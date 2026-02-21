Ολυμπιακός: Έκπληξη από τον Μπαρτζώκα – Μιλουτίνοφ και Τζόουνς στην 12άδα
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την εξάδα των ξένων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Παναθηναϊκό (21/2, 20:00) – Ποιοι έμειναν εκτός
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (21/2, 20:00), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίζει για την εξάδα των ξένων, ενόψει της αναμέτρησης.
Εκτός θα είναι ο Άλεκ Πίτερς, αλλά και ο Φρανκ Νιλικίνα, ενώ αντίθετα κανονικά στη διάθεση του Έλληνα κόουτς θα είναι οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.
Με τρεις σέντερ ο Ολυμπιακός
Υπενθυμίζεται πως, ο Τζόουνς υπέστη τενοντίτιδα, ενώ ο Μιλουτίνοφ έχει πιο σοβαρό θέμα, καθώς υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού. Ο Μιλουτίνοφ έβγαλε μέρος της προπόνησης την Παρασκευή, ενώ φόρεσε ειδικό κηδεμόνα στο τραυματισμένο χέρι για να είναι διαθέσιμος για το αποψινό παιχνίδι.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζόουνς από την άλλη είναι καλύτερα, δεν αγωνίστηκε και στον ημιτελικό, ενώ προπονήθηκε κανονικά την Παρασκευή.
Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.
