Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 30 Δεκεμβρίου 2025 | 20:26

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα το 2025, επικρατώντας με 99-89 στο Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.

Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε προβλήματα στο Μαρούσι και επιβλήθηκε με σκορ 99-89 της τοπικής ομάδας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Επρόκειτο για ένα ματς το οποίο κανονικά ήταν να γίνει το περασμένο Σάββατο (27/12), αλλά αναβλήθηκε λόγω της ασθένειας οκτώ παικτών του «τριφυλλιού» από γρίπη Α. Η κατάσταση βελτιώθηκε όμως στις τάξεις των «πράσινων», με συνέπεια να διεξαχθεί κανονικά το ματς και οι φιλοξενούμενοι να φτάσουν εύκολα στη νίκη, λίγες μέρες πριν την εντός έδρας «μάχη» με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου για τη Euroleague.


Με αυτό το αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας ρεκόρ 10-1, ενώ το Μαρούσι έπεσε στο 2-9 και εξακολουθεί να δίνει «μάχη» για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε τους Σλούκα, Όσμαν, Φαρίντ, μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους 11 από τους 12 διαθέσιμους παίκτες του και δεν χρησιμοποίησε τον Γιάννη Κουζέλογλου που από την Τετάρτη (31/12) θα είναι μέλος του Αμαρουσίου. Ρογκαβόπουλος, Ναν, Μήτογλου, Χολμς και Γιούρτσεβεν οι κορυφαίοι για τους νικητές. Δεν έφταναν οι φοβεροί Σάλας, Γουίλιαμς και Κινγκ από πλευράς Αμαρουσίου.

Ο Χολμς έκανε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα σε άμυνα και επίθεση, προσφέροντας πόντους και καλές άμυνες στην ομάδα του στα πρώτα λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό να ανακτά από την αρχή το προβάδισμα και σταθερά να βρίσκεται μπροστά.

Τα τρίποντα του Ναν ανέβασαν τη διαφορά στο +12 (19-31), με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο +11 (22-33) υπέρ του σοβαρού Παναθηναϊκού, που δεν θέλησε να δώσει δικαιώματα στον αντίπαλό του από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, όντας, μάλιστα, και ιδιαίτερα εύστοχος στην επίθεση.

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Σορτς πήγε τη διαφορά στους 15 πόντους (28-43) και στη συνέχεια ξανά ο ίδιος στους 17 (31-48), με το Μαρούσι να βγάζει μία κάποια αντίδραση και να μαζεύει το ματς στους 10 πόντους, καθώς το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με το σκορ στο 45-55 υπέρ του «τριφυλλιού».

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός δεν κατέβασε ρυθμό στην επίθεση, ανεβάζοντάς τον ακόμα περισσότερο από το πρώτο ημίχρονο. Ο Γιούρτσεβεν μπήκε στην εξίσωση του σκοραρίσματος, πετυχαίνοντας κάποιους σερί πόντους, με τον Μήτογλου να τον ακολουθεί και παρά τη συγκινητική προσπάθεια του Κινγκ που… πυροβολούσε από παντού, στο 30′ οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 15 (68-83).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το σύνολο του Εργκίν Αταμάν ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, ακόμα και πάνω από τους 20 (70-91) και έφτασε εύκολα στη νίκη, πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 45-55, 68-83, 89-99

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Καρακώστας 2 (1/5 σουτ), Μέικον 9 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ρέινολντς 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαλάς 23 (6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 20 (7/13 δίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ογκουντίραν, Πάπας, Τουλιάτος 2, Χατζηδάκης 3, Κινγκ 18 (3/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 7 (1)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Χολμς 14 (5/7 δίποντα, 4/4 βολές), Ρογκαβόπουλος 14 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ (7 ασίστ), Ναν 14 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Μήτογλου 14 (3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σορτς 15 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 7 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 0/1 βολή), Γιούρτσεβεν 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ερνανγκόμεθ 2

Business
Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη

Βάιος Μπαλάφας
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα

Για υπόθεση φερόμενης απάτης του 2016 ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα καλείται να καταθέσει ως κατηγορούμενος για επένδυση που συνδέεται με το Reus Deportiu και σχέδιο ακαδημιών ποδοσφαίρου στην Κίνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπάσκετ 30.12.25

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)

Αντιπροσωπεία των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και μοίρασε δώρα και κράτησε ομόρφη παρέα στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται.

Σύνταξη
Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)
kick boxing 30.12.25

Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
ΔΥΠΑ 30.12.25

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ποδόσφαιρο 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»
Ελλάδα 30.12.25

«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»

H επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους στον κλάδο ως παράλληλη και αλληλέγγυα κινητοποίηση με αυτή των αγροτοκτηνοτρόφων - Τι λένε στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»
Αγωνία στο "τριφύλλι" 30.12.25

«Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»

«Κομβικός ο ρόλος του παίκτη στις διαπραγματεύσεις», αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι για τον άσο του Παναθηναϊκού

Γιώργος Μαζιάς
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη! 30.12.25

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
Ελλάδα 30.12.25

Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

Η Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μυρίζει γιορτή, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

Σύνταξη
Oreshnik: Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα – Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου
Oreshnik 30.12.25

Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα - Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik ή «φουντουκιά», με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής, όπως έχει προαναγγελθεί, έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
