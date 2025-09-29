sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Η Εθνική Ελλάδας έγραψε ιστορία στο φετινό Eurobasket, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας της Φινλανδίας στον μικρό τελικό και επέστρεψε στο βάθρο μετά από 16 χρόνια. Το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ διαγράφεται λαμπρό, καθώς υπάρχουν πολλά σπουδαία ταλέντα που έρχονται τα επόμενα χρόνια και αναμένεται να αποτελέσουν τη «ραχοκοκκαλιά» της «γαλανόλευκης». Ένας από αυτούς είναι και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, ο οποίος είναι ένα «διαμάντι» και δουλεύει στο πλευρό ενός παλιού γνώριμου και θρύλου του αμερικάνικου μπάσκετ.

Ο λόγος για τον Ρικ Πιτίνο, ο οποίος έχει αναδείξει δεκάδες παίκτες που έκαναν καριέρα στο ΝΒΑ και πλέον έχει στην ομάδα του στο NCAA και τον νεαρό Έλληνα γκαρντ, που εξελίσσει όλο και περισσότερο το παιχνίδι του και αποτελεί το «next big thing» του ελληνικού μπάσκετ.

Ο μύθος του κολλεγιακού μπάσκετ, μετά από το πέρασμά του από την Ελλάδα ως τεχνικός του Παναθηναϊκού (δις) και την Εθνική ομάδα, έχει επιστρέψει στον… φυσικό του χώρο, το NCAA και είναι στο St. John’s που έχει στην ομάδα του και τον Λιοτόπουλο.

YouTube thumbnail

Στην 2η σεζόν του πλέον στο St John’ s ο γεννημένος το 2006, ύψους 1.94 γκαρντ αναμένεται να έχει φέτος πιο ενεργό ρόλο στο πλάνο του Πιτίνο, αλλά και… παρέα, αφού το ίδιο κολλέγιο επέλεξε και τον 18χρονο Φώτη Κωνσταντινίδη του Πρωτέα Βούλας, μεγαλώνοντας την ελληνική παροικία της Νέας Υόρκης. Ο Λιοτόπουλος είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες παίκτες στην ηλικία του και ήδη τον παρακολουθούν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, με τον ίδιο να προτιμάει όμως να δουλέψει στο NCAA.

Ποιος είναι ο Λιοτόπουλος

YouTube thumbnail

Όσοι παρακολουθούν τις μικρές ηλικίες τα τελευταία χρόνια ξέρουν ποιος είναι ο Λιοτόπουλος. Γεννημένος στο 2006 και ξεκίνησε την πορεία του στην ακαδημία ΔΕΚΑ του Νίκου Χατζηβρέττα, σχηματίζοντας για χρόνια ένα τρομερό δίδυμο με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό και μαζί αναμένεται να είναι η ραχοκοκαλιά της Εθνικής μας ομάδας τα επόμενα χρόνια.

Πέρυσι στο Eurobasket Under 18, ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας με 15,7 πόντους (39,2% στα τρίποντα) έχοντας ακόμη 4,3 ασίστ, 3,1 ριμπάουντ, 1,4 κλεψίματα και 13,4 στην αξιολόγηση σε 31 λεπτά ανά αγώνα. Ο Έλληνας γκαρντ θα παραμείνει στην Αμερική και έχει τεράστια ευκαιρία να γίνει πρωταγωνιστής στο St’ John’s και να επιστρέψει στην Ελλάδα, όταν εκείνος θελήσει για να μπει στον πρωταθλητισμό και να καταφέρει να ξεχωρίσει.

Αυτό που κάνει ξεχωριστό τον Λιοτόπουλο είναι ότι έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί σε έναν 3 level scorer (σκόρερ τριών επιπέδων). Αυτό σημαίνει πως μπορεί να σκοράρει τόσο πίσω από τα 6.75μ., όσο και από μέση απόσταση, αλλά και μέσω διείσδυσης.

