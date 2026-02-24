sports betsson
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών μίλησε για τον χαμένο τελικό Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό τονίζοντας ότι η ήττα κόστισε στη ψυχολογία των Ερυθρόλευκων, ενώ αναφέρθηκε και στις απουσίες των Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζώκας

«Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερά μας γιατί χάθηκε το Κύπελλο, η επόμενη ημέρα μας βρίσκει με απώλειες του Βεζένκοβ και του Μιλουτίνοβ. Ο Μιλού χρειάζεται να μείνει για λίγες ημέρες έξω, αυτά είναι τα δεδομένα.

Καλό είναι που παίζουμε αμέσως μετά τον τελικό, είναι δύσκολη ομάδα η Ζαλγκίρις, ειδικά εντός έδρας. Εμείς έχουμε απώλειες αλλά πρέπει να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν παίξαμε καλά αλλά συνέβησαν πολλά πράγματα, ο Ντόρσεϊ έλειπε, είχαμε πρόβλημα με τους δύο ψηλούς, ανακατευτήκαμε. Εγώ νιώθω πως είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είχε φανεί από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια μας.

Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε αν η ομάδα μας είναι σε φόρμα. Δεν έχουμε κυκλώσει ματς, ό,τι καλύτερο είναι θα το κάνουμε, θα χτυπήσουμε όλα τα ματς, μας νοιάζει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα παιχνίδια τα ματς με τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση ήττας η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη, σε περίπτωση νίκης η ψυχολογία είναι καλή για μεγαλύτερο διάστημα.

Τελειώνοντας το Κύπελλο, βλέπουμε πως στο πρωτάθλημα είμαστε πρώτοι και στην Euroleague δεύτεροι».

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Euroleague 24.02.26
