Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 13:35
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 15:38
Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ – Τι γίνεται με Βεζένκοφ
Euroleague 04 Μαρτίου 2026, 13:46

Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ – Τι γίνεται με Βεζένκοφ

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ - Αμφίβολος παραμένει για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ο Βούλγαρος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της επικείμενης αναμέτρηση με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή (6/3, 21:15) για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο Τόμας Γουόκαπ έχει κάποιον μυϊκό σπασμό και έτσι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα με σκοπό να μην καταπονηθεί περεταίρω η κατάστασή του.

Ο Ολυμπιακός περιμένει και τον Βεζένκοφ

Μαζί με τον Τεξανό, ατομικό πρόγραμμα έκανε και ο Σάσα Βεζένκοφ, ώστε να ξεπεράσει το σφίξιμο οσφυϊκής μοίρας που τον ταλαιπωρεί από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που είχε υποστεί κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού του, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις.

Τέλος, αξίζει σημειωθεί πως η κατάσταση των Βεζένκοφ και Γουόκαπ αναμένεται να επαναξιολογηθεί και αύριο ώστε να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη συμμετοχή τους στο ντέρμπι.

Headlines:
Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Κόσμος
Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC
Μπάσκετ 03.03.26

Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι να μετακομίσουν σε άλλες χώρες για τα εντός έδρας παιχνίδια τους στη Euroleague - Πότε αντιμετωπίζουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ
Euroleague 03.03.26

Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στις προπονήσεις, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε ατομικό.

Σύνταξη
Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»
Euroleague 03.03.26

Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από έκρηξη μόλις 700 μέτρα από το σπίτι του.

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
Τοπόσημο 04.03.26

Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύνταξη
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

»Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν» αναφέρει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Σύνταξη
Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Hashtag #war 04.03.26

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Οι λάμψεις στον ουρανό του Ντουμπάι το περασμένο Σάββατο δεν προέρχονταν από τα συνηθισμένα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, αλλά από ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον χρυσοποίκιλτο παράδεισο των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Αποκαταστάσεις 04.03.26

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

Η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της δημοτικής κοινότητας Άσσου – Λεχαίου, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα

Σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως δυο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου, είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν
Βουλή 04.03.26

Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

Ο Αλέξης Χαρίτσης διερωτήθηκε «γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση της κυβέρνησης για την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο;», τονίζοντας ακολούθως ότι «είναι προφανές ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να διολισθήσουν σε αυτό τον πόλεμο»

Σύνταξη
