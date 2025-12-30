Πιτίνο: «Σε αγαπώ Ελλάδα – Ευλογία που πήγα στον Παναθηναϊκό»

Ο Ρικ Πιτίνο δημοσίευσε μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο X, με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από τότε που υπήρξε επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός προπονητής στη δημοσίευση του μίλησε με τα καλύτερα λόγια τόσο για τον σύλλογο των Πράσινων όσο και για την Ελλάδα και χαρακτήρισε αυτά τα χρόνια ως ευλογία για εκείνον.

Η ανάρτηση του Πιτίνο

7 years ago I joined @Paobcgr. It was a blessing that I will always treasure. My adopted country. Love you Greece! — Rick Pitino (@RealPitino) December 30, 2025

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Πιτίνο στη δημοσίευσή του:

«Πριν επτά χρόνια εντάχθηκα στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια ευλογία που πάντα θα έχω στην καρδιά μου. Η δεύτερη πατρίδα μου. Σε αγαπώ, Ελλάδα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρικ Πιτίνο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού το 2018 και παρέμεινε επικεφαλής του Τριφυλλιού έως το 2020.

Οι Πράσινοι ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που προπόνησε ο 73χρονος, σήμερα, προπονητής. Την πρώτη χρονιά της παρουσίας του στον πάγκο ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το double.

Ακόμη, ο Πιτίνο υπήρξε ομοσπονδιακός τεχνικός από το 2019 έως το 2021 στη γαλανόλευκη.

Πλέον, ο πολύπειρος κόουτς είναι προπονητής του Σεντ Τζόουνς.