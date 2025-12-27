Με ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ξεκινά το 2026 στην Ευρωλίγκα

Με το διπλό στις αποσκευές του επιστρέφει από την Μπολόνια ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε της Βίρτους με 97-94 για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Αυτή ήταν η 10η νίκη σε 17 παιχνίδια για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού (σ.σ εκκρεμεί το παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ), με τους Πειραιώτες να στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Οι Ερυθρόλευκοι στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης αντιμετωπίζουν τον αιώνιο αντίπαλό τους στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου.

Την 2η ημέρα του νέου έτους στις 21:15 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που έχει ρεκόρ 12-6 στη φετινή Euroleague, θα υποδεχθεί την αντίστοιχη του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να μαγνητίσει τα βλέμματα.

Ένα από τα κορυφαία παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο περιμένουν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο οι οπαδοί των δύο ομάδων όσο και όλοι οι λάτρεις της «πορτοκαλής θεάς» σε όλη την Γηραιά Ηπειρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00