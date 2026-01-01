Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Απρόοπτο με Γκραντ πριν το ντέρμπι

Απρόοπτο στον Παναθηναϊκό, ενόψει του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (2/1, 21:15), για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Ο Τζέριαν Γκραντ στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς ένιωσε μια ενόχληση στη γάμπα και αποχώρησε από το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι.

Η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα κριθεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ και ουσιαστικά από το εάν θα καταφέρει να λάβει μέρος στην προπόνηση που θα γίνει το πρωί της Παρασκευής (2/1).

Εάν δεν νιώσει ενοχλήσεις ο Γκραντ, θα συμπεριληφθεί στην 12άδα του Τριφυλλιού για την αναμέτρηση με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλειστεί από το παιχνίδι με τους Ερυθρόλευκους, καθώς στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν να ρισκάρουν τη συμμετοχή του, εάν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Εκτός σίγουρα από το αυριανό παιχνίδι έχει μείνει ο Σαμοντούροφ, ο οποίος έχει χτυπήσει στο δάχτυλο και θα χρειαστεί να μείνει για λίγες μέρες στα… πιτς.

Με Σλούκα, Όσμαν και Χολμς

Αντίθετα, ο Εργκίν Αταμάν θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τόσο τους Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς, που δεν έπαιξαν στο πρόσφατο παιχνίδι με το Μαρούσι λόγω ασθένειας, αλλά και τον Κώστα Σλούκα που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο και του στέρησε τη συμμετοχή του από τις αναμετρήσεις με Ζαλγκίρις και Μαρούσι.

Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Στο μεταξύ, η Euroleague γνωστοποίησε και τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Ισπανό, Κάρλος Περούγκα, τον Λετονό, Όλεγκ Λάτισεβς και τον Σλοβένο, Μίλαν Νέντοβιτς.

Οι «πράσινοι» είναι στην τρίτη θέση έχοντας ρεκόρ 12 νίκες και 6 ήττες, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην όγδοη, με 10 νίκες και 7 ήττες, αλλά και ένα ματς λιγότερο.