Partizan Belgrade, όπου έμεινε για ένα χρόνο.

Την διετία 2015-17 αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Πάτρας και συνέχισε στο Λαύριο από το 2017 έως το 2020. Το 2020-21 μετακινήθηκε στον Άρη που κατέγραψε 10.4 πόντους και 7.2 ριμπάουντ στη Soiximan Basket League. Έκλεισε τη σεζόν στη Γαλλία με φανέλα Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez.

Το 2021-22 ξεκίνησε ως μέλος του Ηρακλή με τον οποίο είχε 9.6 πόντους και 6.2 ριμπάουντ στo πρωτάθλημα και 8.1 πόντους και 5.1 ριμπάουντ στο FIBA Europe Cup. Μετακόμισε στην ΑΕΚ όπου είχε 9 πόντους και 6.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο επέστρεψε στο Λαύριο (10.2 πόντους και 5.2 ριμπάουντ στo πρωτάθλημα) Ακολούθησε η θητεία του στην ισπανική San Pablo Burgos.

Από το 2023 έως το 2025 φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Το 2023/24 είχε 7.8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ στη Stoiximan Basket League, μαζί με 4.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ στο Basketball Champions League. Το 2024/25 είχε 4.5 πόντους και 3.7 ριμπάουντ στη Stoiximan GBL και 3.2 πόντους με 2.4 ριμπάουντ στο Basketball Champions League, στην διαδρομή μέχρι το Final Four.

Το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε στον Παναθηναϊκό με τον οποίο έκανε 7 συμμετοχές στην GBL με 3,3 πόντους ανά παιχνίδι σε σχεδόν 10 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Στην Ευρωλίγκα αγωνίστηκε σε 3 παιχνίδια με μέσο χρόνο συμμετοχής 5’.38”, μετρώντας 1 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Εφήβων και την Εθνική Νέων Ανδρών, ενώ στη διάρκεια των “παραθύρων” της FIBA το 2021 κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Γιάννη, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου Chery».

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
