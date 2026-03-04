Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ – Τι γίνεται με Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της επικείμενης αναμέτρηση με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή (6/3, 21:15) για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο Τόμας Γουόκαπ έχει κάποιον μυϊκό σπασμό και έτσι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα με σκοπό να μην καταπονηθεί περεταίρω η κατάστασή του.

Ο Ολυμπιακός περιμένει και τον Βεζένκοφ

Μαζί με τον Τεξανό, ατομικό πρόγραμμα έκανε και ο Σάσα Βεζένκοφ, ώστε να ξεπεράσει το σφίξιμο οσφυϊκής μοίρας που τον ταλαιπωρεί από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που είχε υποστεί κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού του, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις.

Τέλος, αξίζει σημειωθεί πως η κατάσταση των Βεζένκοφ και Γουόκαπ αναμένεται να επαναξιολογηθεί και αύριο ώστε να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη συμμετοχή τους στο ντέρμπι.