sports betsson
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Απρόοπτο με Γκραντ πριν το ντέρμπι
Euroleague 01 Ιανουαρίου 2026 | 18:00

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Απρόοπτο με Γκραντ πριν το ντέρμπι

Ο Τζέριαν Γκραντ δεν συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού – Εκτός ο Σαμοντούροφ - «Μέσα» οι Σλούκας, Όσμαν και Χολμς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Απρόοπτο στον Παναθηναϊκό, ενόψει του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (2/1, 21:15), για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Ο Τζέριαν Γκραντ στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς ένιωσε μια ενόχληση στη γάμπα και αποχώρησε από το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι.

Η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα κριθεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ και ουσιαστικά από το εάν θα καταφέρει να λάβει μέρος στην προπόνηση που θα γίνει το πρωί της Παρασκευής (2/1).

Εάν δεν νιώσει ενοχλήσεις ο Γκραντ, θα συμπεριληφθεί στην 12άδα του Τριφυλλιού για την αναμέτρηση με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλειστεί από το παιχνίδι με τους Ερυθρόλευκους, καθώς στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν να ρισκάρουν τη συμμετοχή του, εάν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Εκτός σίγουρα από το αυριανό παιχνίδι έχει μείνει ο Σαμοντούροφ, ο οποίος έχει χτυπήσει στο δάχτυλο και θα χρειαστεί να μείνει για λίγες μέρες στα… πιτς.

Με Σλούκα, Όσμαν και Χολμς

Αντίθετα, ο Εργκίν Αταμάν θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τόσο τους Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς, που δεν έπαιξαν στο πρόσφατο παιχνίδι με το Μαρούσι λόγω ασθένειας, αλλά και τον Κώστα Σλούκα που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο και του στέρησε τη συμμετοχή του από τις αναμετρήσεις με Ζαλγκίρις και Μαρούσι.

Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Στο μεταξύ, η Euroleague γνωστοποίησε και τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Ισπανό, Κάρλος Περούγκα, τον Λετονό, Όλεγκ Λάτισεβς και τον Σλοβένο, Μίλαν Νέντοβιτς.

Οι «πράσινοι» είναι στην τρίτη θέση έχοντας ρεκόρ 12 νίκες και 6 ήττες, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην όγδοη, με 10 νίκες και 7 ήττες, αλλά και ένα ματς λιγότερο.

Headlines:
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

World
Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
Euroleague 01.01.26

Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»

Για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025
Euroleague 01.01.26

Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025

Μέσα στο 2025, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε πολλές ανανεώσεις και επεκτάσεις συμβολαίων, με τις περιπτώσεις των Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν να ξεχωρίζουν…

Σύνταξη
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25

«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Νέοι καιροί και ήθη 01.01.26

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Σύνταξη
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
Ελλάδα 01.01.26

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι

Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο